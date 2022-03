La Feria de Estudios de Postgrado FIEP se celebrará en Madrid de forma presencial el lunes 28 de febrero

El próximo lunes 28 de febrero se celebra en Madrid la Feria Internacional de Estudios de Postgrado FIEP. La XXVI edición de esta Feria, organizada por la consultora Círculo Formación, recorrerá varias ciudades de España y Latinoamérica para resolver todas las dudas de los recién licenciados y jóvenes profesionales interesados en cursar un máster.

El evento contará con las máximas medidas de seguridad e higiene: aforo limitado con acceso previa inscripción online; espacios comunes higienizados, uso de QR para evitar contacto físico, uso obligatorio de mascarilla, gel higienizante a disposición de los visitantes y control de temperatura en el acceso a la feria.

Según la encuesta realizada en FIEP Madrid, el 65% de los consultados se encontraba preparado para trabajar después de su grado, pero un 35% piensa que su grado ha sido muy teórico y necesita una especialización práctica.

La Feria se dirige precisamente a todos los estudiantes universitarios o jóvenes profesionales interesados en cursar un máster para especializarse, aportar valor añadido a su formación universitaria y tener una visión emprendedora e internacional del mundo laboral, que les ayude a desarrollarse profesionalmente en cualquier entorno o país.

En Madrid, FIEP tendrá lugar de 16:00 a 20:00h. con entrada libre para todo el que esté interesado en cursar un postgrado, pero es imprescindible inscribirse online.

Bolsa de becas de los centros participantes

Todos los candidatos que tengan previsto cursar un determinado postgrado podrán beneficiarse durante el encuentro en cualquiera de las sedes de FIEP de la Bolsa de Becas y Ayudas -con un valor global de más de un 1.000.000 de euros- que los centros expositores ponen a su disposición. Pueden optar a descuentos del 20%, 30%, 50%., o incluso becas del 100% del importe del programa.

Además, Círculo Formación sortea entre los asistentes a cualquiera de las ferias tres becas de 10.000€ cada una para estudiar un postgrado.

Una feria para resolver dudas y elegir la mejor opción de postgrado

Los asistentes a FIEP Madrid 2022 podrán preguntar a las escuelas y universidades representadas todas las cuestiones que les interesen sobre los títulos que se encuentran representados en las ferias: programas de estudios, becas, bolsa de empleo, financiación, convenios con empresas, etc,; los directores de admisiones de los centros les orientarán y asesorarán directamente para resolver todas sus dudas.

De esta forma dispondrán de toda la información para seleccionar el postgrado que más encaja con sus perspectivas profesionales y su perfil.

Los postgrados que se presentan en FIEP 2022 abarcan una amplia variedad de áreas. Así, además de los tradicionales MBA, Marketing, Diseño, Jurídicos, Hostelería, Arquitectura, Comunicación, Educación, Medicina, etc., se van incorporando las últimas demandas profesionales, que incluyen más especialidades en el ámbito tecnológico, biosanitario, social media (Marketing Digital y Community Management), gastronomía, etc.

Universidades y centros que participan en FIEP Madrid 2022:

A FIEP Madrid 2022 asistirán las más reconocidas instituciones y centros de postgrado, entre ellas, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid:

Abertay University, Scotland; Cámara de Comercio de Madrid; CEF-/UDIMA; Centro de Estudios Garrigues; Centro Universitario de Artes TAI; CESIF. Centro de Estudios Sup. de la Industria Farmacéutica; CUNEF; EDEM Escuela de Empresarios; Edinburgh Napier University; EOI Escuela de Organización Industrial;ESADE; ESCP Europe; Escuela de Negocios y Dirección-ENyD; ESIC Business & Marketing School; ESUE, Escuela de Unidad Editorial; FEF. Fundación de Estudios Financieros; IE University; IEB. Instituto de Estudios Bursátiles; Immune Technology Institute; ISDE. Law Business School; Johan Cruyff Institute; MIOTI- Tech & Business School; The Bridge Digital Talent Accelerator; The University of Sheffield; UIC Barcelona; Universidad Complutense de Madrid; Universidad de Deusto; Universidad de Navarra; Universidad Francisco de Vitoria; Universidad Politécnica de Madrid; Universidad Pontificia Comillas; Universita Cattolica del Sacro Cuore; Uniersitat Oberta de Catalunya (UOC).

El 81% de los encuestados en Madrid trabajaría por un sueldo anual de 20.000€ o más

Según un estudio realizado por Círculo Formación en otra edición de la feria en Madrid a una muestra de los asistentes, el 81% de los jóvenes madrileños consultados estaría dispuesto a trabajar en su primer empleo por 20.000€ o más. Por su parte, un 19% se conformaría con percibir 15.000€ anuales en su primer trabajo.

El 65% de los encuestados se siente preparado para trabajar cuando finaliza su grado, mientras que un 35% piensa que su carrera ha sido muy teórica y necesita una especialización práctica. No obstante, para compensar esta falta de práctica, los estudiantes madrileños aprovechan su carrera para empezar a introducirse en el mundo laboral. El 49% ha trabajado en su área de interés mientras estudiaba su grado, y un 26% ha hecho prácticas gracias a la bolsa de empleo de su universidad. Por su parte, el 7% ha trabajado en sectores que no tienen que ver con su área, mientras que un 18% no ha hecho prácticas ni ha trabajado.

En lo que respecta a la movilidad, el 81% de los jóvenes de Madrid consultados trabajaría fuera de España, mientras que un 19% no estaría dispuesto a cruzar nuestras fronteras.

Círculo Formación es una firma, creada en 1997, especializada en marketing, comunicación visual y organización de eventos en el área de la formación. La dilatada experiencia de la consultora en análisis y estudios de mercado, unido a las constantes innovaciones que lleva a cabo, la convierten en amplia conocedora de la demanda de la población de edad comprendida entre los 17 y 35 años. La consultora organiza la Feria Internacional de Estudios de Postgrado (FIEP) y Unitour, el Salón de Orientación Universitaria. FIE celebra este año su XXVI edición con un amplio recorrido por España y Latinoamérica, y Unitour ha visitado 24 ciudades españolas en esta edición, y también estará en Italia y México durante este año.