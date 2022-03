Marc Correa: "El futuro será tecnológico o no será"

Isabel Figueroa Madrid

Por sexto año consecutivo, Esade participa como colaborador académico en el '4 Years From Now' (4YFN), el encuentro de referencia mundial en el ámbito del emprendimiento y la innovación, en el marco del Mobile World Congress. Bajo el lema 'At the Forefront of the EdTech Revolution', en esta edición, además Esade es el protagonista del programa EdTech de la feria, y liderará el debate en tecnología, educación y emprendimiento. Marc Correa, decano de Esade Executive Education, participa en el 4YFN para analizar el futuro del talento en la era digital y las nuevas habilidades de los jóvenes en este nuevo contexto y mercado laboral.

¿Cuáles son las principales habilidades y competencia de los futuros perfiles profesionales?

Actualmente, las empresas buscan habilidades que agruparía en tres grandes bloques. Por un lado, las 'soft-skills' que, contrariamente a lo que parece, son las más difíciles de adquirir, ya que tienen un componente emocional mayor que las tradicionales 'hard-skills', donde el componente cognitivo es superior.

Las 'soft-skills' más demandadas seguirán siendo las habilidades de liderazgo, la gestión de la empatía y las relaciones interpersonales, así como la capacidad de adaptarse a nuevos entornos, la capacidad de aprendizaje asociada y aportar soluciones creativa, de acuerdo con los últimos informes del World Economic Forum o de consultoras como McKinsey y BCG.

Junto a estas, tenemos un segundo bloque: las 'hard-skills', que contemplan desde habilidades de gestión de proyectos y habilidades digitales, hasta las capacidades de programación, que cada vez son más importantes en diferentes ámbitos de negocio y cada vez son más relevantes en los niveles de dirección.

Por último, y este es un grupo del que se habla menos y que, en mi opinión, cada vez son más importantes, aquellas habilidades relacionadas con la capacidad pensar de manera diferente. O, lo que yo llamo, las habilidades que aprendemos como consecuencia de 're-cablear' tu cerebro para aprender a pensar diferente. Aquí encontraríamos habilidades como el pensamiento crítico y la toma de decisiones, habilidades de análisis de datos avanzados y la gestión compleja de información. Vemos que este último grupo cada vez toma mayor peso aquellas habilidades que tienen una componente cercana al mundo STEM (acrónimo de Science, Technology, Engineering and Mathematics).

¿Cuál es el futuro de los profesionales en la era digital?

El futuro de los profesionales en la era digital es incierto, como todo futuro, pero al mismo tiempo está lleno de posibilidades infinitas. Si alguna cosa tenemos clara, a día de hoy, es que el mundo digital se mueve muy rápido. Los profesionales que actualmente trabajan en él tienen grandes aspiraciones por crecer profesionalmente, buscan constantemente nuevos retos y tratan de encontrar compañías que estén alineadas con sus valores y que les permitan una nueva manera de entender el balance entre vida personal y desarrollo profesional. Así lo recoge una encuesta realizada por BCG donde, además, nos adelanta que un 73% de las profesiones digitales están pensando en cambiar de trabajo en los dos o tres próximos años y el 40% ya está buscando trabajo.

Estos datos indican dinamismo, pero reflejan también la necesidad de formación constante para estar actualizados y poder adaptarse a los cambios que se producen a gran velocidad. La capacidad de aprender, y sobre todo de desaprender, se ha vuelto más relevante que nunca. Del mismo modo, la nueva configuración del mundo digital hace que el futuro no sea la prolongación del pasado y del presente, sino que el futuro está abierto y tiene su propia fuerza. De aquí que la posibilidad de emprender y de innovar sea una realidad constante en el mundo digital.

¿Es importante que los jóvenes se formen en nuevas tecnologías?

Es fundamental que los jóvenes se formen en nuevas tecnologías. La tecnología es ya, y será, la nueva gramática del liderazgo. Si hace años toda persona que ocupaba un cargo de responsabilidad debía tener un conocimiento mínimo de finanzas, ahora es fundamental tenerlo de tecnología.

La cuarta revolución industrial lo está evidenciando cada día. La adopción de soluciones apalancadas en inteligencia artificial no hace más que crecer y consolidarse. En un reciente estudio de McKinsey se señalaba que el 56% de las personas que contestaron su encuesta reportaron la adaptación de nuevas soluciones de base tecnológica.

Hace tres años, profesores de MIT mostraron en una de sus publicaciones cómo las empresas que tenían Comités de Dirección digital-savvy (es decir, gente que conocía la tecnología y era capaz de entender sus potencialidades) obtenían resultados financieros superiores a los que no disponían de este conocimiento digital.

Con lo que queda claro: el futuro será tecnológico o no será.

¿Es una ventaja tener una formación basada en la digitalización e innovación?

Claramente, por lo que hemos señalado anteriormente la formación en digitalización e innovación es fundamental. Si algo ha puesto de manifiesto la pandemia es la necesidad de tener más y mejores habilidades digitales.

El mundo del trabajo ha cambiado. Ahora vivimos en un mundo laboral que evoluciona hacia la hibridación. En los próximos años, habrá personas que trabajarán en su oficina de siempre y gente que trabajará desde casa, pero también habrá trabajadores que desarrollarán su labor en otros países reportando a la sede central (Headquarters), que estará incluso en otro huso horario.

El talento es global y con las capacidades tecnológicas actuales no tenemos que buscarlo siempre en los mercados locales. Este hecho comporta una necesidad muy significativa de desarrollo de habilidades digitales que permitan a esa fuerza laboral poder trabajar de manera efectiva e integrarse en dinámicas de trabajo con personas que quizá verá en muy pocas ocasiones físicamente. Y, a su vez, obliga a digitalizar todas aquellas habilidades que ya se poseían y que funcionaban muy bien en el mundo off-line, pero que ahora requieren de un cierto ajuste para poder mantener su efectividad en el mundo digital.

La innovación, la segunda de las capacidades por las que me has preguntado, es el ADN que permitirá a profesiones, organizaciones y países seguir funcionando. En 1956 Ross Ashby, padre de la cibernética, declaró lo que llamó la "ley de la variedad requerida". Esta ley decía que para que un sistema pudiera sobrevivir, debía ser capaz de cambiar internamente, al menos, al mismo ritmo que lo hace su entorno.

Creo que la importancia de la innovación es evidente después de recordar la ley de Ashby.

El mundo está en un cambio constante, a un gradiente hasta ahora no conocido. La innovación es la única forma que existe de poder seguir adaptándose a este nuevo entorno.

¿A qué tipo de formaciones académicas deberían apuntar los jóvenes profesionales?

La formación a la que deberían apuntar los jóvenes debería ser aquella que combine, al menos, cuatro elementos fundamentales:

En primer lugar, el desarrollo de habilidades de base socio-emocional que le permita desarrollarse personal y profesionalmente y poder interactuar y llevar a cabo los proyectos que se planteen. Más de 40 años de investigación han ido poniendo de relieve, año a año, la criticidad de este tipo de habilidades.

En segundo lugar, la formación debe contemplar la adquisición de conocimiento tecnológico por todo lo que anteriormente hemos conversado, el futuro será tecnológico. Y sin un conocimiento básico de esta materia lo que se producirá es una brecha entre aquellos que son technological-savvy (perfiles que tienen conocimientos en el ámbito tecnológico) y los que no lo son.

Un tercer factor debe ser la especialización en un ámbito laboral particular que garantice la empleabilidad de esa persona. Éste puede ser tan amplio como la persona quiera, pero sin una base de especialización funcional, será muy difícil su incorporación en el mundo profesional.

El último de los factores que creo que es importante considerar es un tipo de formación que aporte una visión transversal que vaya más allá de sus ámbitos de especialización concretos.

Esta parte es fundamental porque le permitirá a los jóvenes a abrir la mente y poder disponer un abanico muy amplio de maneras de pensar.

¿Cuál es la importancia de eventos como 4YFN hoy en día para los jóvenes profesionales?

Eventos como el 4YFN son una ocasión única poder conocer las novedades y las tendencias empresariales y digitales y, concretamente, del ecosistema emprendedor, de la mano de los líderes y expertos mundiales en estos ámbitos. Esade lleva seis años apostando y apoyando el 4YFN, como parte de su compromiso con la tecnología, la innovación y el emprendimiento. Además, en esta nueva edición, Esade liderará el programa y debate EdTech del 4YFN. Estar presentes y activos en este tipo de eventos mundiales de referencia refuerza nuestra posición como escuela pionera de nuevas formas de aprendizaje aceleradas a través de la innovación tecnológica. En este sentido, desde Esade trabajamos para facilitar conocimiento, herramientas y soluciones a los futuros líderes, con el objetivo de que este talento sepa desenvolverse con éxito en contextos cada vez más dominados por la inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas.

¿Por qué es importante para Esade ser parte de este tipo de eventos?

La colaboración de Esade, y más concretamente en el área vertical EdTech del 4YFN, responde a la apuesta de la escuela de apoyar a emprendedores y a directivos a transformar el futuro de la conectividad empresarial, incluyendo la tecnología como eje transversal de conocimiento y progreso.

En este sentido, Esade ha ampliado su oferta académica con el lanzamiento de nuevas titulaciones e innovación pedagógica basada en la digitalización y la tecnología para desarrollar perfiles multidisciplinares que combinen la visión de negocio con las capacidades técnicas, analíticas e innatas de cada individuo para capacitar a las nuevas generaciones y dar respuesta a los retos del mercado laboral. Por ejemplo, desde Esade Executive Education hemos desarrollado un nuevo portafolio de formación ejecutiva hiper personalizado, flexible y especializado, que permite elegir entre formatos presenciales, híbridos u online, dotados de las últimas tecnologías inmersivas, y capaces de adecuarse a las necesidades concretas de los participantes y las empresas.

Es el caso del nuevo Executive Master in Management (EMIM) con sus 18 especializaciones. Y precisamente en el ámbito de las nuevas tecnologías, Esade acaba de lanzar la nueva doble titulación 'BBA & Bachelor in Artificial Intelligence for Business'.

¿Cuál es el rol de Esade dentro de 4YFN? ¿Cuáles son los principales temas que se abordan en 4YFN?

Durante la celebración del 4YFN, Esade organizará distintas sesiones y participará en debates que abordarán distintos ámbitos disruptivos. Además, en paralelo a las actividades de la feria, organizará challenges para sus estudiantes en el marco de la feria de emprendimiento. En esta edición, en las ponencias y mesas redondas abordaremos temáticas como el 'Impacto de la Inteligencia Artificial en la educación', 'El papel de las mujeres en la tecnología', 'El futuro del talento en la era digital', 'La influencia del venture capital en la revolución de la educación' y también hablaremos sobre el 'Deeptech y emprendimiento'. Para ello, contamos con un elenco de líderes, expertos y profesores en estos ámbitos, así como emprendedores y profesionales de referencia.