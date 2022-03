El PP defiende en el Senado que la formación digital comience desde la infancia

Europa Press Madrid

El PP ha defendido en la Comisión de Juventud del Senado que la formación digital debe comenzar desde la infancia y ha reclamado fomentar y potenciar, en colaboración con las comunidades autónomas, la asignatura de Tecnología de la Información.

El senador por Cantabria y portavoz de Transformación Digital del Senado, Javier Puente, ha solicitado que se adelante la formación digital a los primeros años de la educación, porque cree que "no es lógico que nuestros niños, desde los 10 años en muchos casos, tengan un móvil entre las manos y en la escuela apenas se den indicaciones de cómo sacarle rendimiento a la tecnología".

Además, ha puesto de manifiesto que, "de forma paralela y desde el entorno familiar, se debe vigilar el uso de los móviles por parte de los niños, ya que no todo son puntos positivos".

Puente, que ha presentado una enmienda a una moción sobre la brecha digital en los jóvenes, ha solicitado promover, en colaboración con las comunidades autónomas, la educación científica y tecnológica desde la infancia, y ha pedido que se establezcan actividades didácticas y divulgativas en los centros escolares con la participación de los organismos públicos de investigación e innovación, universidades y empresas.

"Si logramos que asuman los desafíos digitales desde los primeros años de la escuela, sin olvidar también los tremendos peligros que conllevan estos desafíos, su integración social y laboral será mucho más sencilla cuando crezcan", ha opinado el senador

Además de todas estas actividades con los más jóvenes, ha reclamado también fomentar y potenciar, en colaboración con las comunidades autónomas, la asignatura de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) en bachillerato. A su juicio, "hay demasiada distancia entre los contenidos que se ofrecen y la realidad de lo que reclaman las empresas tecnológicas. Es preciso que haya una adaptación constante a las nuevas realidades tecnológicas en el ámbito educativo".

Por otra parte, Puente ha exigido medidas de choque para acabar con el liderazgo europeo en desempleo juvenil que tiene España. "Si no trabajamos de forma innovadora, si no adaptamos los planes de estudio al siglo XXI vamos a continuar con el mismo problema durante años", ha subrayado, destacando que "lo paradójico" es que las empresas tecnológicas aseguran que no encuentran mano de obra capacitada en el país y se estima que en el 2022 más de 100.000 puestos de trabajo relacionados con las nuevas tecnologías se quedarán sin cubrir.

Por todo ello, en su última enmienda a la moción presentada en la Cámara Alta ha reclamado "impulsar todas las medidas necesarias para solucionar el desequilibrio entre las necesidades del mercado y la formación en capacidades digitales entre los jóvenes españoles".

