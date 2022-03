CFOs europeas lanzan NXT GEN Women in Finance, un nuevo programa de mentoring para promover la diversidad de género

NXT GEN Women in Finance ha anunciado a las ganadoras de la primera edición de este nuevo programa de mentoring, cuyo objetivo es identificar, apoyar y promover la próxima generación de mujeres líderes en finanzas de toda Europa.

NXT GEN Women in Finance, el primer programa de estas características, ha sido creado por mujeres que, como directoras de finanzas, han llegado a lo más alto de su profesión en las principales multinacionales europeas, y con el objetivo de compartir sus experiencias y apoyar el talento femenino emergente en las finanzas de todo el continente.

En la actualidad, y dentro de los principales índices europeos, menos de 1 de cada 10 directores financieros es mujer. Y las mujeres que ocupan actualmente estos puestos, manifiestan estar dispuestas a dedicar parte de su tiempo a lograr que la "nueva generación" de directoras financieras sea másextensa.

Esta iniciativa no depende de terceras organizaciones y se limita a crear una red "de mujeres para mujeres" en torno a las líderes de Finanzas más influyentes.

NXT GEN Women in Finance está compuesta por Laura Abasolo (Telefónica); Carla De Geyseleer (Hilti AG y Polestar Automotive Holding Ltd); Margherita Della Valle, (Vodafone); Rachel Empey, (Fresenius SE & Co. KGaA); Ulrica Fearn (Equinor); Helen Giza (Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA); Anna Manz (London Stock Exchange Group); y Sandrine Teran (Eutelsat). Todas ellas han decidido asociarse para ayudar a impulsar la diversidad de género en las empresas.

Laura Abasolo, directora de Finanzas y Control de Telefónica SA y responsable de Hispanoamérica, ha señalado: "En mi experiencia, formar parte de una comunidad profesional es una de las palancas más potentes para impulsar nuestro desarrollo. Nos hace visibles hacia otros profesionales y empresas, amplía nuestra visión y conocimiento, favorece el intercambio de ideas nuevas, nos proporciona orientación, apoyo y, no menos importante, nos da la oportunidad de ayudar a otros, creando un espacio muy valioso que fomenta el crecimiento no sólo profesional sino personal de todos sus miembros".

En su primera edición, más de 50 candidatas han sido nominadas por sus colegas CFO europeos en dos categorías: NXT GEN Future CFO y NXT GEN Corporate Finance Leader.