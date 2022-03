Una carrera con un futuro que no esperabas, pero que se imparte como siempre

Las matemáticas, esa asignatura denostada y que encabeza los ránquines de "asignatura que menos me gusta". Usualmente denostada, aburridas y arduas de realizar. Una escena típica en el recuerdo de muchos de nosotros son esas interminables listas de operaciones, ya sean sumas o restas, productos de números de 6 cifras o divisiones interminables de una hoja entera. Listas y hojas que nos llevan inevitablemente al aburrimiento y al archiconocido "y esto, para que me sirve".

Esta visión de las matemáticas contrasta ampliamente con la gran explosión que han vivido en los últimos años. Gracias a la aparición de nuevas tecnologías en Inteligencia Artificial, Ciencias de Datos y modelado los matemáticos están liderando las listas de las profesiones con tasas de paro más bajas. En todas las profesiones a los que optan los matemáticos, se busca que el profesional sea capaz de adaptarse, innovar y ser creativo con nuevas soluciones. Todo lo contrario de las aburridas hojas que resolvíamos cuando éramos pequeños. A pesar de lo que muchos pensábamos, las matemáticas no son una materia de cálculo, sino de pensamiento, razonamiento y cercana a la filosofía. No en vano, la lógica forma parte del núcleo y formación de cualquier matemático. A menudo, un matemático que se incorpora en una empresa no sabe mucho de la función específica que va a desempeñar. No sabe de geología, de videojuegos, de máquinas de azar ni del proceso de fermentación del vino. Sin embargo, después de pocas semanas, es capaz de extraer las características elementales del proceso en el que se encuentra, relacionarlas con aquellas estructuras abstractas que conoce y desempeñar de forma eficiente su trabajo. Esta capacidad de adaptación del matemático es especialmente valorada en el mundo laboral.

Así pues, del futuro profesional se espera creatividad ¿qué sentido tiene repetir una y otra vez el mismo algoritmo para resolver el mismo tipo de ejercicios? Resulta mucho más interesante enseñar a los alumnos a pensar, a identificar patrones y relaciones u obtener estrategias de resolución. Es por este motivo que el comité Español de Matemáticas (CEMAT) ha recomendado al Ministerio de Educación, que en la redacción del nuevo currículo escolar, se reduzca el tiempo dedicado a la repetición de ejercicios y el cálculo a mano para aumentar el tiempo para primar la reflexión y el razonamiento para resolver problemas de la vida cotidiana.

Así, las matemáticas se convierten en un juego, un puzle con reglas específicas que el alumno aplicará en la resolución de problemas. Y más importante aún, si como docentes somos capaces que el alumno comprenda esas normas y no solo se las aprenda. Si somos capaces de introducirlo en el juego de la deducción y del establecimiento. Entonces, las matemáticas perderán esa etiqueta de aburridas, monótonas y difíciles que las han caracterizado para convertirse en una materia entretenida e ilusionante en la que el reto por encontrar la resolución de un problema permita evadirnos y disfrutar de la resolución de retos.

Elaborado por Daniel Pérez Palau, profesor del Grado en Matemática Computacional de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

