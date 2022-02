La educación se presenta como uno de los pilares más importantes en el desarrollo de las personas y, por consiguiente, de las sociedades. Este proceso, que dura toda la vida, es especialmente importante en la primera infancia, pues es en esta época de la vida donde los seres humanos asientan las bases para su futuro crecimiento.

Según diversos estudios, los seis primeros años de vida de las personas son un tiempo biológico clave durante el cual el cerebro prepara el terreno de su complejo funcionamiento. Por ello la enseñanza durante este periodo, donde se busca estimular el desarrollo afectivo, social, cognitivo, psicomotor y comunicativo- lingüístico de los niños, es un factor indispensable que marcará su futura vida.

En esta aventura que es la enseñanza, los centros educativos juegan un papel crucial ya que son las primeras experiencias las que condicionarán a los niños para el resto de su vida. Por ello, brindarles las herramientas necesarias desde que son pequeños permitirá formar niños y niñas con espíritu crítico, capaces de hacer frente y de adaptarse a todo tipo de situaciones que se producen en la sociedad.

Por esa razón, queremos destacar 5 claves para que la educación del presente sea un futuro sobresaliente para los niños:

1. Crear un clima motivacional empoderador en el aula y el colegio. La motivación es uno de los motores más importantes en la vida de las personas. Este estado interno dirige y mantiene la conducta hacia fines determinados, por lo que mantener motivados a sus alumnos es uno de los principales objetivos del Colegio Europeo de Madrid para que quieran seguir aprendiendo, formándose y disfruten yendo al colegio.

2. Generar una educación humanista (character development). Transversalmente a todas las asignaturas, buscamos un perfil de alumno responsable, empático y con capacidad de crecimiento hacia la consecución de una moral autónoma que le permita resolver satisfactoriamente cualquier situación de futuro, en el mundo globalizado y cambiante que le ha tocado vivir.

3. La importancia de la atención a la diversidad. Cada uno de nuestros alumnos es único como persona, con características, aptitudes y potencialidades para cambiar y transformar el mundo. Por este motivo, y con el fin de que los alumnos se sientan bien consigo mismos y puedan desarrollar al máximo sus capacidades para el futuro, es muy importante dedicarles una atención personalizada. Además de esto, el Colegio Europeo de Madrid cuenta con el programa académico "Be Well Together" donde promueven la felicidad de sus alumnos a través los principios del bienestar físico y emocional, permitiéndoles desarrollar libremente sus talentos.

4. Promover una educación internacional. La sociedad globalizada en la que vivimos implica aprender a disfrutar de un mundo plural, apreciando las diferencias y la diversidad. Para ello es esencial llevar a cabo una enseñanza que vaya más allá de las fronteras nacionales. Este tipo de educación dota a nuestro alumnado de habilidades individuales y fomenta un pensamiento global a la hora de analizar diferentes situaciones. En este entorno, los alumnos del Colegio Europeo de Madrid desarrollan habilidades para trabajar de manera efectiva en ambientes globales; capacidad de comunicarse en varios idiomas: español, inglés, francés, alemán y chino mandarín; actitud de respeto e interés por otras culturas y pueblos.

5. La innovación como la clave del éxito profesional. En la actualidad, las empresas ya no demandan títulos ni conocimientos memorizados, sino que buscan personas creativas con ganas, iniciativa, emprendimiento, cooperación, conectividad, innovación, productividad, eficacia y valor. Por ello, desde el Colegio Europeo de Madrid ajustamos nuestra oferta a lo que necesitan nuestros alumnos para triunfar el día de mañana tanto personal, social como laboralmente, a través de diferentes metodologías innovadoras que hacen que éstos se conviertan en los protagonistas de su aprendizaje.

Elaborado por Marta Pérez Ximénez de Embún, Directora del Colegio Europeo de Madrid