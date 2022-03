La Universidad Pontificia Comillas presenta en Aula 2022 su impulso al itinerario biomédico y de las Ciencias de la Salud

La Universidad Pontificia Comillas estará presente a partir de mañana en el Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa (Aula) con varias novedades. Una de ellas es la relativa a los estudios relacionados con la salud: el Campus de Ciencias de la Salud San Rafael, que mantendrá su ubicación en el centro de Madrid, se incorporará a partir del próximo curso a la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia (EUEF) "San Juan de Dios", ubicada en el Campus de Ciencias de la Salud San Juan de Dios-Ciempozuelos, y que está integrada en la Universidad Pontificia Comillas desde 1988. De esa manera, se ofertarán 275 plazas de nuevo ingreso para el Grado en Enfermería y 160 para el Grado en Fisioterapia.

Esta unión reforzará no solo la excelencia académica de la universidad jesuita de Madrid, sino que, en palabras del rector de Comillas, Enrique Sanz Giménez-Rico, SJ, apuntala "la apuesta conjunta por la innovación docente, la investigación y el desarrollo tecnológico, siempre con el alumno en el centro de la propuesta", atendiendo las nuevas necesidades del ámbito sanitario con una formación.

Además de la incorporación del Campus de Ciencias de la Salud San Rafael, en 2023 habrá un nuevo itinerario relacionado con la Ingeniería Biomédica dentro del Grado en Ingeniería en Telecomunicaciones (IT). Además, se ha anunciado la posibilidad de cursar en seis años el Doble Grado en Ingeniería en Telecomunicaciones y Business Analytics, y el máster en IT. Esto se añade al Doble Grado en Psicología y Administración y Dirección de Empresas, y al de Grado en Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial que se han puesto en marcha este curso 2021-2022.

La oferta académica de la Universidad Pontificia Comillas va enriqueciéndose curso tras curso, lo cual apuntala aún más su tradición educativa, su capacidad de innovación o su espíritu de formación integral y transversal. También subraya la apertura internacional, la relación con empresas y la empleabilidad, enlazada con la fortaleza de la relación entre la universidad y la empresa. No en vano, Comillas es la primera universidad en empleabilidad de España, la segunda de Europa y la séptima a nivel mundial, según datos del prestigioso ranking Times Higher Education. Su estrecha relación con más de 3.000 empresas y su elevado número de convenios con universidades de todo el mundo, más de 600, convierten a la universidad jesuita de Madrid como un referente en la educación superior.

Derecho y tecnología

La Universidad Pontificia Comillas, además, pondrá en marcha entre el 4 y el 8 de julio la segunda edición del Campus Jurídico para alumnos de 3º y 4º de la ESO, y 1º y 2º de Bachillerato. Se trata de una oportunidad para conocer de cerca los secretos del mundo del Derecho para estudiantes que estén pensando estudiar una carrera jurídica. Allí se podrán "jugar" a ser diputado, legislador o abogado, participando en sesiones plenarias, y aprendiendo a debatir y defender leyes.

Este verano también se celebrará la novena edición del Campus Tecnológico del ICAI, abierto para estudiantes de 4º de Primaria, 1º a 4º de la ESO y 1º de Bachillerato interesados en la ingeniería, la robótica y la tecnología. Allí se muestra a los jóvenes a utilizar las nuevas tecnologías en campos como la ingeniería, ciencia, robótica, programación o matemáticas, y se fomentan las habilidades transversales como el trabajo en equipo, aprender a resolver problemas, organización y diseño, el poder de decisión, la comunicación o la creatividad .

Es básico que a una universidad le preocupe la formación y bienestar de los estudiantes, garantizándoles un aprendizaje práctico y ofreciéndoles todas las posibilidades para que su formación sea la más adecuada con grados, dobles grados y posgrados de prestigio; actividades culturales y de transferencia y, por supuesto, con un plantel de docentes volcados con la formación y con un contacto permanente con la realidad empresarial y social. Si una universidad no está cerca de la sociedad en la que convive y lo muestra cada día, y no se compromete con la docencia y la investigación, estará incumpliendo una función esencial. Y una forma particular de poner en valor esa relación con la sociedad son las actividades de Aprendizaje-Servicio –también para las empresas e instituciones públicas, que cada vez dan más importancia a estas experiencias académicas–, cuyo desarrollo en la Universidad Pontificia Comillas ha alcanzado cotas muy destacadas.

