Javier Pérez de Vargas: "El papel de los colegios a la hora de generar vocaciones femeninas en STEM es fundamental"

Carmen García Madrid

La Real Academia de Ingeniería es una institución a la vanguardia del conocimiento técnico, que promueve la excelencia, la calidad y la competencia de la ingeniería española en sus diversas disciplinas y campos de actuación. Su director gerente, Javier Pérez de Vargas, defiende el papel transformador que tiene este sector en la transformación de la sociedad.

¿Cómo definiría la aportación de la ingeniería a la educación, desarrollo y progreso social?

La sociedad actual es esencialmente cambiante. El ser humano, especialmente en su vertiente profesional, debe revisar su modelo de relación con el entorno y participar en la evolución social que vivimos. En este escenario, la ingeniería se convierte en un agregador de conocimientos diversos y complementarios, y facilitador de nuevas soluciones para los problemas que la sociedad enfrenta. Debemos impulsar un nuevo modelo de ingeniería que sobrepase las necesidades de la industria y se centre en la persona como protagonista de un nuevo modelo social, orientado al desarrollo y bienestar de nuestra sociedad, al respeto al medio ambiente y a la eliminación de desigualdades. En la esencia de esta nueva ingeniería está la diversidad y, por tanto, su permeabilidad con otras disciplinas de conocimiento y en esto está su grandeza, en el impulso de una nueva innovación diversa, multidisciplinar y apoyada por las nuevas tecnologías, que actúan como aceleradoras de este nuevo modelo. La ingeniería como herramienta de transformación hacia un mundo mejor.

La ingeniería es uno de los campos que menos mujeres tiene entre sus profesionales, ¿a qué cree que se debe esta situación?

En mi opinión, la ingeniería arrastra muchos estereotipos negativos generados en la época en la que su cometido se centraba en el desarrollo industrial. Este hecho ha generado prejuicios sobre los entornos de trabajo en los que los ingenieros e ingenieras se desenvuelven y, principalmente, sobre el propósito de la ingeniería.

Por otra parte, se percibe una insuficiente visibilidad de referentes femeninos que trabajen en ingeniería y que sirvan como modelos a seguir para nuestras jóvenes y, además, una orientación mejorable de las enseñanzas básicas relacionadas con Matemáticas y Ciencias que, quizás, presentan estas disciplinas de conocimiento en nuestro colegios e institutos como poco atractivas para los estudiantes y, consecuentemente, condicionan de forma negativa las posibles vocaciones de nuestras jóvenes, alejándolas de las disciplinas STEM.

¿De qué más formas se podría fomentar las vocaciones STEM?

Afortunadamente para todos nosotros, las nuevas generaciones comparten un gran compromiso social y con la sostenibilidad del planeta. Posiblemente, la presentación de un nuevo modelo de ingeniería centrado en la persona y comprometido con el planeta es el mejor argumento para fomentar las vocaciones STEM. Para ello, las organizaciones comprometidas, como es la Real Academia de Ingeniería de España, trabajan por la visibilidad y difusión de esta nueva ingeniería a través de iniciativas concretas, diseñadas especialmente para aquellos jóvenes que están decidiendo sobre su futuro profesional, como es el proyecto "Mujer e Ingeniería". A este respecto, en el fomento de vocaciones, resulta fundamental presentar las áreas STEM como las de mejor futuro profesional y mayor empleabilidad.

¿En qué consiste el proyecto "Mujer e Ingeniería?

El proyecto "Mujer e Ingeniería" de la Real Academia de Ingeniería surge en 2016 como una respuesta a la escasa presencia de talento femenino en organizaciones relacionadas con la ingeniería y la tecnología y, especialmente, como reacción a la preocupante disminución de vocaciones en ingeniería, especialmente entre las mujeres.

Desde ese momento, hemos implicado a multitud de empresas, organismos públicos y universidades de toda España en nuestras iniciativas, que cubren todas las edades, desde niñas de 7 años hasta mujeres profesionales en la cima de su carrera que quieren compartir su tiempo y experiencia con el proyecto.

Como aspecto importante desde el punto de vista institucional, el proyecto ha contado con el compromiso y apoyo de SM la Reina como presidenta de honor del Consejo Estratégico de "Mujer e Ingeniería", máximo órgano de gestión estratégica del proyecto.

"Mujer e Ingeniería es un proyecto inclusivo que considera fundamental e irrenunciable la implicación y participación activa de los hombres en sus iniciativas"

Mujer e Ingeniería es un proyecto inclusivo que considera fundamental e irrenunciable la implicación y participación activa de los hombres en sus iniciativas, y también es un proyecto agregador que colabora y facilita el desarrollo de iniciativas similares brindándoles el apoyo de puedan requerir.

¿A través de qué acciones pretende este proyecto encuadrar la situación actual de la mujer en este ámbito?

En una primera etapa, se impulsa la realización de actividades en colegios e institutos en las que, a modo de juego, a través de concursos, mostramos la ingeniería como algo divertido, con un propósito claro de ayudar a los demás creando soluciones a problemas concretos que las niñas y los niños identifican en sus entornos próximos. Este proceso les motiva a ser observadores y, sobre todo, solidarios a la vez que creativos en el diseño de la solución al problema.

En su desarrollo, se cuidan también las "soft skills" reconociendo y premiando la capacidad de trabajo en equipo, liderazgo compartido, comunicación eficaz, orientación a resultado, etc.

Otra iniciativa que ha alcanzado un resultado sobresaliente es el programa "Mentoring de Excelencia Mujer e Ingeniería", en el que mujeres jóvenes a punto de completar su formación en ingeniería participan en un proceso de "mentoring" acompañados por mujeres u hombres profesionales que comparten con ellas su criterio y experiencia profesional y personal como preparación a esos momentos que todos hemos vivido inmediatamente tras finalizar nuestros estudios, en los que tenemos que tomar decisiones importantes para nuestras vidas. Este programa se ha confirmado de altísimo interés también para las empresas como escenario de identificación de talento técnico femenino y su posible captación.

También en entornos empresariales, el proyecto "Mujer e Ingeniería" facilita, en un marco de transparencia total, el conocimiento e intercambio entre empresas de experiencias relacionadas con políticas corporativas de gestión de la diversidad, en especial de género pero sin descartar otras facetas.

Por último, se trabaja en resolver la muy escasa presencia de las mujeres en entornos de emprendimiento tecnológico a través de la iniciativa "MI Start!" que combina una formación de carácter innovador en competencias relacionadas con el emprendimiento, con un "coaching" por parte de profesionales del sector hacia el que la startup quiere orientarse. Esta iniciativa ofrece también contacto preferencial con las redes de "business angels" and "seed capitals" que desempeñan un papel fundamental en el éxito de la iniciativa emprendedora.

En resumen, "Mujer e Ingeniería" intenta cubrir todas las etapas en las que el talento femenino puede y debe aportar un valor importante y necesario en nuestra sociedad.

¿Qué papel tienen los colegios y los primeros niveles de educación en esta lucha por aumentar el número de mujeres profesionales de ingeniería?

El papel de los colegios en los primeros años de educación a la hora de generar vocaciones femeninas en ingeniería es fundamental. En este aspecto, no debemos concentrar la atención exclusivamente en mensajes o iniciativas dirigidas a las niñas. Las madres y los padres ejercen una gran influencia en los criterios y decisiones de las jovencitas y, por este motivo, ellos también deben ser objeto de actividades que les faciliten un conocimiento objetivo de la ingeniería como profesión y, muy especialmente, a no condicionar la libertad de sus hijas a la hora de optar por una vocación incipiente en ingeniería o cualquier otra de las áreas STEM. En muchas ocasiones, y quizás forma involuntaria, los padres y madres proyectamos en nuestras hijas prejuicios relativos a supuestos escenarios profesionales masculinizados que poco tienen que ver con la realidad del siglo XXI, en la que la diversidad, en concreto la de género, es fundamental para el éxito de los proyectos.

"Las madres y los padres ejercen una gran influencia en los criterios y decisiones de las jovencitas"

De la misma forma, los maestros y profesores deben transmitir entusiasmo y pasión en la enseñanza de las Matemáticas, presentándolas como algo divertido y atractivo para las alumnas. No olvidemos que la mayor parte de las vocaciones tempranas en ingeniería se frustran por ese "miedo académico" a las Matemáticas. Quizás debamos darnos cuentas de que las Matemáticas no son difíciles, sino más bien, la forma en que se enseñan no es la adecuada.

¿Qué ha aportado a los niños participantes el Concurso TECHMI de la RAI?

Sobre todo, conciencia de que gracias a su esfuerzo y conocimientos, pueden contribuir a conseguir un mundo mejor.

Los niños y niñas trabajan en equipos, reconocen la importancia tanto de la diversidad de género como del liderazgo femenino que, en muchas ocasiones, resulta difícil de asumir por las mismas niñas y adolescentes. Deben identificar en su entorno próximo, familia, colegio o amigos, un problema que les afecte e identificar una solución que materializarán en la construcción de un prototipo que asegure que la solución es la adecuada. Durante este proceso, se les facilitan herramientas y componentes para la construcción del prototipo, se les adiestra en habilidades de programación o en soluciones tecnológicas como, por ejemplo, la impresión en 3-D.

Además, los equipos son apoyados por tutoras, jóvenes estudiantes de últimos cursos de ingeniería, que acaban convirtiéndose en sus mejores referentes, y dirigidos por profesores de su centro escolar, que reciben una formación específica para la iniciativa.

TECHMI responde a un formato de concurso, con una "gran final" en la que los equipos, con la participación de compañeros, familiares y amigos, tienen que presentar las soluciones que ellos, como "ingenieras e ingenieros del futuro" han creado para mejorar el mundo.

¿Qué resultados ha tenido esta iniciativa?

Desde los inicios de TECHMI hemos recorrido más de doscientos centros escolares de toda España, consiguiendo la implicación de cerca de diez mil niñas y niños, contagiándoles esa pasión por transformar el mundo a través de su talento, de su esfuerzo y de la ingeniería.

Les hemos formado en habilidades digitales, de comunicación, de trabajo en equipo y sobre todo les hemos transmitido conciencia de que, gracias a su esfuerzo y su pasión por la ingeniería, pueden contribuir a construir un mundo mejor.

¿En qué se basa el proyecto de digitalización del sistema educativo?

El "Foro para la Digitalización de la Educación Superior" se pone en marcha con el propósito de generar una trasformación real de nuestro sistema educativo, basada en casos de éxito en un escenario global.

Hasta ahora, la digitalización de la educación se ha asociado, básicamente, a las "teleclases". Sin embargo, ofrece soluciones mucho más poderosas que la simple organización de las clases.

"El "Foro para la Digitalización de la Educación Superior" trata de impulsar un nuevo modelo que no solo se centre en el estudiante"

El "Foro para la Digitalización de la Educación Superior" trata de impulsar un nuevo modelo que no solo se centre en el estudiante, sino también en facilitar la generación de relaciones de colaboración entre universidades, poner el foco en la importancia de la transferencia del conocimiento a la industria y facilitar la comunicación entre estos dos ecosistemas, universidad y empresa, que quizá responden a motivaciones y manejan ritmos distintos.

La iniciativa contribuirá a reducir la percepción, frecuente en algunas empresas, respecto a que las universidades generan egresados que no cuentan con la competencia en las áreas de conocimiento necesarias en el mercado. Facilitará una mayor conexión entre los respectivos entornos y si, efectivamente, las empresas necesitas expertos en ciencia de datos, ciberseguridad o inteligencia artificial, la universidad reaccionará más rápido actualizando sus programas de estudio.

Otro de los objetivos se orienta a compartir las mejores soluciones y prácticas en el entorno de la digitalización de la enseñanza superior. Con esto, se pretende alcanzar esa suerte de permeabilidad entre corporaciones que asegurará compartir conocimientos, casos de éxito y de fracaso, para que todos los implicados aprovechen la experiencia de otros.

La iniciativa pretende asimismo concienciar a las administraciones para que la normativa acompañe esta tendencia imparable de modernizar los procesos educativos.

Resulta fundamental motivar a las Administraciones a revisar el marco normativo. Es importante que eliminemos corsés innecesarios y que las áreas de conocimiento que se imparten puedan evolucionar con flexibilidad y mayor rapidez. En este sentido, tenemos que abogar por acabar con los procedimientos excesivamente rigurosos o burocráticos, y facilitar una metodología de enseñanza que no solo se base en el "desbordamiento" de los conocimientos del profesor hacia los alumnos, sino en el fomento del aprendizaje basado en proyectos.

¿Cree que España es un país en el que los ingenieros/as tienen hueco profesional a largo plazo?

La respuesta nos lleva a relacionar el futuro de la ingeniería en España con la evolución del modelo productivo, que no solo debe incluir la industria.

España está migrando hacia un escenario económico protagonizado, casi en exclusiva, por los servicios, con una intensividad clara en soluciones digitales, en los que la inteligencia artificial, la conectividad 5G, el "internet de las cosas", las realidad virtual o aumentada, la impresión en 3D, el "metaverso", etc. Estas son tecnologías cuya incorporación a nuestro "catálogo de servicios" va a desempeñar un papel crítico a la hora de alcanzar y formalizar esa ventaja competitiva que las empresas españolas deben demostrar en un contexto de competencia global. Este objetivo se alcanzará exclusivamente gracias a la ingeniería.

Este escenario va a requerir una renovación de los modelos profesionales del ingeniero/a sustentados por una evolución de los modelos educativos relacionados con la ingeniería en España. La ingeniería seguirá siendo fundamental en nuestro modelo productivo y, con ella, el desempeño profesional de ingenieras e ingenieros, pero va a tener que afrontar una periodo de transición que va a requerir claridad de objetivos y esfuerzo.

"La ingeniería seguirá siendo fundamental en nuestro modelo productivo y, con ella, el desempeño profesional de ingenieras e ingenieros"

¿Cómo visualiza el futuro de la ingeniería?

Los retos de la nueva ingeniería orientan al profesional a especializarse en la generación de soluciones a problemas complejos e interrelacionados, con diferentes criterios de diseño, con difícil evaluación de cuál de ellos es el más adecuado y, especialmente, con unas restricciones económicas y de tiempo que resultan determinantes.

El nuevo ingeniero tendrá que desenvolverse en un entorno de mundo interconectado, diverso, multicultural, con gran influencia de las nuevas tecnologías que, además, serán cambiantes con gran rapidez. Deberá estar preparado para trabajos que aún no existen.

La ventaja competitiva del nuevo ingeniero residirá en su capacidad para estar formándose continuamente: el lugar de trabajo será su aula. El aprendizaje vendrá implícito en la actividad laboral.

La formación permanente será una de las obligaciones de los profesionales de la ingeniería. Habrá que prepararse para mostrar valor diferencial, en un número creciente de empleos. Los mejor remunerados serán los más complejos, creativos y multidisciplinares.

Todo ello tendrá consecuencias en la formación que imparten las universidades. Tendrán que adaptarse al nuevo escenario y resultar útiles y atractivas al mercado laboral.

La nueva ingeniería deberá velar por que el desarrollo tecnológico venga acompañado por el correspondiente desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores y conciencia.

Os animo a todos a dar un nuevo sentido a esta nueva ingeniería, orientada al desarrollo social, a eliminar desigualdades y a preservar nuestro planeta.