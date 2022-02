La Universidad de Zaragoza presenta una herramienta digital para trabajar con alumnado con trastornos del neurodesarrollo y del aprendizaje

Servimedia Madrid

La Universidad de Zaragoza presentó este jueves una nueva herramienta digital que permitirá a la comunidad educativa trabajar con alumnado con trastornos del neurodesarrollo y del aprendizaje que sirva para mejorar su desarrollo.

La herramienta permite adecuarse al nivel de desarrollo de cada alumno y estimar su potencial de aprendizaje así como incidir de una forma más ajustada en las necesidades de cada niño, optimizando las posibilidades de lograr mejores resultados. De hecho, el promedio de estudiantes entre 9 y 16 años con necesidades educativas especiales de Primaria y Secundaria es del 2.96% en España y del 4.44% en Europa, según los datos ofrecidos por The European Agency Statistics on Inclusive Education (Easie).Las actividades incluidas en la plataforma tienen un formato de juego, por lo que se espera que sea también atractivo para los niños y niñas que la puedan usar y que con ello se aumente su motivación y su implicación.Así se ha puesto de manifiesto esta mañana en el acto de presentación de esta plataforma que ha tenido lugar en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, por Ana Isabel Allueva, vicerrectora de Educación Digital y Formación Permanente; Antonio Martínez, director general de Innovación y Formación Profesional y Julio Latorre, decano de la Facultad de Educación. En el encuentro han participado investigadores como Santos Orejudo, coordinador del proyecto y Juan Carlos Bustamante, ambos profesores e investigadores de Educación en la Universidad de Zaragoza; Juan José Navarro, coordinador principal, Universidad de Sevilla así como representantes del profesorado de los 10 centros educativos colaboradores en Aragón en esta fase del proyecto, familias y entidades sociales de apoyo a la discapacidad, como Irene Langarita e Isabel Gil, coordinadoras Postemprana, Fundación Down en Valdespartera y Miralbueno, respectivamente, y Carlos García, director del CEIP Maestro Don Pedro Orós (Movera).

Esta herramienta de uso libre y gratuito, que quedará a disposición de toda la comunidad educativa, nace de un proyecto de investigación, liderado por investigadores de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza dentro de la convocatoria Erasmus Plus "KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices", que cuenta con socios en Holanda, República Checa, Eslovaquia, Chipre y de las Universidades de Sevilla y Málaga.

En el grupo de estudiantes con necesidades educativas especiales se pueden encontrar niños y niñas con Trastornos del Espectro Autista (TEA), Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), Discapacidad Intelectual (DI), Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) o Trastornos del Desarrollo del Lenguaje (TDL).