La UPM en Aula 2022

La Universidad Politécnica de Madrid participa en la Semana de la Educación, el encuentro educativo más importante de España. Del 2 al 6 de marzo, la UPM presentará en Aula la oferta académica en Grado y Máster en el pabellón 12 del recinto ferial de IFEMA.

Como novedad, para el próximo curso 2022-2023, la UPM presenta 24 Programas Académicos de recorrido sucesivo. Estos programas son itinerarios académicos que se eligen al acceder a la universidad y que vinculan un título de Grado y un título de Máster Universitario orientado a la especialización profesional, manteniendo su diferenciación e independencia estructural y permitiendo que un estudiante de Grado que opte por uno de ellos, y al que, por ejemplo, en caso de que le reste por superar un máximo de 30 créditos ECTS para finalizar, pueda acceder y matricularse en el Máster Universitario vinculado, para completar su formación en el ámbito de una profesión regulada de la Ingeniería o la Arquitectura.

Además, la Universidad Politécnica de Madrid completa su catálogo formativo con 55 Grados y dobles Grados relacionados con las áreas de conocimiento de Tecnologías Agroforestales y Medioambientales, Tecnología de la Arquitectura y e Ingeniería de Caminos y Civil, Tecnologías Industriales, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Deporte, Diseño de Moda y Matemáticas. Durante el presente curso se han comenzado a impartir el Grado en Matemáticas y el doble Grado en Diseño de Moda y Comercio.

De esta amplia oferta destaca la obtención progresiva de sellos de calidad internacionales en muchos de sus títulos de Grado y Máster (41) reconociéndose la calidad de los mismos. En Ingeniería, 13 Grados y 4 Másteres ostentan la acreditación ABET (Acreditation Board Engineering and Technology), la más importante en EEUU. Grado y Máster Habilitante de Arquitectura poseen la acreditación NAAB (National Architectural Accrediting Board), sello distintivo de los programas de Arquitectura en EEUU. A nivel europeo, 22 Grados y 10 Másteres poseen el sello EUR-ACE, de la European Network for Accreditation of Engineering Education. 2 Grados y 4 Másteres de Informática poseen la acreditación EUROINF, otorgado por European Quality Assurance Network for Informatics Education.