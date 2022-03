DS Smith acerca la economía circular a los más jóvenes con un nuevo plan de estudios en español

DS Smith, compañía líder en packaging sostenible, presenta su nuevo programa de aprendizaje para los más jóvenes como parte de su objetivo de ayudar a liderar la transición hacia una economía circular. Este lanzamiento coincide además con la publicación por parte de la Comisión Europea de una propuesta de Recomendación del Consejo sobre el aprendizaje relacionado con la sostenibilidad ambiental.

Diseñado para alumnos de entre 11 y 14 años, el programa proporciona una serie de materiales para ayudar a los profesores, y a cualquier persona que trabaje con jóvenes de esta edad, a introducirles en la economía circular y explicarles cómo todos podemos contribuir a proteger los recursos naturales del planeta. El programa ya está disponible en 12 idiomas, incluido el español.

Entre los contenidos se incluyen varios ejemplos cotidianos, actividades didácticas e interesantes vídeos para explicar la diferencia entre la economía lineal y circular, ayudando a los niños a comprender la relevancia del reciclaje como parte de la protección de nuestros recursos naturales finitos.

Este plan fue presentado en el Circular Economy Café de la Fundación Ellen MacArthur en el New York Times Climate Hub, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en noviembre de 2021. Desde 2019, DS Smith colabora mano a mano con esta fundación como partner estratégico para construir su estrategia, operaciones y soluciones de packaging en torno a la economía circular.

La puesta en marcha de programas escolares y proyectos destinados a la comunidad, junto a la sostenibilidad como eje central de su estrategia de comunicación, han ayudado a DS Smith a involucrar a más de un millón de personas en la economía circular hasta el momento. Como parte de su estrategia de sostenibilidad Now and Next, la compañía se ha comprometido a hacer partícipes de la economía circular a 5 millones de personas para 2030, ayudando así a inspirar a comunidades de todo el mundo para crear un futuro más sostenible y circular.

Wouter van Tol, Head of Government, Community Affairs and Sustainability de DS Smith, ha señalado: "La economía circular desempeña un papel fundamental en la satisfacción de las necesidades de la sociedad y la protección de las generaciones futuras. Es el eje central de todo lo que hacemos en DS Smith. Queremos liderar el camino inspirando a los jóvenes y dotándoles de los conocimientos y recursos que necesitan para comprender qué es la economía circular y, lo que es igual de importante, la función que pueden desempeñar para ayudar a proteger los recursos naturales del mundo".

La economía circular es una solución alternativa a la economía lineal actual. A diferencia de la mentalidad de "coger, fabricar, consumir y desechar" de la economía lineal, el modelo circular se basa en los principios de minimizar los residuos y contaminación, alargar el uso de productos y materiales y regenerar los sistemas naturales.

