British Council School recibe en Madrid a más de 40 universidades de Reino Unido

British Council School, el primer colegio británico en España y el primero también en obtener la calificación "Excelente" por tercera vez consecutiva en la inspección de calidad de British Schools Overseas, ha recibido a un numeroso grupo de universidades británicas en su Feria de Universidades. Entre ellas, 10 universidades del Russell Group, consideradas entre el mejor 1% de universidades del mundo. Algunas de ellas son Cambridge University, London School of Economics and Political Science, University of Manchester.

El evento, celebrado por primera vez tras la pandemia, tuvo lugar el pasado 28 de febrero y 1 de marzo y fue inaugurado por Sarah Cowley, ministra consejera de la Embajada Británica en Madrid y Mercedes Hernández Estrada, directora de British Council School.

El mejor asesoramiento para estudiar en Reino Unido

Más de 500 estudiantes de diferentes colegios de la Comunidad Autónoma de Madrid tuvieron la oportunidad de recabar información directamente de los asesores de cada universidad sobre los grados que ofrecen, los requisitos de acceso, la vida en Reino Unido, en las ciudades en las que se encuentran y los campus que tienen y, en general, todas dudas que a esas edades se tienen cuando se piensa en el futuro. De igual forma, pudieron conocer las ventajas de Graduate Route, el visado que permite a los estudiantes permanecer en el Reino Unido durante dos años tras haber finalizado sus estudios.

"La calidad es el sello distintivo de la educación británica y una de las principales razones por las que estamos hoy aquí. La reputación académica del Reino Unido es reconocida a nivel mundial y sus universidades están entre los principales rankings mundiales desde sus inicios", explicó Sarah Cowley.

El camino hacia las mejores universidades británicas

British Council School es uno de los colegios de España que más alumnos envía a universidades en todo el mundo tras la superación de la EvAU, más de 100 cada año. El asesoramiento individual que ofrecen a sus estudiantes se refuerza en bachillerato, donde cuentan con ocho orientadores especializados en el acceso a universidades de EE.UU, Europa y Reino Unido. Esta guía y apoyo continuado se tradujo en que un 65% de los alumnos de su última promoción aplicara a universidades británicas, lo que posiciona al colegio del British Council como referencia para las universidades de Reino Unido y justifica su presencia en Madrid en estos días.

"La movilidad internacional de los estudiantes, más allá de ser una experiencia enriquecedora en términos académicos, se convierte en una vivencia personal única para ellos. Nuestra responsabilidad es acompañarlos y guiarlos en todo momento para que tomen la mejor decisión para su futuro profesional y personal", añadió Sharon Conlisk, directora de Educación Secundaria en British Council School.

Desde su fundación hace más de 80 años en nuestro país, "El Británico" ha proporcionado a más de 10.000 alumnos una educación bilingüe y bicultural, especialmente importante en su desarrollo académico y personal. Cientos de ellos continúan sus estudios superiores en el extranjero y en España, y miles de ellos desarrollan profesionalmente sus carreras en países de todo el mundo.