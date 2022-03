Fundación Universia activa 150 nuevas plazas del 'Plan Circular', para impulsar la formación en competencias digitales

Fundación Universia, que cuenta con el respaldo de Banco Santander para el desarrollo de sus actividades a través de Santander Universidades, activa por segundo año consecutivo esta iniciativa socialmente responsable, que ayudará a potenciar la alta empleabilidad de hasta 150 nuevos estudiantes a través de 'Plan Circular'.

Con esta iniciativa fortalece su apuesta ante la persistente demanda creciente de perfiles tecnológicos por parte de las empresas. Estas nuevas profesiones digitales se han convertido en opción prioritaria para gran parte de los jóvenes españoles.

Fundación Universia anticipa el coste de la formación a los estudiantes, que devolverán el importe en pequeñas cuotas mensuales, con un vencimiento de 40 meses, sin intereses (no es un préstamo ni un crédito) y solo si consiguen un empleo con un salario que supere los 18.000 euros brutos anuales. El 'Plan Circular' impulsó en la pasada edición a 71 personas, quienes actualmente se encuentran finalizando su formación y accediendo a su primer empleo.

El acceso a una formación de bootcamp, o programa de entrenamiento intensivo en competencias digitales, funciona de manera circular. El 100% del dinero devuelto por el estudiante irá destinado a la formación de más estudiantes y permitiendo a otras personas alcanzar sus metas.

Una alternativa a la financiación tradicional, sencilla y accesible

Liana Martha Van Zyl, beneficiaria del 'Plan Circular' Fundación Universia en 2021 afirma que "'Plan Circular' ha sido mi oportunidad para reinventarme. Tenía un sueño, cambiar mi carrera y convertirme en programadora, y este sueño no se habría podido hacer realidad sin el apoyo económico del 'Plan Circular' Fundación Universia. En la última semana de mi bootcamp Full stack, encontré un trabajo como desarrolladora frontend. Estoy eternamente agradecida por lo sencilla y accesible que ha sido la financiación con el 'Plan Circular'. Si yo he podido hacerlo, otras personas también".

Además, el modelo favorece a colectivos más vulnerables, como aquellos que estén en situación de desempleo, tengan rentas bajas u otras situaciones económicas desfavorables. A través de este plan se promueve la diversidad e inclusión en las profesiones de alta demanda, con especial atención a mujeres y personas con discapacidad.

Formación bootcamp: intensiva, experiencial y de alta empleabilidad

La formación de los participantes correrá a cargo de diferentes escuelas Bootcamp que son referente en formación intensiva en las especialidades más demandadas. A través de un curso de alto rendimiento, los alumnos desarrollarán sus competencias en distintos ámbitos tecnológicos, como son el desarrollo Web, Mobile, Big Data & Machine Learning, Blockchain, Devops o Ciberseguridad.

Los bootcamp están basados en un modelo de aprendizaje experiencial learning by doing, orientados a obtener habilidades prácticas en un plazo de entre uno a tres meses. Esta formación no requiere de experiencia ni conocimientos previos en la materia y es una vía rápida, eficaz e innovadora para adquirir conocimientos digitales de forma intensiva. Permite reorientar la carrera profesional en poco tiempo; una tendencia formativa conectada con la transformación digital actual de las empresas y sus principales demandas en cuanto a perfiles profesionales.

Esta alternativa de pago innovadora y responsable, comprometida con la empleabilidad de estudiantes y profesionales es posible gracias al soporte de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) cuyo objetivo es ayudar con financiación de apoyo e implementar inversiones productivas en la Unión Europea, así como asegurar un aumento del acceso a la financiación.

