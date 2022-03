MU lidera la conferencia de la Alianza Universitaria Europea para la Educación Dual

Europa Press San Sebastián

Mondragon Unibertsitatea (MU) ha celebrado este jueves la conferencia de la Alianza Universitaria Europea para la Educación Dual que impulsa la formación dual para resolver los retos europeos.

El objetivo es "mejorar la calidad de la educación superior europea mediante la formación dual y responder a través de ésta a los desafíos de Europa", según ha destacado el centro en un comunicado.

La Alianza Universitaria Europea está formada por nueve universidades de Alemania, Finlandia, Austria, Francia, Hungría, Croacia, Polonia, Malta y España. MU ha organizado este jueves, en su campus Orona Ideo de Hernani (Gipuzkoa), la primera conferencia de esta institución, cuyo objetivo es "aumentar la calidad y competitividad de la educación superior europea utilizando la formación dual para resolver retos globales".

La Alianza Universitaria Europea EU4DUAL en Educación Dual está compuesta por Duale Hochschule Baden-Württemberg (Alemania), Mondragon Unibertsitatea (España) FH JOANNEUM Gesellschaft mbH (Austria), Savonia UAS (Finlandia), ESTIA Institute of Technology (Francia), Neumann János Egyetem (Hungría), PAR University College (Croacia), Malta College of Arts, Science and Technology (Malta) y Koszalin University of Technology (Polonia).

El vicerrector de MU, Jon Altuna, ha leído las conclusiones del encuentro. Según ha explicado, el objetivo de esta alianza es "utilizar la formación dual para ayudar a Europa a abordar sus diferentes desafíos sociales entre los que se encuentran el cambio climático, la descarbonización, la digitalización y el envejecimiento saludable, donde todas ellas tienen mucha experiencia que aportar".

Futuro más sostenible

"La alianza EU4Dual tratará de generar conocimiento sobre cómo contribuir a un futuro más sostenible y al desarrollo responsable de la sociedad y de las empresas a través de la educación y de actividades de I+D+i". Para ello, formarán expertos en Industria 5.0; envejecimiento saludable y economía verde.

De cara a 2025, la alianza tiene como objetivos establecer un mecanismo de cooperación para colaborar a través de las fronteras en la enseñanza, la investigación y la divulgación de la industria en torno a grandes retos sociales; garantizar que la mayoría de los programas que ofrece la universidad dual incluyan elementos de investigación, docencia o prácticas de al menos dos miembros de la institución; lanzar un portal conjunto de microcredenciales y un ecosistema de investigación conjunta de proyectos; y crear un programa de aprendizaje basado en el trabajo transnacional con apoyo de empresas locales y globales.

