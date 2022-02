Marcello Palazzi, cofundador de B Lab: "La ley, el capital y el liderazgo deben regenerarse para servir a la sociedad y al planeta"

– "Necesitamos un cambio urgente y ambicioso en el sistema para pasar del capitalismo extractivo al capitalismo regenerativo. En este sentido, la ley, el capital y el liderazgo deben regenerarse para servir a la sociedad y al planeta", ha afirmado Marcello Palazzi, cofundador y embajador global de B Lab, organización sin ánimo de lucro que impulsa una economía inclusiva, equitativa y regenerativa. Palazzi ha inaugurado la 'Semana de la Sostenibilidad' de Esade, con la ponencia titulada "The role of Business Schools in training responsible leaders". Durante su intervención, el embajador de B Lab ha explicado que "las leyes deben cambiar a favor de los derechos de la naturaleza; el capital, además de perseguir el beneficio, debe asegurar el impacto positivo y sostenible a través de sus inversiones; y el liderazgo, que se trabaja desde la educación superior, debe incluir de forma transversal la sostenibilidad en todas sus decisiones".

Las claves del nuevo liderazgo sostenible

"Para afrontar el nuevo paradigma de sostenibilidad, los líderes deben ser formados en las 4C: Competencia, para que sean buenos profesionales; Conciencia sobre los valores implícitos en la toma de decisiones y sobre el contexto en el que viven; Compasión, para empatizar con la humanidad; y Compromiso por el cambio a favor del planeta y la sociedad para impulsar de forma proactiva este cambio necesario", ha explicado el director general de Esade, Koldo Echebarria.

El cofundador de B Lab ha abordado, junto al director general de Esade, cómo las escuelas de negocio se sitúan como actores clave para acelerar el cambio cultural y educativo global que permita redefinir el rol de la empresa en la sociedad. "El nuevo liderazgo tiene que perseguir el impacto positivo, por ello es importante que los líderes aprendan a vivir con propósito", ha defendido Palazzi. En este sentido, Koldo ha asegurado que para formar a los estudiantes y a los profesionales en este ámbito es necesario unir fuerzas con otras entidades relevantes en el ámbito de la sostenibilidad económica, social y ambiental: "La colaboración con empresas, start-ups y entidades sin ánimo de lucro es esencial para generar ecosistemas de cambio, porque el conocimiento está en todas partes", ha recalcado el director general de Esade.

Tras la ponencia de Marcello Palazzi se ha abierto una mesa redonda en la que también han participado Koldo Echebarria, director general de Esade; Cristina Giménez, directora de Identidad y Misión de Esade, e Ingrid Campi, estudiante del Doble Grado en Dirección de Empresas y Derecho de Esade.

Semana de la Sostenibilidad de Esade

La ponencia de Marcelo Palazzi se enmarca dentro de la 'Semana de la Sostenibilidad' de Esade, que tiene lugar del 21 al 27 de febrero. Bajo el título 'Together for a better world', la escuela agrupa a su comunidad dentro y fuera de las aulas, con el fin de compartir experiencias y conocimientos que promuevan el cambio hacia una sociedad más sostenible. Entre las actividades, destacan la conferencia de Antonio Pelegrín, Fiscal Jefe de Medioambiente de Barcelona; la ponencia del emprendedor e inversor Tim Schuhmacher, que acaba de lanzar World Fund, el fondo más grande de tecnología climática en Europa; la participación del presidente de Familia Torres, Miguel A. Torres en una charla titulada 'Familia Torres, de la sostenibilidad a la agricultura regenerativa'; la sesión para mantener un estilo de vida saludable, a cargo de Cristina Ribes, Executive directora de la Gasol Foundation, y la hackathon contra el desperdicio 'The 0Waste Hackathon', entre muchas otras actividades que se pueden consultar en la agenda.