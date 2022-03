Llega a España la primera certificación en copywriting con aval universitario

Esta semana se ha abierto el plazo de matrícula para la nueva promoción de la Certificación en Copywriting impulsada por la Escuela de Copywriting, la primera en contar con un aval universitario. Se trata, en concreto, de una formación universitaria oficial con un título válido en todo el mundo. Un plan de estudios que cuenta con el aval de Florida Global University y está certificado por Center of Empowerment and Leadership. Una rara avis pues, tal y como destacan desde la Escuela, hasta ahora no existía formación específica que contará con el reconocimiento de una universidad.

En concreto, la Certificación en Copywriting consta de 13 semanas de formación práctica, creada y tutorizada por copywriters de la Escuela de Copywriting, la escuela online líder en España y América

Latina fundada por Maïder Tomasena. «Este aval universitario es el mejor reconocimiento que podíamos tener hacia la calidad del programa», explica Tomasena, por cuya escuela online se han formado más de 8.000 alumnos procedentes de más de 50 países.

Es el programa más completo en habla hispana para aprender a escribir para vender y formar a lo que se conoce como copywriter, una figura profesional que en los últimos años se mantiene en lo más alto del ranking de empleos que tendrán una mayor proyección y demanda en el futuro. «Se trata de una formación oficial en la que los alumnos aprenderán todo lo necesario para escribir textos comerciales que generen ingresos para tu marca o la de tus clientes», describe Tomasena. Un programa que se diferencia de cualquier otro porque al certificarse el alumno o alumna recibe un título con la apostilla de La Haya, válido en todo el mundo, que avala su nivel de conocimientos. La Certificación en Copywriting supone un punto de inflexión por profesionalizar la figura de copywriter ya que, como destacan desde la Escuela de Copywriting, la demanda de profesionales en coywriting es inversamente proporcional al espacio que esta figura ocupa en las universidades. «Por lo general, la capacitación de estos profesionales sigue al margen de la formación académica oficial y por eso hemos hecho un gran esfuerzo en conseguir el aval de Florida Global University», destaca Tomasena.

Un fenómeno que, tal y como detectan, poco a poco se está revirtiendo. «Cada vez son más las universidades que nos llaman para introducir alguna clase de copywriting en sus programas formativos», matiza la directora. Dentro de la Certificación en Copywriting está explicado de la A a la Z el método que utiliza Maïder con sus clientes (Vorwerk, Ikea, Virgin Telco, entre otros) para ayudarles a conectar con sus audiencias y aumentar la facturación. La Certificación en Copywriting está dirigida a emprendedores, agencias, equipos de empresa y aspirantes a copywriter.

«El copy tiene un peso específico en la facturación de miles de empresas», resuelve Maïder, que combina su labor como directora para impartir formaciones de copywriting, muchas de ellas en la universidad. «Requiere una gran preparación», añade. Su Certificación en Copywriting es, como destacan, «una formación que responde a las demandas del mercado». «Los resultados que están teniendo los alumnos que salen de la certificación -que rápidamente encuentran trabajo o empiezan a desarrollar su propio negocio- es nuestro mayor aval», concluye Tomasena.

