ACADE, en defensa de los centros privados de educación infantil 0-3 años

Esta mañana ha tenido lugar la concentración en defensa de los centros privados de educación infantil que escolarizan a niños de 0 a 3 años. Convocada por FENACEIN, a la concentración se ha sumado la Asociación Española de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE), que desea hacer público lo siguiente:

Una situación muy preocupante

Según los Datos oficiales del Ministerio de Educación y Formación Profesional con la pandemia han tenido que cerrar casi 1.000 centros infantiles privados en toda España (cifras siempre referidas a las escuelas de educación infantil autorizadas).

Los centros han pasado a nivel nacional de ser casi 5.400 en el curso 2019-2020, a cerca de 4.500 en el curso académico correspondiente a 2020-2021 (han cerrado un total de 947).

Esto supone la destrucción de alrededor de 10.000 puestos de trabajo -que han pasado de más 50.000 en el curso anterior a alrededor de 40.000, la inmensa mayoría mujeres jóvenes con titulación superior, que educan a unos 180.000 niños.

Las causas de la crisis

¿Cuáles han sido las causas de esta profunda crisis, que amenaza un sector clave para el empleo femenino, y que además es fundamental para la conciliación de la vida laboral y familiar de los padres?

Según ACADE, se han sumado causas estructurales, como la persistente y pronunciada caída de la natalidad, con otras coyunturales, como ha sido la pandemia, la subida del SMI y otros costes laborales, o las erróneas decisiones adoptadas por algunos gobiernos autonómicos:

Según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de natalidad es un 0,6% menor que en 2020 y un 5,6% respecto a 2019. Durante enero de 2021, la caída de la natalidad llegó a ser del 21% respecto al mismo mes de 2020.

En lo referido a costes laborales, la subida del SMI ha pasado de 655,20€ en el 2016 a 1.000€ en el 2022 y la subida de las Bases Mínimas de Cotización a la Seguridad Social han pasado de 764,40€ en el año 2016 a 1.166,66€ en el 2022.

En el curso 2019/2020, la tasa de escolarización en el primer ciclo de educación infantil era del 41,1%. Una cifra que se desplomó hasta el 36% (80.000 niños menos) durante el curso académico pasado (2020-2021), debido a factores como la proliferación de establecimientos que ofertan sus servicios como centros de educación infantil sin contar con la oportuna autorización de la Consejería correspondiente, la fuerte subida de gastos de empresa que no pueden repercutir en la cuota de las familias, el miedo al COVID-19, la pérdida de empleo de muchos padres y el efecto del teletrabajo, entre otros factores.

A todo lo anterior cabe añadir la decisión política del Ministerio de Educación y Formación Profesional y varias Administraciones públicas de promover la gratuidad de la educación 0-3 exclusivamente a través de la red pública, ignorando la amplia red de centros de educación infantil privados.

Asimismo, la decisión de las comunidades autónomas valenciana y madrileña de crear aulas de educación infantil en colegios de primaria, no solo promueve la pérdida de especialización del centro, adecuado a un nivel educativo especialmente sensible, sino que supondrá una ineficiencia del gasto público, en una inversión en infraestructuras y demás gastos que, al contar con toda una red de centros privados estables y de demostrada calidad y satisfacción de las familias, no tienen ninguna necesidad de hacer.

ACADE propone soluciones

La enseñanza privada en España desempeña una función fundamental en la economía española, ya que solamente la Educación Reglada supone el 4,22 % del PIB nacional. Apoyar a la Educación Privada no solamente implica hacer efectivo el derecho a elegir Educación que consagra el artículo 27º de la Constitución, sino que representa un importante ahorro de costes y de dinero público

El coste presupuestario de creación de plazas 2-3 en Valencia o 0-3 en Madrid en los colegios públicos es mucho más alto que si ese dinero se dedicase a financiar directamente a las familias a través de fórmulas como la desgravación fiscal o el cheque escolar, sistemas que ya están en vigor en algunas comunidades autónomas, con inmejorables resultados en orden a la satisfacción de las familias y al ahorro de costes para las administraciones.

Relacionados CCOO exige a Educación que se reduzca el máximo de horas lectivas del profesorado con carácter general y básico