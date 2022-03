CaixaBank Dualiza y el CSD se alían para impulsar la FP en el deporte olímpico

CaixaBank Dualiza y el Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel del Consejo Superior de Deportes (PROAD) han organizado este miércoles una jornada para explicar el proyecto de orientación puesto en marcha por ambas instituciones con el objetivo de acercar la FP a los deportistas de alto nivel y alto rendimiento.

El acto, celebrado en la oficina All In One de CaixaBank en Madrid, ha permitido visibilizar el convenio firmado por ambas entidades para el impulso de la FP.

El director territorial Madrid Metropolitana de CaixaBank, Rafael Herrador, ha subrayado que esta iniciativa visibiliza como "dos realidades aparentemente tan distantes, la FP y el deporte de alto nivel, están en realidad tan cercanas" gracias a los valores compartidos. Del mismo modo, gracias a este proyecto se refleja "como la dura dedicación, la disciplina, y el sacrificio que atesora cada uno de estos deportistas tiene una traslación directa a su trabajo cuando se incorporan a las empresas".

Ambas entidades comenzaron a trabajar hace más de un año para acercar la FP al mundo deportivo, facilitando a los deportistas toda la información sobre cómo la Formación Profesional puede constituirse en la mejor formación al adecuarse a sus exigencias de un modo inmejorable.

CaixaBank Dualiza ha asumido la formación de orientadores y tutores de PROAD en dos talleres en los que se explicó cómo diseñar itinerarios formativos individualizados y adaptados a cada deportista, apoyándose en la oferta de ciclos formativos o certificados de profesionalidad.

Además, también se explica el modelo de FP dual que permite al estudiante recibir una parte de la formación en el centro educativo y otra en el centro de trabajo.

Al margen de la formación, ambas instituciones han celebrado dos jornadas de orientación con los deportistas de los Centros de Alto Rendimiento de Baleares y Madrid como prueba para ver la aceptación del proyecto.

Durante esas jornadas, tres deportistas que recondujeron sus carreras profesionales a través de la FP contaron la experiencia a los atletas asistentes. Uno de esos deportistas, Eliezer Zolawo, ha asistido a la jornada de hoy para relatar cómo comenzó a compatibilizar la actividad deportiva con una FP Básica y un Grado Medio en el que encuentra actualmente; la manera en la que quiere continuar su formación hacia un doble Grado Superior y en el futuro se plantea seguir formándose en la Universidad.

Actualmente PROAD trabaja con un colectivo de cerca de 5.000 deportistas de alto nivel, de los que un millar están tutorizados. De ellos, tres de cada diez deportistas carecen de estudios o tiene estudios básicos. Hacerles conocedores de todas las opciones formativas disponibles es clave a la hora de poder ofrecerles un itinerario personalizado adecuado.

Los deportistas cuentan a su favor con la alta valoración de las empresas e instituciones con las que han trabajado, que destacan sus competencias profesionales adquiridas a través del mundo del deporte, como el esfuerzo y la constancia.

