Audi Creativity Challenge inspira a más de 11.000 estudiantes en una conferencia protagonizada por Edurne Pasaban

Más de 11.000 alumnos y alumnas de ESO, Bachillerato y CFGM de diferentes colegios españoles han asistido a la conferencia digital de Edurne Pasaban que, con motivo del Día Internacional de la Mujer, ha organizado Audi Creativity Challenge.

Bajo el título de ¿Por qué todos debemos escalar nuestra propia montaña?, la famosa alpinista vasca ha transmitido su aprendizaje vital a través de las experiencias vividas en la alta montaña, en entornos llenos de incertidumbre y cambios, como los que vivimos actualmente en nuestra sociedad.

Con su inspiradora historia, llena de lecciones de vida y de superación personal y profesional, Edurne Pasaban ha cautivado a los alumnos y las alumnas que han participado en esta sesión digital. "El afán de superación, el inconformismo, el trabajo en equipo, la perseverancia y la pasión para cumplir con éxito nuestros objetivos es clave, tanto para superar la montaña como para afrontar todos los retos que nos plantea la vida en diferentes ámbitos", ha sido uno de los mensajes que ha transmitido Edurne en su conferencia.

Igualdad de género hoy para un mañana sostenible

Ese ha sido el lema del Día Internacional de la Mujer de este año. Para una edición tan especial como esta, Audi Creativity Challenge buscaba una conferenciante también muy especial. Y la encontró en la primera mujer en completar la ascensión de las 14 montañas más altas del planeta (los 14 ochomiles).

Para Audi Creativity Challenge, compartir la experiencia vital de Edurne y sus claves para superar los obstáculos pueden a ayudar a los jóvenes a gestionar las incertidumbres y dificultades que aparezcan en su recorrido educativo, profesional o personal.

Y también en las cuestiones de género, ya que para Edurne "las montañas no entienden de sexo, no saben si va a escalar una mujer o un hombre. Las posibilidades para escalar y hacer cualquier cosa en el mundo de la montaña y en la vida en sí para una mujer y un hombre es lo mismo. Las montañas no ponen dificultades, pero si nuestro entorno y nuestra sociedad".

