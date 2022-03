La Universidad Rey Juan Carlos celebra su modelo de Naciones Unidas para ESO y Bachillerato

La tercera edición de URJCmun TEEN se pondrá en marcha el 9 de marzo en la Universidad Rey Juan Carlos. Tras meses de preparación, estudiantes de Secundaria y Bachillerato se pondrán en la piel de diplomáticos para tratar de hacer frente a conflictos de la sociedad internacional.

URJCmun TEEN 2022 se celebrará del 9 al 11 de marzo en la Universidad Rey Juan Carlos. El evento, organizado para alumnos de ESO y Bachillerato, es un Modelo de Naciones Unidas: una simulación del órgano internacional en la que los participantes, "delegados", debaten sobre temas de actualidad internacional. Cada uno representa a un Estado y ha de defender la postura del mismo. Así, el delegado de Canadá en el comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, será un estudiante de Secundaria o Bachillerato que tendrá que defender la postura de Canadá en torno a, por ejemplo, la libertad de expresión.

Para su inauguración, el evento contará con las palabras de Dña. Pilar Cancela, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, y Dña. Pilar Trinidad Núñez , Secretaria General de la Universidad Rey Jan Carlos. Puesto el broche de inicio, los estudiantes comenzarán con las discusiones, que se prolongarán durante dos días más y tratarán de alcanzar la aprobación de una resolución.

Los Modelos de Naciones Unidas suponen para los jóvenes un esfuerzo por adoptar un punto de vista que podría no ser el propio, y que, aún así, hay que defender con argumentos. Además, no se trata únicamente de desprenderse de la perspectiva propia, sino también de trabajar la oratoria y saber sacar el máximo provecho a la comunicación, tanto verbal como no verbal.

Este evento de la Universidad Rey Juan Carlos nació como un modelo exclusivamente universitario hace diez años y es hoy el Modelo de Naciones Unidas más grande de España. URJCmun TEEN, la versión escolar, sigue su trayectoria, creciendo cada año en número de participantes, en colegios asistentes e incluso en superación de adversidades: el año pasado, el evento se celebró con un protocolo que permitió la seguridad, pese a la pandemia de COVID-19. Así, en su tercera edición ha logrado alcanzar la cifra total de 370 alumnos y 23 colegios. Además, este curso, la organización ha ofrecido formaciones, tanto presenciales como online, para aquellas instituciones que lo han deseado.