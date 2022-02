La Asamblea de Madrid aprueba la creación de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología

La Asamblea de Madrid ha aprobado por mayoría el proyecto de Ley para la creación de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT).

La Asamblea da luz verde de esta manera a la solicitud de autorización por parte de ESNE, Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología que en la actualidad constituye el mayor campus de diseño de España, tanto por número de titulaciones como por alumnos. Considerado un centro pionero en ofrecer Grados Universitarios en el campo del diseño y la tecnología, actualmente, cuenta con 2.000 alumnos y unas instalaciones únicas y muy especializadas.

ESNE imparte siete grados universitarios oficiales: Diseño de Moda, Diseño Multimedia y Gráfico, Diseño de Interiores, Diseño de Producto, Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Entornos Interactivos, Diseño Audiovisual e Ilustración y Gestión y Comunicación de la Moda; además de cuatro Másteres Universitarios Oficiales de Experiencia de Usuario, Diseño Gráfico, Diseño de Interiores y Diseño de Producto. Asimismo, el centro ofrece en la actualidad el Título Británico de Animación y el Ciclo Formativo de Grado Superior Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos.

Crecimiento continuado

La Escuela Universitaria ha vivido un crecimiento continuado a lo largo de los años tanto en número de titulaciones y alumnos como en acuerdos con empresas, instituciones y organismos. De igual modo, ha ido aumentando su actividad en el extranjero mediante la firma de convenios de colaboración con numerosas universidades internacionales, incluidos centros de alto prestigio y reconocimiento mundial como Pratt Institute y School of Visual Arts en Nueva York; University of the Arts London que incluye reconocidos Colleges como Central Saint Martins o el London College of Communication; Politecnico di Milano en Italia; o CAFA - Central Academy of Fine Arts en Beijing.

Estos acuerdos, y los futuros de este nivel sobre los que ya se está trabajando, permiten a ESNE ofrecer cada año nuevas oportunidades para el desarrollo de la investigación y la celebración de actividades y experiencias académicas de gran calidad.

Fruto de todo este crecimiento y de una alta especialización, ESNE inició hace cinco años el proceso para convertirse en universidad privada con un modelo de calidad reconocido en el sector y en la industria.Un tiempo en el que ha continuado creciendo y adaptándose a los requerimientos que se le han ido solicitando para lograr su objetivo.

La tramitación en la Asamblea de Madrid se produce tras la aprobación del proyecto de Ley por parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad y en el expediente de reconocimiento constan todos los informes favorables necesarios. Por una parte, los preceptivos y vinculantes: el de la Fundación para el Conocimiento Madrid+d; la Abogacía General de la Comunidad de Madrid; el de viabilidad económica, emitido por la Secretaría General Técnica; y el de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, en relación con las infraestructuras e instalaciones. Además, el proyecto cuenta con los informes favorables preceptivos del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid.

Para la presidenta de ESNE, Rosa Pérez Sanz, "hoy es un día para la historia de ESNE. Hace casi cinco años iniciamos el proceso para convertirnos en universidad privada con un modelo de calidad reconocido en el sector y en la industria. La aprobación del proyecto de UDIT refrenda el trabajo de muchos años por parte de todo el equipo académico y profesional de la Institución, así como la alta calidad y especialización que hemos alcanzado en nuestra formación en este tiempo.

Los países más avanzados del mundo han entendido la importancia del diseño para la transformación, la competitividad y la innovación. Nuestra aspiración es convertirnos en una universidad clave en este ámbito desde la Comunidad de Madrid".

Áreas de conocimiento, nuevas titulaciones e Investigación

Las cinco grandes áreas de conocimiento de la universidad en España son: Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias y Ciencias de la Salud.

En la actualidad, ESNE imparte estudios en dos de las cinco ramas (Artes y Humanidades y Ciencias Sociales) y entre los planes de la Institución a corto plazo está presentar y verificar programas dentro de una tercera: Ingeniería y Arquitectura.

En este sentido, ESNE trabaja en tres memorias de titulaciones que serán presentadas en el próximo año y con las que alcanzaría una oferta formativa de diez grados universitarios oficiales.

Además, de cara al próximo curso académico 2022/ 2023, ESNE comenzará a impartir dos nuevos postgrados sobre Diseño de Moda y Dirección Creativa e Ilustración.

A nivel de Investigación, ESNE desarrolla un Plan de Acción que dedicará, al menos, un 5% del presupuesto a un programa o programas propios de incentivación de la investigación. Actualmente, hay en marcha doce proyectos de investigación en colaboración con prestigiosas universidades internacionales y nacionales, se han organizado y hay planificados varios congresos internacionales para el próximo curso y se han publicado y se van a editar varios libros, incluido uno sobre "El Valor Económico del Diseño en la Comunidad de Madrid" realizado en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, el equipo investigador de ESNE ha publicado en el último año más de 45 artículos en revistas científicas indexadas, además de las varias tesis doctorales en curso y los planes de formación en marcha para fomentar la investigación aplicada y de impacto dentro del marco de las disciplinas relacionadas con la economía creativa.

Ampliación del Campus Universitario con un nuevo edificio de 5.000 m²

ESNE está ampliando su Campus Universitario con la construcción de un nuevo edificio ubicado en la Calle Colombia, en el que dispondrá de más de 5.000m² distribuidos en cinco plantas.

Este nuevo espacio, que estará operativo en los próximos meses, albergará nuevas y amplias aulas, nuevos laboratorios y áreas de uso polivalente, una zona de ocio interior y una zona chill out al aire libre.

Se trata de un edificio completamente domotizado, en el que la tecnología se aplica al control y la automatización inteligente, permitiendo una gestión eficiente del uso de la energía, aportando seguridad y garantizando la mejor comunicación con los estudiantes.

Este nuevo espacio, que ya ha entrado en la recta final de construcción, viene a completar un Campus Universitario ya dotado con las mejores instalaciones disponibles en el ámbito del diseño y la tecnología como, por ejemplo, el Taller y Laboratorio de Investigación FabLab, uno de los laboratorios de fabricación digital y experimentación más avanzados del país; el laboratorio multimedia MediaLab, que cuenta con cámaras digitales de video y fotografía, focos, flashes, sistema de captura de movimiento, cromas o cámaras de realidad virtual, el Aula Smart, diseñada por los propios alumnos, las aulas equipadas con Cintiqs 22" o un taller textil en el que se pone a disposición de los alumnos la tecnología Shima Seiki.

Conexión con la industria, empleabilidad y premios

La relación Universidad-Empresa y la empleabilidad de los alumnos son dos de los pilares del proyecto formativo. Una de las prioridades de ESNE, Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología es impulsar y apoyar el desarrollo profesional de sus alumnos.

En este sentido, ESNE forma parte de las principales asociaciones e iniciativas de su campo de actuación como Dimad, AEVI, DEV y el Clúster de Industrias Creativas y Videojuego de Madrid; y es patrocinador y participante con actividades propias de grandes eventos de la industria como MBFWMadrid, Casa Decor, Madrid Design Festival o Madrid es Moda, entre otras.

De igual modo, ESNE está presente en el ámbito internacional a través de su participación en foros de reflexión en torno a la educación superior en disciplinas de diseño y como miembro de Cumulus - Global Association of Art and Design Education and Research con una participación activa.

La institución fue reconocida en los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2019, que otorga el Ministerio de Innovación y Ciencia por "su compromiso en la formación en innovación de nuevos perfiles profesionales con capacidad de adaptación al constante proceso de transformación del tejido productivo español".

Se trata del primer centro universitario que, de manera individual, obtiene este reconocimiento a nivel nacional.

Además, a lo largo de los últimos años, tanto el centro como sus propios alumnos han sido reconocidos con numerosas distinciones a nivel nacional e internacional por proyectos realizados por la propia entidad- o en colaboración entre ésta y otras instituciones.

Entre estos galardones destacan: Red Dot Awards, Premio al Diseño más innovador en Autobello 2019, un Goya al mejor cortometraje de Animación en 2019 y una nominación al mejor cortometraje de Animación en 2019, quince premios LAUS, dos menciones en los Premios Young One Awards de Nueva York y dos premios Sony Play Station Awards.

Relacionados Unas 30 personas pasan la noche en la Conselleria de Educación de Cataluña contra el calendario escolar