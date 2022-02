El IEB impulsa la formación en Relaciones Internacionales

El IEB, escuela de negocios especializada en formación financiera, jurídica y empresarial, continúa potenciando los estudios hacia tendencias formativas demandadas, tanto a nivel profesional como de formación a medida para las empresas. En este sentido, el centro ha lanzado dos nuevas dobles titulaciones para cursar Derecho o ADE junto con un Máster en Relaciones Internacionales que se imparte en formato bilingüe y cuenta con una estancia internacional en Fordham University.

José María Viñals, director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB y Socio de la firma global Squire Patton Boggs, señala que "situaciones geopolíticas complejas como la actual crisis en Ucrania, son un claro ejemplo de la necesidad de formar profesionales con pensamiento crítico y capaces de interpretar y tomar medidas efectivas desde el punto de vista jurídico y operativo-empresarial. En una sociedad cada vez más global e interdependiente, estos estudios permiten acceder a niveles profesionales especializados, altamente valorados y con buenos incentivos salariales tanto en el sector privado como público".

El programa contempla:

- Una visión global de las dinámicas internacionales mediante un enfoque económico, jurídico y geopolítico.

- Potenciar habilidades relacionadas con las nuevas tecnologías como la Blockchain, Big Data o Inteligencia Artificial en el marco de actividades empresariales a nivel internacional

- Formación jurídica y empresarial impartida por un excelente claustro de abogados, directivos y profesionales del sector con un enfoque práctico en el campo internacional.

- Visitas y reuniones con los profesionales de instituciones y organismos internacionales.

- Enfoque práctico basado en la resolución de casos reales.

- Oferta de prácticas en prestigiosos entornos profesionales.

Asimismo, los alumnos del Máster en Relaciones Internacionales podrán ampliar su experiencia internacional entre el 3º y 4º curso con una estancia académica intensiva en Fordham University, en el Lincoln Center Campus situado junto a Central Park en Manhattan (Nueva York), donde realizarán un módulo de Relaciones Internacionales. Durante su estancia en esta prestigiosa universidad con casi 180 años de historia los alumnos podrán familiarizarse con un entorno multinacional y aprender mediante una metodología que combina los principios legales junto con teorías, técnicas y tecnologías emergentes.

La metodología educativa empleada por los expertos está basada en el "learning by doing". Además, los alumnos podrán trabajar en proyectos reales de empresas, desarrollar habilidades profesionales mediante talleres de oratoria, negociación, marca personal en redes sociales, emprendimiento, etc., que aportan una relevante ventaja diferencial para el futuro profesional.

Al finalizar la doble titulación, los alumnos recibirán el título oficial de Grado en ADE o Derecho, expedido por la Universidad Rey Juan Carlos y el de Máster en Relaciones Internacionales, expedido por la Dirección Académica de IEB.