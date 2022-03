Andalucía es "partidaria" de eliminar "progresivamente" las mascarillas en la escuela para Semana Santa y de ser "más prudentes" en interiores

Servimedia Madrid

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, se mostró este miércoles en el Foro Salud "partidario" de eliminar "progresivamente" las mascarillas en la escuela, si bien urgió a ser "más prudentes" a la hora de retirarlas en espacios interiores.

Así lo defendió en el transcurso de su intervención en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, en el que recordó que este elemento de protección es, en la actualidad, "la barrera que tenemos más a mano para evitar el contagio del virus". "Nosotros somos partidarios de que, teniendo en cuenta la incidencia en menores y el aprendizaje de los niños, debería valorarse disminuir o quitarse progresivamente la mascarilla a nivel escolar de manera que, tras la Semana Santa, estén en los colegios sin mascarillas", abundó.

No obstante, reconoció que en espacios interiores "deberíamos ser un poco más prudentes al retirarla", por lo que pidió "un poco más de precaución", al entender que, "ahora mismo, puede ser un mecanismo útil para minimizar los contagios". Por lo que respecta al pasaporte covid, afirmó que, hasta ahora, "ha tenido su razón de ser, porque ha sido un acicate para que las personas reticentes se vacunaran para poder moverse entre países, entrar a la restauración y al ocio nocturno". "Supuso un estímulo muy importante para la vacunación y un componente importante en ese aspecto", apostilló.

Años muy difíciles

En su balance de la pandemia, Aguirre reconoció que han sido "años muy difíciles" en los que, dijo, en Andalucía, "ya llovía sobre mojado", en referencia a las crisis de la listeria o el virus del Nilo, que supusieron "un gran cambio en el sistema de vigilancia y una renovación en salud pública gracias al aprendizaje obtenido" y permitieron a la comunidad estar "muy preparada para la pandemia", hasta el punto de que ya, cuando el Gobierno central "decía que serían dos o tres casos", Andalucía "puso en marcha un comité experto" para "abordar cualquier tipo de pandemia". "Cuando el 8-M de 2020 fueron las manifestaciones por el Día de la Mujer, todos sabíamos que algo estaba pasando, que el nivel de diseminación del virus era altísimo y que no eran, desde el punto de vista de salud pública, recomendables esas manifestaciones", advirtió, para admitir que la pandemia "ha sido muy dura para todos, porque se han ido personas a las que no le tocaba" y que su gestión sanitaria ha sido "muy dura, con un estrés continuo para el sistema sanitario". Con todo, reconoció que Andalucía afrontó esta crisis "como una desgracia, pero enfocada como una oportunidad para poner en marcha de forma rápida el programa sanitario que llevábamos diez años para implementarlo" con el fin de que el sistema saliera "reforzado". Ello ha sido posible gracias a sus 3.000 millones anuales más de presupuesto, que, a su entender, "han sido una gran oportunidad", al igual que poder pasar a tener 1.500 camas más y 500 UCI más que al inicio de la crisis o la implantación de la figura de la enfermera referente escolar hasta las 400 actuales para ofrecer educación e información en hábitos saludables y "seguimiento de niños con problemas especiales". Asimismo, se refirió a la "gran reforma" que necesita la atención primaria para paliar sus "déficits" y, en este sentido la aplicación de la estrategia andaluza en este ámbito también ha sido "una oportunidad" desde su punto de vista, igual que la "fidelización" de los trabajadores sanitarios, o la integración "de golpe" de las cinco agencias públicas dentro del Servicio Andaluz de Salud. En la misma línea, defendió la "gran reforma" emprendida en torno al sistema de salud pública, "tan denostado" porque, a su entender, "pensábamos que le habíamos ganado la batalla al virus y las bacterias", lo que juzgó un "craso error" y que también ha sido para él "una oportunidad como consecuencia de la pandemia". "El desastre, el sufrimiento, no poder proteger al 100% a los trabajadores ha sido muy duro en cuanto a la gestión de la pandemia, en la que todavía estamos, pero ha sido una oportunidad para que, lo que teníamos pensado implementar en un periodo de cuatro o de cuatro a ocho años, lo hayamos hecho en dos y los sistemas sanitarios salen reforzados", aseveró.

Oportunidad perdida para España

En este sentido, lamentó que, por el contrario, el Gobierno central ha perdido esa oportunidad para crear una ley de pandemias y darle "un cambio" al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, convencido de que la "cogobernanza no ha existido". "Ha sido una pérdida de oportunidad de cohesión y equidad dentro de todos los territorios por parte del Gobierno central", abundó, convencido de que las comunidades autónomas sí "han sabido adecuarse y hacer cambios para abordar lo más eficiente posible la pandemia" y de que, mientras, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha dado "muchísimos bandazos". "Podría ser un acicate para haber aglutinado voluntades dentro de las comunidades autónomas, pero ha sido un lastre en muchas ocasiones, máxime en Madrid", espetó, para admitir que "nadie comprendía" el "choque" del Gobierno central con el de Isabel Díaz Ayuso en cuanto a la gestión de la crisis. "Lo único que tenía que hacer era coordinar y no lo consiguieron porque no hubo voluntad, sino intentar imponer", agregó, para lamentar que, una vez concluyó el estado de alarma, el Ejecutivo de Sánchez otorgó a las autonomías "las competencias, pero no los instrumentos". Aguirre insistió, en este sentido, en "lo durísimo que ha sido y es el abordaje de la pandemia" y en que debe concebirse como "una oportunidad para el gran cambio, el antes y el después" de la sanidad pública, por lo que criticó los "muchos palos en las ruedas" que ha sufrido la Comunidad de Madrid por parte del Gobierno central en "esa lucha absurda", cuando, a su parecer, "la gestión de la pandemia la ha estado haciendo de forma muy, muy eficiente y magnífica la Comunidad de Madrid".