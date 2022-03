Las cuatro profesiones que darán forma al metaverso

En no mucho tiempo contaremos con dos realidades, la física y el metaverso. En ambas interactuaremos con otras personas y viviremos experiencias, pero el metaverso será un gemelo digital de la realidad, donde reproduciremos las dinámicas sociales de nuestro día a día, y aunque hasta ahora lo entendíamos como un mundo de fantasía que rodeaba todo aquello relacionado con lo virtual, en un futuro muy próximo será un espacio alternativo para llevar a cabo las mismas acciones que realizamos en nuestro día a día.

Empresas como Facebook, Google, Nvidia o Microsoft ya están promoviendo acciones y utilizando este universo paralelo, al que accederemos con dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada. Esto significa que ya no hay vuelta atrás en su desarrollo y que en algunos años formará parte de nuestras vidas y lo introduciremos a nuestra rutina como lo hemos hecho con internet, los móviles etc. Según Iker Arce, CEO de The Bridge, la aceleradora de talento digital que ofrece bootcamps de formación tecnológica adaptados a las necesidades del mercado laboral actual: "La revolución más importante del metaverso se producirá en el ámbito laboral por el requerimiento de los diferentes tipos de perfiles tecnológicos que se necesitarán para la creación de estos nuevos mundos virtuales. "Una vez que estén desarrollados los nuevos ordenadores y dispositivos, comenzarán a aparecer oportunidades en los servicios accesibles con esta nueva tecnología, y habrá muchas compañías de programación informática que irán dando forma al metaverso".

Profesionales cada vez más buscados y valorados en otros ámbitos, pero cuya demanda aumentará todavía más, gracias a la aparición de este nuevo 'universo virtual'. Estos serán según The Bridge:

Expertos en software: serán una de las claves para poner en marcha toda la estructura necesaria para impulsar el metaverso. Especialmente los que estén especializados en software persistente y almacenable o en computación gráfica. Profesionales que serán capaces de programar los motores gráficos necesarios para que se puedan desarrollar acciones en ese mundo virtual.

Expertos en ciberseguridad: al hablar de mundos virtuales y la generación de infinidad de datos, se debe tener muy presente la posibilidad de que se produzcan los delitos informáticos. Por este motivo y para que esta realidad sea también segura y confiable, la demanda de este tipo de empleados se incrementará sustancialmente.

UX/UI Product Designers: serán los encargados de que este mundo parezca de verdad una realidad. Gracias a ellos todo se diseñará con una coherencia visual que nos hará sentir que no estamos ante ciencia ficción, algo muy importante de cara a incorporar el metaverso a nuestras vidas y a que nuestros sentidos lo adapten como lo hacen con la realidad en la que vivimos.

Data Scientist: si hay algo que ya está revolucionando nuestro mundo y lo hará todavía más en poco tiempo, es la capacidad que estamos adquiriendo para recopilar la información desestructurada que nos rodea, ponerla en orden y darle valor para tomar mejores decisiones o poner en marcha estrategias de manera más acertada. En el metaverso los datos que se generarán multiplicarán exponencialmente los que ya se crean en nuestro entorno real. Por ello, los encargados del tratamiento de estos datos y los expertos en Big Data, serán otros de los perfiles más demandados por las empresas.

Por último, Iker Arce explica: "La llegada de esta nueva tecnología puede darnos a primera vista algo de vértigo, pero especializarse en los ámbitos de trabajo que le darán forma es una enorme oportunidad laboral, a la que pueden acceder no solo los jóvenes que próximamente iniciarán sus estudios para sumarse al mercado laboral, sino los profesionales que ya están trabajando y quieren optar a profesiones con mayores índices de empleabilidad y crecimiento".