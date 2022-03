La Salle convoca al sector educativo a un congreso para reinventar la educación en la era de la incertidumbre

La Salle, institución educativa con 300 años de historia, celebró la mañana del 15 de marzo en Madrid (Teatro Goya) el congreso "EQUIS. Un interrogante sobre el ser, el contexto y la educación", que será un llamamiento a todo el sector educativo para la reinvención de la educación en la era de la incertidumbre en la que vivimos. Una cita para fijar las bases de un nuevo modelo educativo, que ha de adaptarse necesariamente al tiempo presente, y que está marcado por avances nunca imaginados. Avances que abocan a la sociedad a un futuro incierto, y que llevan necesariamente a repensar el modelo educativo para adaptarlo a las nuevas necesidades.

Inmersa en su propia revolución educativa, La Salle quiere así situar la educación en el centro del debate público. Será un encuentro en el que invitará a una reflexión compartida sobre el contexto en el que se desarrolla la cuarta revolución industrial y el papel de los centros educativos ante esa realidad.

Para hablar de los cambios estructurales que vivimos, reunirá a especialistas en materias y disciplinas que integran y explican el mundo actual: desde la filosofía a la psicología, pasando por la geopolítica, la inteligencia artificial, junto a la visión de cooperantes, emprendedores, además del testimonio de profesores y alumnos, y la valoración de las familias.

Entre los ponentes ya confirmados figuran Pedro Huerta, filósofo y Secretario General de la Red de Escuelas Católicas; Idoia Salazar, emprendedora y referencia en inteligencia artificial; Nacho Dean, naturalista y divulgador; la joven estudiante Marta Borrell, quien ha llevado hasta la ONU sus reivindicaciones sobre la educación tras grabar un documental en Mozambique; el periodista y director de "Magisterio", José María de Moya; la psicóloga María Jesús Álava-Reyes; Juan Fernández-Aceytuno, ingeniero, empresario y fundador del think tank "Know Square"; Paula Farias, médico, cooperante, ex presidenta de Médicos sin Fronteras y escritora; y Jorge Sierra, integrante del Equipo Distrital de La Salle, conferenciante TED y ex presidente de Wikimedia España.

Una pluralidad de voces y testimonios para abordar cuestiones como ¿Qué modelo de escuela puedo proponer teniendo en cuenta mi identidad?, ¿Qué es educar de verdad?, ¿Cómo dar voz al niño y alzar la voz de los educadores para que se comprenda que la construcción del ser es el auténtico motor del cambio?, ¿Cómo acompañar a nuestros alumnos en la construcción de su persona?, ¿Cómo desarrollar un juicio crítico ante el exceso de información?, ¿Cómo afectan a los alumnos las redes sociales controladas por algoritmos?, ¿Cómo preparar a los alumnos para un mundo de polarización ideológica?

El título del congreso, "EQUIS. Un interrogante sobre el ser, el contexto y la educación", responde al convencimiento de que los disruptivos tiempos que vivimos exigen una nueva educación que responda a los interrogantes del momento.

La educación es hija del tiempo en el que se desarrolla, La Salle dará a conocer en ese foro algunas de las claves de su renovado modelo pedagógico, Nuevo Contexto de Aprendizaje (NCA), con el que da su respuesta a las demandas de la sociedad de hoy. Un proyecto a gran escala que elimina los libros, los horarios, la rigidez de las asignaturas compartimentadas y las aulas convencionales. NCA ya es una realidad en las etapas de Educación Infantil, Primaria y primeros cursos de Secundaria, y estará totalmente implantado, hasta la universidad, en el curso 2025/2026.

La presentación de este modelo, dentro de una jornada en la que la educación será protagonista más allá de la propuesta de La Salle, quiere ser una aportación más a la reflexión que las distintas instituciones educativas están realizando sobre su propia respuesta a los interrogantes que el tiempo presente plantea en el campo de la educación para la formación de las nuevas generaciones.

El congreso está abierto a las administraciones públicas, la Red de Escuelas Católicas, centros públicos, concertados o privados, compañías especializadas en innovación educativa, además de consultoras, educadores y la comunidad escolar en su conjunto.

