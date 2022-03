La UC3M celebra la Semana de Acción y Concienciación sobre los ODS de 2022

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), en el marco de la alianza UGC (University Global Coalition) y en colaboración con la State University of New York, realizará varias actividades del 28 de febrero al 4 de marzo con motivo de la Semana de Acción y Concienciación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 2022.

El objetivo del evento, organizado desde el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Desarrollo Sostenible de la UC3M, es promover la sensibilización sobre los ODS entre la comunidad universitaria (estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios) e invitarles a tomar la iniciativa para conseguir cumplir con los ODS en la universidad y en sus comunidades.

En este ámbito, se celebrará un webinar organizado por el Master en Desarrollo Sostenible y Gobernanza Global-MASUS en colaboración con el Vicerrectorado, sobre "ESDG Challenges: How to Integrate Multi-disciplinarity and Learning Innovations in the Education for the SDGs", que tendrá lugar el jueves 3 de marzo a las 17:00h con la participación de investigadores españoles e internacionales, cómo Thomas Maillart (University of Geneva), Fernando Valladares (CSIC) y Francesca Lipari (UC3M).

Asimismo, la UC3M ha invitado a otros agentes sociales a participar en actividades, como el Ayuntamiento de Leganés, el Comité Español de ACNUR, el Programa Global Challenge, Ayuda en Acción o YUFE (Young Universities for the Future of Europe). Todas ellas se centran en distintos aspectos del desarrollo sostenible, tales como la definición de una universidad cuidadora, la prevención del racismo y la xenofobia en el entorno universitario, la integración de los ODS en redes universitarias globales, cómo concienciar a la comunidad universitaria sobre la importancia de la educación o el cambio climático, entre otras.

Adoptados por las Naciones Unidas en 2015, los 17 ODS marcan una hoja de ruta para abordar los desafíos más urgentes del mundo para 2030 y permiten a las instituciones plantear la sostenibilidad y la lucha contra la desigualdad y la pobreza de manera integral. La Agenda 2030 se basa en cinco dimensiones fundamentales, también conocidas como las "5P": personas, planeta, participación colectiva, paz y prosperidad.

Fundada en 2019 por un grupo internacional de líderes universitarios, la University Global Coalition (UGC), de la que la UC3M forma parte, colabora con las Naciones Unidas (a través de UNITAR) y con la Red Internacional de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) para incorporar los ODS en la enseñanza, la investigación, la gestión y el liderazgo ejercido por las universidades en las alianzas con otros actores políticos y sociales. La UGC permite a las universidades asociadas compartir recursos, iniciativas y mejores prácticas para convertirse en actores globales con un enfoque integral de las políticas de sostenibilidad.