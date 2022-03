La orientación profesional protagoniza el Saló d l'Ensenyament

Carmen García Madrid

Tres años después regresa el Saló de l'Ensenyament de forma presencial a Barcelona. Del 16 al 20 de marzo el recinto de Montjuic es de nuevo el escaparate de la oferta formativa para el curso 2022-2023. Este evento cuenta con más de 200 expositores que presentan sus novedades en bachillerato, grados universitarios, estudios superiores, complementarios, formación profesional, arte o idiomas en una edición que se centra en la orientación y guía de los estudiantes y sus familias. En la última convocatoria, celebrada en 2019, los servicios de orientación atendieron a más de 14.000 personas, 1.000 más que en la edición anterior, lo que evidencia su utilidad y el creciente interés que despierta.

De hecho, es el asesoramiento individualizado una de las grandes apuestas de este año. Se trata de un área formada por 14 profesionales del ámbito de la psicología, pedagogía o psicopedagogía que atenderá las consultas para resolver las dudas en cuanto a la elección de itinerarios. Por su parte, el Departament d'Educació ofrecerá información sobre todos los estudios post-obligatorios que se pueden cursar en Catalunya. Por lo que respecta al espacio de Formación Profesional, se habilitarán puntos con información por sectores: alimentación, logística, química u hostelería. El Departament de Recerca i Universitats ofrecerá orientación personalizada sobre el sistema universitario catalán, el acceso y la admisión, así como de las becas.

Las universidades catalanas, tanto públicas como privadas, amplían su oferta de cara al próximo curso con más de una veintena de nuevos títulos, entre grados y másteres. Es el caso de la Universidad de Barcelona (UB), que presenta en la feria educativa el programa #Ubicat, en torno al cual se despliega todo un abanico de actividades pensadas para que los futuros estudiantes de la institución puedan resolver dudas y realizar consultas sobre la vida universitaria y los 73 grados que ofrece. Por ejemplo, del 4 al 8 de abril, tendrán lugar las jornadas abiertas de las dieciséis facultades de la UB y del 19 al 29 de ese mismo mes, se desarrollará la actividad Pregunta'm, un chat en el que estudiantes de cada uno de los grados de la UB responderán a las preguntas que les planteen alumnos de secundaria, bachillerato y ciclos. La oferta académica del curso 2022-2023 de la UB se caracteriza por su estabilidad, con 73 grados, 16 dobles grados y más de 160 másteres universitarios. Como novedad, los estudiantes podrán escoger la doble titulación del grado de Historia e Historia del Arte.

Por su parte, la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ofrecerá el doble grado en Derecho y Relaciones Internacionales. Esta nueva titulación incluye una formación jurídica completa y al mismo tiempo especializada en derecho y políticas internacionales. Además, se estrenará una remodelación de los programas de los grados filológicos combinados, así como un nuevo Grado en Filología y Cultura Francesas, que potenciará la empleabilidad de los titulados poniendo énfasis en una formación interdisciplinar tanto de la lengua como de la cultura francesas. Finalmente, la UAB dará a conocer el grado en Inteligencia Artificial, que ya se está ofreciendo desde este curso como titulación propia y pasará a ser grado oficial en el curso 2022/2023.

La Universidad de Barcelona presenta el doble grado de Historia e Historia del Arte

Entre los grados que la Universidad Ramon Llull (URL) presenta estos días destaca el de Ingeniería de la Salud (La Salle-URL), el Grado en Liderazgo Transformador e Impacto Social y el Bachelor in Transformational Leadership and Social Impact (Esade-URL). Por su parte, las novedades en los másteres son: Máster Universitario en Dirección de Marketing Digital y Redes Sociales (La Salle-URL), el Máster Universitario en Negocio Digital/ Master of Science in Digital Business (Esade-URL) y el Máster Universitario en Entrenamiento y Readaptación en el Deporte (Banquerna-URL).

La Uvic-UCC también renueva su oferta académica y la enseña estos días. Entre sus novedades destaca el Ciclo Formativo de Grado Superior en Dietética o el nuevo Grado en Biomedicina. La institución hará hincapié en la promoción de CFGS en Desarrollo en Aplicaciones Multiplataforma (DAM) como paso previo para poder estudiar posteriormente, si se quiere, el grado en Multimedia.

Más especialización

El mercado laboral cada vez es más exigente a la hora de contratar a los líderes del futuro. Las compañías piden perfiles más profesionales y especializados. Esade quiere contribuir a esta causa y presenta el Bachelor in Transformational Leadership and Social Impact (BITLASI), que busca formar a la nueva generación de líderes empresariales para abordar los problemas y las ambiciones de una generación que reclama un nuevo mundo de los negocios, comprometido con la sostenibilidad y el medio ambiente, y con el bienestar de las personas y de la sociedad. El programa arrancó este curso con una promoción formada por 43 estudiantes de 27 países. Por otro lado, Esade también presenta el Bachelor of Business Administration & Bachelor in Artificial Intelligence for Business (BAIB), una doble titulación en inteligencia artificial que arrancará en el curso 2022-2023 en inglés e integrado en el programa académico del Grado en Dirección de Empresas (BBA) con un título propio Esade-URL específico en inteligencia artificial para los negocios.

En 2019 el departamento de guía al estudiante atendió a más de 14.000

Otra de las escuelas de negocios más populares y que también está presente en esta feria de educación es EAE, dispuesta a presentar los grados de ADE, Marketing, Comunicación y Negocios Digitales y Bachelor Degree in Business Administration and Management. Los Grados de EAE incluyen menciones de especialización relacionadas con la innovación y la digitalización para orientar al perfil profesional de los estudiantes a los retos y cambios que están transformando el mercado laboral y potenciar su empleabilidad.

De cara a los cambios que producirán en el mercado estas nuevas profesiones, la URV presenta el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos con un plan de estudios revisado para dar respuesta al cambio de perfil de los graduados y graduadas en relaciones laborales en los últimos años. También destaca el doble grado de Derecho y Relaciones Laborales y Recursos Humanos que combina una sólida formación jurídica y empresarial para desempeñar puestos de trabajo que requieran una formación interdisciplinaria. Por último, el grado en Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital, impartido por ESIC Business School, centro adscrito a la URV.

Esade ofrece el BITLASI, que busca formar a la nueva generación de líderes empresarios

La principal novedad con la que llega la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) a esta feria educativa es la presentación de los Programas Académicos de Recorrido, que permitirán la realización de un grado y un máster universitarios de forma sucesiva, mediante diferentes itinerarios orientados en la especialización profesional. Para acceder a estos programas de grado y máster, el futuro estudiantado podrá elegirlos directamente en la aplicación de preinscripción universitaria de la Generalitat de Catalunya. Estos programas son: Ingeniero Aeronáutico, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Industrial, Ingeniero Industrial con Análisis Económico, Ingeniero Informático, Ingeniero de Materiales, Ingeniero Químico, Ingeniero de Sistemas de Comunicaciones Digitales, Ingeniero de Redes, Datos y Servicios TIC e Ingenireo de Telecomunicación.

La vocación es la principal apuesta que tiene la Universidad Abad Oliba CEU. Para ello, presentan un enfoque que conecta con realidades constadas en el mundo profesional, en que cada vez se reclama más una formación que equilibre conocimientos y competencias personales para hacer un uso eficiente de los primeros. Es así como nace el proyecto Exploria, que se basa en la metodología del aprendizaje basado en problemas y de aprendizaje colaborativo. De manera transversal, este proyecto supone la interpretación de los contenidos de varias asignaturas desde la óptica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se aplicará a los grados del área de Economía y Empresa.

En definitiva, durante estos días la feria educativa ayudará a que los jóvenes y sus familias encuentren la mejor opción formativa que les prepare para el mercado laboral.