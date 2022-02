Cuatro inventos y descubrimientos revolucionarios realizados por científicas españolas

La historia ha borrado sistemáticamente los logros y las aportaciones de las mujeres en prácticamente todos los ámbitos. Que no se estudien o que no los veamos no significa que no hayan existido o que sus aportaciones no hayan ayudado a que los grandes hitos de la ciencia, por ejemplo, hayan sido, no solo una realidad, sino un éxito para la posteridad.

Con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebrado el 11 de febrero, Freeda, la comunidad que da voz a todas las mujeres, habla sobre cuatro científicas o investigadoras españolas que están detrás de algunas de las creaciones que podrían revolucionar el ámbito de la ciencia y la tecnología, para darles la visibilidad que se merecen:

- Rosa Narváez. "Para ser rubia no eres tonta" o "eres más inteligente de lo que pensaba" son algunas de las frases que ha tenido que escuchar una y otra vez. Rosa Narváez se encarga de idear productos y servicios en función de la experiencia que el usuario vaya a tener a continuación. En 2020, se alzó con el Premio al Mejor Uso de la Ciencia en la competición anual de la NASA. Logró este reconocimiento entre 18.000 candidatos a nivel mundial, diseñando un juego con un algoritmo capaz de procesar las 500 gigas de imágenes que recibe el telescopio Hubble, a la vez que el usuario coleccionaba galaxias. El día de la competición, en el que debía crear este diseño para la NASA en 36 horas, tuvo que leer comentarios como "la rubia esa no ha tirado una línea de código en su vida". Pero ganó el concurso. La joven asegura que es necesario que las niñas sepan que las mujeres como ella existen.

- Concha Monje, investigadora en robótica. Creadora de un exoesqueleto capaz de avanzar las fases de la movilidad en personas con parálisis cerebral. Concha facilita que los pacientes sean entendidos y que puedan comunicarse. Ella tuvo claro desde muy pequeña que le interesaba la tecnología. Eso sí, fue la única mujer en su promoción de Ingeniería Electrónica. Dedica su vida a lo que le apasiona, aunque echa mucho en falta poder formar equipo por falta de subvenciones.

- Eva Villaver, astrofísica y descubridora de planetas de fuera del sistema solar. Eva considera que hay mucha creatividad en la ciencia, "no solo los pintores son creativos". Parte de su trabajo consiste en estudiar cómo la muerte del Sol afectaría al resto del Sistema Solar. Algo para lo que, según apostilla, todavía queda mucho. Además, ¡ha descubierto varios planetas!

- Judit Giró, ingeniera biomédica y creadora de la Blue Box. Este invento espera poder diagnosticar en unos años el cáncer de mama en su fase más precoz, simplemente introduciendo dentro del mismo una muestra de orina del paciente. La catalana asegura que, con esta creación, estamos ante la medicina del futuro, donde "el centro de todo es el paciente". A día de hoy, la medicina no cuenta con las herramientas necesarias para detectar la aparición del cáncer de forma precoz.

- Además de estas españolas, desde Freeda también destacan la figura de Hedy Lamarr. Posiblemente, si estás leyendo esto en tu teléfono móvil es porque estás conectado a Internet a través de una red wifi ¿Sabías quién tuvo la idea y desarrolló las bases de este maravilloso invento sin el que muchas personas no imaginan ya la vida? Fue Hedy Lamarr. Esta austriaca del siglo pasado siempre estuvo muy interesada por la tecnología y los estudios científicos, aunque finalmente se decantó por las artes escénicas. Pero entre contrato y contrato cinematográfico continuaba su formación en ciencia por su cuenta, y de algo le valió, ya que empleó sus conocimientos en un momento clave en la historia: tras el estallido de la II Guerra Mundial. Durante este conflicto bélico, los submarinos alemanes hundían las naves que transportaban suministros a Gran Bretaña, bloqueando la frecuencia de los aliados cada vez que pretendían contraatacar. Lo que Hedy Lamarr creó fue un sistema de comunicación vía radio para guiar a los torpedos que los alemanes no tenían la posibilidad de bloquear. Es decir, Lamarr puso la primera piedra de tecnologías revolucionarias que usamos en la actualidad, como el Bluetooth o el wifi. A Lamarr no se le reconoció ningún mérito por no ser ciudadana estadounidense.

"No podemos dejar de aplaudir y agradecer todo el talento femenino que hay dentro y fuera de nuestras fronteras. La historia le debe mucho a estas mujeres y a todas las que, día a día, tratan de aportar sus conocimientos y entrega a la ciencia para mejorar la vida de las personas", recuerda Raquel García Trigueros, directora de contenidos y marketing de Freeda España.

