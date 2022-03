Mujer y opositora, es habitual escuchar esta afirmación, y es que 8 de cada 10 opositores son mujeres. La III Radiografía del opositor y opositora realizado por OpositaTest, la mayor plataforma de test para opositores, analiza este perfil en detalle con motivo del día de la mujer y extrae conclusiones reveladoras acerca de este colectivo, cada día más numeroso. Las entrevistas se han realizado vía encuesta online a una población de 4.000 hombres y mujeres mayores de edad y que están opositando actualmente en España.

Perfil de la mujer opositora

El 53% tiene menos de 40 años, los hombres el 48%. El 43% es la primera vez que oposita y 6 de cada 10 compagina la oposición con un empleo.

Viven en zonas urbanas (73%) y a nivel regional Madrid y Cataluña son las que tienen más mujeres opositoras que la media con un 84% frente a un 81%.

La mujer oposita en mayor medida a plazas de ámbito local o regional, el 42% y el hombre el 36%. Aun así, más de la mitad, el 58% de las mujeres, oposita a una plaza de ámbito nacional, los hombres el 64%.

Las mujeres opositan a plazas más cualificadas que los hombres

El 28% de las mujeres opositan a plazas tipo A, las de mayor cualificación, los hombres el 22%. Para jueces y fiscales tres veces más, el 6% de las mujeres frente a 2% de los hombres. Las oposiciones de grupo C son las que tienen mayor volumen de aspirantes, en este caso el 69% de las mujeres y los hombres el 77%.

En cuanto al número de oposiciones que preparan, las mujeres opositan a más en mayor medida, el 36% oposita a más de dos oposiciones de forma simultánea mientras que los hombres, el 32%.

Los opositores tienen más formación y menor experiencia laboral

En cuanto al nivel de formación la mujer opositora destaca por tener mayor formación que los hombres, en este caso el 70% tiene estudios universitarios o superiores mientras que los hombres son un 59%. A pesar de tener mayor formación no tiene mayor experiencia laboral si no que tienen algo menos, el 9% no tiene experiencia laboral, mientras que los hombres son el 7%, el 68% de las mujeres tiene más de 5 años de experiencia laboral y los hombres el 73%.

El 60% compatibiliza trabajo con opositar, es similar para el caso de los hombres (61%). En el caso de las mujeres, el 40% tienen un trabajo a jornada completa mientras que en el caso de los hombres es el 46%.

Un tercio de las mujeres recibe ayuda económica para opositar

El 33% de las mujeres recibe ayuda parcial (15%) o íntegra (18%) de familiares, amigos u otras personas para costearse la oposición, mientras que en los hombres es el 25%.

Las opositoras son más rigurosas en su estudio

9 de cada 10 estudia en casa, el 50% se prepara la oposición en solitario, los hombres en mayor medida (59%). Las mujeres en su preparación cuentan en mayor medida con herramientas online, un 82% y los hombres un 77%. Las mujeres parecen ser rigurosas en su estudio que los hombres al recurrir en mayor medida a apoyos al estudio como los esquemas, el 58% afirma utilizarlos, a la Ley a partir del BOE (66%), y también realizan más el test para prepararse, tanto en papel (44%) como online (78%).

En cuanto a las horas de estudio no hay diferencias notables entre ambos sexos, el 37%de las mujeres estudia entre 1 y 3 horas.

