Mondragon Unibertsitatea lidera hoy la conferencia de la Alianza Universitaria Europea para la Educación Dual que impulsa la formación dual para resolver los retos europeos

Mondragon Unibertsitatea, líder del Consorcio Universitario Europeo para la Educación Dual, EU4DUAL, organiza hoy jueves en San Sebastián la I conferencia de esta institución, cuyo objetivo es aumentar la calidad y competitividad de la educación superior europea utilizando la formación dual para resolver retos globales.

En total, 9 universidades europeas líderes en formación dual aspiran a poner en marcha la institución de educación dual integrada más grande de mundo, donde se integran perfectamente el nivel académico y el empresarial.

La Alianza Universitaria Europea EU4DUAL en Educación Dual está compuesta por Duale Hochschule Baden-Württemberg (Alemania), Mondragon Unibertsitatea (España) FH JOANNEUM Gesellschaft mbH (Austria), Savonia UAS (Finlandia),

ESTIA Institute of Technology (Francia), Neumann János Egyetem (Hungría), PAR University College (Croacia), Malta College of Arts, Science and Technology (Malta) y Koszalin University of Technology (Polonia). Todas ellas, instituciones académicas de educación superior fuertemente comprometidas con los entornos empresariales ubicados en las regiones en las que están implantadas (altamente industrializadas), donde han desarrollaron sus propios modelos de educación cooperativa o dual en los que las y los alumnos combinan períodos de aprendizaje práctico en empresas y organizaciones con períodos de aprendizaje académico.

La conferencia se ha desarrollado en el Campus de Orona Ideo de Mondragon Unibertsitatea entre las 9:00 y las 13:00 horas y a las 12,30 el Vicerrector de Mondragon Unibertsitatea, Jon Altuna, ha leído las conclusiones de la misma.

Responder a los retos de Europa

El objetivo de esta alianza es utilizar la formación dual para ayudar a Europa a abordar sus diferentes desafíos sociales entre los que se encuentran el cambio climático, la descarbonización, la digitalización y el envejecimiento saludable, donde todas ellas tienen mucha experiencia que aportar.

La alianza EU4Dual tratará de generar conocimiento sobre cómo contribuir a un futuro más sostenible y al desarrollo responsable de la sociedad y de las empresas a través de la educación y de actividades de I+D+i. Para ello formarán expertos en temas como:

- La Industria 5.0 donde las y los humanos, las máquinas y la realidad aumentada trabajarán cada vez más cerca a través de un mundo interconectado

- El envejecimiento saludable: empoderar a las personas para una vida mejor a través de una combinación de mejor salud, nutrición y tecnología,

- La economía verde: apoyando la transición hacia economías bajas en carbono y los recursos eficientes

De cara a 2025, la alianza tiene los siguientes objetivos:

1- Establecer un mecanismo de cooperación para colaborar a través de las fronteras en la enseñanza, la investigación y la divulgación de la industria en torno a grandes retos sociales

2- Garantizar que la mayoría de los programas que ofrece la universidad dual incluyan elementos de investigación, docencia o prácticas de al menos dos miembros de la institución

3- Lanzar un portal conjunto de microcredenciales, ofreciendo un desarrollo profesional continuo vinculado a los grandes retos

4- Lanzar un ecosistema de investigación conjunta de proyectos que apoyen la consecución de los distintos objetivos

5- Crear un programa de aprendizaje basado en el trabajo transnacional con apoyo de empresas locales y globales