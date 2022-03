La UPF será la primera universidad catalana con dispensadores de productos menstruales

UPF Igualtat impulsará durante el tercer trimestre una prueba piloto con el fin de habilitar a dispensadores de productos menstruales en la Universidad. En esta primera prueba, se habilitarán dos dispensadores en el campus de la Ciutadella, en el lavabo inclusivo del lado del bar de Jaume I y en el más cercano al despacho de UPF Igualdad de la planta baja de Roger de Llúria. Esta prueba piloto permitirá valorar el uso que se realizan de los dispensadores así como el coste que supondrá implantarlos de forma permanente.

Este proyecto se plantea a partir del compromiso de la Universidad con la Agenda 2030, con el fin de impulsar el ecofeminismo menstrual en la Universidad, y romper los tabúes sobre la menstruación y facilitar un acceso igualitario a estos productos. En estos dos dispensadores se ofrecerán tampones y compresas desechables.

La existencia de estos dispensadores permitirá favorecer la equidad menstrual y contribuir a la erradicación de la pobreza menstrual. Rosa Cerarols, directora de UPF Igualdad, lamenta que "los productos menstruales todavía están tasados ??con un IVA que no es el de los productos básicos" y que "aún existe un prejuicio contra el mundo de la menstruación". Este coste elevado se explica por la ceguera en el género de las políticas públicas, la cual ha comportado que los productos menstruales no sean considerados de primera necesidad, hecho que "castiga" a las mujeres, hombres trans y personas no binarias sobrecargándolas con una gasto extra conocido como la tampon tax. Al tabú que todavía supone la menstruación en las sociedades patriarcales se suma, pues, el estigma de la pobreza menstrual.

Hasta un 22,2% de las personas que menstruan reporta no haber tenido acceso a productos menstruales en algún momento de su vida por cuestiones económicas y hasta un 39,9% reporta no haber podido costear el producto menstrual de su elección.

Según el estudio 'Equidad y Salud Menstrual' del Instituto Universitario de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), hasta un 22,2% de las personas que menstruan reporta no haber tenido acceso a productos menstruales en algún momento de su vida por cuestiones económicas y hasta un 39,9% reporta no haber podido costear el producto menstrual de su elección. El mismo estudio indica que las mujeres con mayores dificultades socioeconómicas, así como las personas no binarias y trans que menstruan son las que tienen mayor riesgo de sufrir inequidad menstrual. Además, según el mismo estudio, un 74% de las personas que menstruan indican haber sobreutilizado algún producto menstrual por no haber tenido acceso a un lugar adecuado para cambiarlo.

Para poder luchar contra esta pobreza e inequidad menstrual, Rosa Cerarols reivindica el papel de las instituciones públicas, "y en este caso las Universidades, que deben poder ofrecer este servicio".

Ligado a tres Objetivos de Desarrollo Sostenible –la Igualdad de Género, la Acción por el clima y la Erradicación de la pobreza–, el objetivo es ofrecer productos menstruales ecológicos de un solo uso y en una segunda fase del proyecto, incorporar la copa menstrual. Además, también existe la voluntad de facilitar el acceso a la información y el consejo profesional, tanto en el uso de los productos de higiene menstrual como de los métodos anticonceptivos más adecuados, en colaboración con los servicios especializados de la Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares.

Este proyecto será uno de los pioneros en Cataluña y el Estado, y posiciona a la UPF como una universidad líder en la inclusión de la perspectiva de género y en el bienestar planetario. También será una de las primeras universidades del mundo, siguiendo la estela de Inglaterra, Escocia, Nueva Zelanda y próximamente Francia, donde algunas universidades ya disponen de este servicio.