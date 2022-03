Edpuzzle: la plataforma educativa española que triunfa en todo el mundo

Nos encontramos ante una generación que nace conectada al entorno digital. Los niños y niñas nacidos en esta era miran el mundo y a los medios audiovisuales e interactivos con una visión diferente a las generaciones anteriores. Con el objetivo de alcanzar las metas educativas del país nace Edpuzzle, una plataforma educativa con sello español que está revolucionando el sector de la educación a través del vídeo.

Edpuzzle tiene su historia detrás, la historia de cuatro emprendedores que se conocieron en el Jardín de Infancia. En una de sus reuniones de amigos llegaron a la conclusión de los múltiples problemas de absentismo que Quim Sabrià, Co-founder & CEO de Edpuzzle, observaba en clase. Por aquel entonces Quim trabajaba como profesor y creaba sus propios vídeos para sus alumnos, algo que les ayudaba a ponerse al día con las lecciones.

"Había creado 300 videos para mis alumnos, pensaba que lo tenía todo controlado y rápidamente me di cuenta de que no tenía ningún tipo de control sobre el aprendizaje en mis vídeos, no sabía si mis alumnos los estaban mirando o no" comenta Sabrià. "Junto a mis co-fundadores nos pusimos a trabajar en construir una plataforma para compartir videos con mis alumnos sin saber que eso se convertiría en las bases de Edpuzzle."

Hoy en día, lo que nació como una idea se ha convertido en una empresa presente en más de 190 países como España, Estados Unidos, Canadá, México, Francia, Malasia, Singapur, Reino Unido, entre otros. Fundada en agosto de 2013, Edpuzzle ya tiene 2 millones de profesores y 40 millones de estudiantes en colegios, centros de FP y universidades en todo el mundo.

En palabras de Oscar Secorun, International Growth & Strategy Manager de Edpuzzle: "El crecimiento a nivel mundial lo hemos vivido con mucho orgullo porque se ha conseguido en parte por las recomendaciones entre profesores. Eso nos ha llevado a ayudar a cientos de miles de profesores y profesoras de todo el mundo, desde islas de la polinesia, a países asiáticos, africanos, europeos o de américa latina, creando una colaboración global. En España, por ejemplo, son más de 70.000 profesores los que utilizan Edpuzzle de forma activa."

El auge de la digitalización en las aulas: el éxito de Edpuzzle

El vídeo enriquecido es la herramienta didáctica protagonista en Edpuzzle, capaz de convertir cualquier vídeo en una lección. Es difícil que los estudiantes mantengan su atención al 100%

todos los días en el aula. De esta forma, las vídeo lecciones se presentan como una solución que les permite implicarse, aprender a su propio ritmo y de una forma flexible: dónde y cuándo quieran.

"Edpuzzle es fundamental para ahorrarnos tiempo. Los vídeos interactivos permiten liberar tiempo en el aula para fomentar un aprendizaje más activo y centrado en el alumnado. No sólo se trata de aportar un contenido de calidad a la comunidad educativa, si no de ofrecer toda una experiencia de enseñanza accesible para cualquier persona. A través de los vídeos, los profesores transmiten un mensaje de forma estandarizada y de uso diario, lo que se traduce en una nueva forma de conectar con el alumnado", afirma Quim Sabrià, Co-founder & CEO de Edpuzzle.

La diversidad en el aula: un reto en la educación

Las vídeo lecciones atienden a la diversidad en el aula y garantizan el acceso igualitario a la educación. El uso didáctico de este canal de comunicación facilita el aprendizaje de idiomas y el acceso a las matemáticas y las ciencias, adaptándose al ritmo de cada estudiante. Asimismo, aprovecha el potencial comunicativo de las imágenes y los sonidos para transmitir una serie de experiencias que estimulan los sentidos, las habilidades y los diferentes estilos de aprendizaje de cada alumno.

Más de 29 millones de lecciones en vídeo ya están disponibles en la plataforma, toda una biblioteca de contenido que no caduca en el tiempo. Edpuzzle combina herramientas simples de edición para que un profesor pueda escoger cualquier vídeo de Youtube o pueda grabar el suyo propio y personalizarlo para sus aulas y su alumnado. Además, pueden añadir notas de voz, preguntas y comentarios a lo largo de la grabación para favorecer un seguimiento del progreso del alumnado, de su comprensión y pensamiento crítico.

Edpuzzle se integra con Google Classroom, Microsoft Teams y otros sistemas de gestión de aprendizaje, como Moodle, Canvas, Blackboard etc. Por otra parte, la política de privacidad y protección de datos garantiza la seguridad de los estudiantes, además de cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y las leyes internacionales de seguridad.

Todas estas funcionalidades de Edpuzzle la convierten en una plataforma ideal para potenciar la educación en un entorno digital, favorecer la diversidad en el aula, así como el aprendizaje tanto de profesores como de estudiantes de una forma divertida y entretenida.

Relacionados La Ministra de Educación y Formación Profesional inaugurará la SEMANA EDUCACIÓN 2022