Nova presenta la lista de los 111 estudiantes más brillantes, llamados a liderar el futuro del país

Nova, la red global de jóvenes de alto potencial, ha identificado a los 111 jóvenes estudiantes (universitarios, alumnos de Master y doctorandos) más brillantes del país y con mayor potencial para liderar nuestra sociedad. Siguiendo el mismo esquema de la Nova 111 List de profesionales, la de estudiantes la conforman los diez mejores perfiles de cada una de las 11 ramas académicas previstas: ADE y Economía; Ingeniería Civil, otras ingenierías y Tecnología; Informática; Diseño y Arquitectura; Salud y Biociencias; Humanidades y Ciencias Sociales; Ingeniería Industrial; Derecho; Marketing, Comunicación y Ventas; Matemáticas, Física y Química; e Ingeniería de Telecomunicaciones y Aeroespacial.

Mas de 1.500 candidatos han optado a uno de los 111 puestos de esta lista, con una media de edad de entre 23 y 24 años. Los ganadores, 61 hombres y 50 mujeres, proceden mayoritariamente de universidades públicas españolas (42,34% frente al 36,94% de privadas de nuestro país) y un 20,72% han estudiado en el extranjero.

La Universidad con más nominados han sido la Politécnica de Cataluña y la Universidad Pontificia Comillas (ambas con 9 representantes), la Carlos III (8), la Politécnica de Madrid (7) y un triple empate entre la Politécnica de Valencia, la Universidad de Navarra y el Instituto de Empresa (5). Los seleccionados cuentan con una diversa procedencia geográfica, y Madrid es la comunidad autónoma con más ganadores (45), seguida por Cataluña (21), Comunidad Valenciana (9) y Castilla y León (5). Entre los rasgos comunes de los designados, destaca el hecho de que más del 90% haya contado con algún tipo de experiencia académica en el extranjero.

Por otro lado, el jurado de la Nova 111 List de estudiantes ha querido distinguir de forma especial como Super Nova del año a Lucas Martín Calderón, co fundador y Chief Technology Officer (CTO) de Oxyde Technologies, así como fundador de LMC Consulting. Ingeniero electrónico e informático especializado en ciberseguridad, actualmente reside en París. El jurado ha valorado además de su espíritu emprendedor y formación continua, su compromiso social y su destacable inquietud por las nuevas tecnologías.

Todos los candidatos a la Nova 111 List de estudiantes han tenido que superar un filtro de más de 200 parámetros de evaluación diseñados por Nova para localizar a aquellos con mayor potencial, antes de ser valorados por el jurado. Éste se ha compuesto de una selección de ganadores de la Nova List 111 de profesionales del año pasado, ejecutivos de la propia red Nova y destacados directivos de empresas 'partners' de la lista como Francisco Hein, co fundador de Fever; Felipe Navío, co fundador de Jobandtalent; Sandra Moreu, Head of HR Danone Specialized Nutrition (Spain); David Ingelmo, Head of People Commercialization en Naturgy; Victor Fuentes Carmona, Head of Talent Management and Org. Development en Novartis; Belén Castro Giménez, HR, Communication & CSR Manager en Globalvia; y Sergio Porres González, Manager en Bain & Company.

Tal y como destaca sobre el propósito de esta lista Ramón Rodrigáñez, co fundador y Chief Operations Officer (COO) de Nova, "nuestro objetivo con la lista es encontrar y acelerar a los mejores estudiantes de nuestro país. Lamentablemente, existen todavía muchas asimetrías de información que hacen que gente brillante no alcance su máximo potencial simplemente porque no conoce las mejores oportunidades ni cómo acceder a ellas. Si conseguimos darles acceso a las herramientas adecuadas para su crecimiento, podrán alcanzar su máximo potencial, inspirar al resto y ser mejores líderes.".

Todos los premiados por la Nova 111 List de estudiantes pasan a formar parte de un programa de aceleración de carrera de un año, diseñado para maximizar su potencial y ayudarles a convertirse en la mejor versión de sí mismos. Dicho programa cuenta con un agente de talento dedicado -como el de un deportista de élite-, sesiones de coaching, un módulo de aceleración de rendimiento y múltiples oportunidades de networking para hacer crecer sus redes de contactos. Asimismo, serán distinguidos durante una próxima gala en mayo. Actualmente la Nova 111 List se publica en España, Suecia e Italia.

