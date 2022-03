La universidad privada ya tiene uno de cada tres nuevos alumnos

Isabel Figueroa Madrid

Desde el año 1998 no se funda ninguna universidad pública en España, hay 50, mientras las universidades privadas se han cuadruplicado pasando de 10 a 40. El problema para el Gobierno es que una parte importante de los centros privados de estos últimos años está lejos de comportarse como una universidad, que investigue, imparta docencia y transfiera conocimiento. Por está razón el verano pasado se aprobó un decreto de creación y reconocimiento de universidades que obliga a cumplir en un máximo de cinco años unos ciertos estándares.

Joan Subirats aseguró que "El decreto intenta poner un poco de orden en un sistema que tenía el peligro de que le llamásemos universidad a cualquier cosa. Tienen que cumplir unas condiciones determinadas: un porcentaje dedicado a la investigación, número de doctora etc" Pero este decreto no exime a las entidades que ya han solicitado el procedimiento de autorización de sus proyectos, a ellos habría que concederles los cinco años para que puedan actualizarse.

Siendo este el caso de la nueva universidad privada en Madrid UNIE, hasta el momento cuenta con 13, como también otras comunidades: Galicia, Euskadi y Andalucía que están validando nuevos campus de iniciativa particular o están en proceso de hacerlo. De las cuales varias tienen informes desfavorables de sus propios órganos autonómicos, pero esto no ha hecho que se paralicen las propuestas. A su vez estos centros, por ahora, no alcanzan los mínimos que el Ministerio estableció para que una universidad pueda considerarse como tal, que incluye un mínimo de oferta académica y proyectos de investigación.

Han logrado salir adelante porque sus trámites se iniciaron antes de que el decreto estuviera aprobado y porque el propio texto, publicado en el BOE el anterior verano, otorga hasta cinco años a los campus para adaptarse a todos los requisitos antes de retirarles la licencia. En cambio puntualmente desde el ejecutivo madrileño destacan que este proyecto cuenta con informes favorables de todos los órganos responsables como son: la Fundación para el Conocimiento Madri+D, la Comisión de Verificación y Acreditación de Planes de Estudios del Consejo Universitario, la Comisión de Planificación y Coordinación Universitaria del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, la Secretaría General Técnica de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid y la Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores. Y afirman que en el plazo de cinco años, este nuevo centro educativo dispondrá de diez títulos oficiales de Grado y seis de Máster, de los que se podrán beneficiar más de 3.700 alumnos.

El mercado de la educación superior es un sector que tiene una demanda cada vez más exponencial, que resulta ser un negocio al que no le van a faltar clientes y los inversores lo saben. La capacidad de expedir títulos está muy cotizada en una zona donde sus cifras crecen constantemente.

En el 2017 las universidades privadas facturaron 2.255 millones de euros, según el estudio del observatorio DBK. En el 2020 su facturación fue de 2.715 millones de euros, una subida del 20% en tan solo tres años. Esto hizo que los interesados en tener su propia universidad se multipliquen, impulsados también por que los centros privados cada vez ganan más estudiantes, sobre todo en los grados donde la universidad pública pierde alumnos cada año. Y notable en los máster, donde cada curso hay más estudiantes en ambos tipos de universidades, pero las privadas cada vez tienen un mayor porcentaje.

Es el caso también, del fondo CVC, que adquirió hace unos años la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid por unos mil millones de euros. El centro ha ganado según sus últimas declaraciones 24, 33 y 36 millones de euros, según la encuesta de infocif.es Lo saben también en Pemira, otro fondo, que compró la Universidad Europea hace cuatro años por unos 770 millones.

El amparo de la LOU

España históricamente ha tenido cuatro universidades privadas (Deusto, Pontificia de Comillas, Pontificia de Salamanca y Navarra), esto duró hasta principios de los 90, cuando empezó a ponerse en auge la creación de centros privados.

Así, en los últimos 27 años, el número de centros de educación superior de iniciativa particular se ha multiplicado por casi seis. Muchos señalan a la Ley Orgánica de Universidades (LOU) que impulsó el segundo gobierno de Aznar como facilitadora de esta eclosión. "El incremento exponencial de las universidades privadas es consecuencia inequívoca de la cobertura legal que se comienza a dar a estas con la LOU", escriben Esther Simancas, profesora de la Universidad de Cádiz, y Marcial García López, de la Universidad de Málaga, en el estudio Historia de un secuestro: de la Iglesia a la Marca. Evolución Histórica de la Universidad en España.