Diez empresas innovadoras representarán a la UPF en la feria sobre emprendimiento 4YFN

La feria sobre emprendimiento 4 Years From Now (4YFN) servirá como escaparate para diez iniciativas empresariales innovadoras surgidas en la UPF. Tres spin-offs y proyectos de I+D (basados ??en la investigación realizada en la Universidad) y siete start-ups (empresas impulsadas por miembros de la comunidad universitaria) presentarán sus proyectos en el estand que tendrá la UPF entre el 28 de febrero y el 1 de marzo en este encuentro, que se llevará a cabo en la Fira Gran Via de Barcelona.

4YFN es el evento de referencia en Europa en los ámbitos de la innovación y el emprendimiento. Lo organiza la asociación de empresas de telefonía GSMA, en el marco del Mobile World Congress (MWC), con el objetivo de favorecer las conexiones entre empresas emergentes, inversores y compañías.

"Mostraremos una selección de proyectos con potencial para crecer y generar riqueza que resultarán muy atractivos para los miembros del ecosistema innovador que busquen oportunidades de colaboración y de inversión", asegura la vicerrectora de Transferencia del Conocimiento de la UPF, Eulàlia de Nadal. Una delegación institucional de la UPF encabezada por el rector, Oriol Amat, visitará el 4YFN el próximo 1 de marzo.

En el estand de la UPF (el número 6D57A, situado en el hall 6) habrá espacio para las siguientes spin-offs y proyectos de I+D:

Medbioinformatics Solutions: su objetivo es facilitar el uso de la información genómica en la biomedicina. Ofrece una plataforma llamada DISGENET plus que utiliza la inteligencia artificial e información genética para aplicaciones de medicina de precisión.

KOA Biotech: ofrece una solución de monitorización in situ para controlar de forma continua la presencia de patógenos en el agua de las piscifactorías. Gracias a ello, es capaz de crear alertas tempranas para prever posibles infecciones.

SkyNote: es una aplicación de aprendizaje de música basada en inteligencia artificial y análisis de sonido y movimiento en tiempo real. Esta herramienta ayuda a los estudiantes a detectar y corregir errores, mejorar su técnica y practicar de forma más eficiente.

También estarán presentes estas start-ups:

GameSquare: han creado una plataforma especializada en productos gaming y artículos coleccionables que permite a los usuarios comprar o vender al instante.

EXPAI: ofrece una solución que explica las predicciones de los modelos de inteligencia artificial, incrementando su eficiencia e identificando posibles sesgos para aumentar la confianza de los usuarios.

Cofi: su herramienta informática de planificación financiera y estratégica permite a las empresas agregar y procesar informaciones de diferentes fuentes y elaborar previsiones de forma automática.

Parallel: han desarrollado una plataforma colaborativa para la automatización de tareas legales y de back-office sin código, que ayuda a reducir las cadenas de correo para gestionar procesos con documentos.

GoGreen: es una app tokenizada para promover una movilidad urbana más sostenible que premia a las buenas conductas a través de un sistema de incentivos.

B THE BEACH BRAND: esta empresa diseña, produce y comercializa ropa de baño sostenible para mujeres, hecha a partir de tejidos regenerados.

VONZU: es una plataforma SaaS para la gestión de entregas de última milla que ayuda a los retailers y empresas de transporte a controlar las entregas y devoluciones.

Todos los proyectos de la UPF que participarán en el 4YFN están en proceso de búsqueda de inversión para impulsar su crecimiento.