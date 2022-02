Ysonut Academy renueva su campus online especializado en formaciones sobre nutrición

La preocupación por seguir una alimentación saludable y tener unos buenos hábitos alimenticios es una tendencia al alza en la sociedad actual. Bajo esta premisa trabaja Laboratorios Ysonut, un centro con más de 25 años de experiencia y presencia internacional en 16 países que investiga y desarrolla programas y productos nutricionales basados en la evidencia científica con el objetivo de ayudar a mejorar la calidad de vida y la salud de las personas.

Con el fin de compartir todo su expertise con la comunidad de la salud, Ysonut cuenta con Ysonut Academy, una academia totalmente gratuita donde los profesionales de la salud pueden acceder a formaciones sobre los programas nutricionales, de medicina integrativa, dermatología, estética, preventiva, salud de la mujer más innovadores. Esta herramienta educativa, que cuenta con 40 formaciones completas enfocadas en 28 áreas diferentes de la salud y presente en diferentes mercados internacionales como España, Francia, Argentina y México, ha formado a más de 2.000 profesionales y ha captado a más de 1.500 nuevos usuarios en 2021, los cuales tienen acceso a ciclos de formación experta en micro y macronutrición, todos ellos reconocidos con diplomas acreditativos. Además, también colabora con la formación de profesionales de la salud en hasta nueve másteres universitarios.

En el campus hay disponibles 30 especialistas internacionales del sector que ofrecen masterclass y formaciones gratuitas para los usuarios de Ysonut Academy. Entre los profesores más reconocidos destacan el Dr. José Antonio Casermeiro, especialista en dietética y nutrición en Clínica del Pilar de Barcelona; la Dra. Cristina Zemba, dermatóloga y especialista en Dermatología Integrativa, Micronutrición, Microinmunoterapia y Nutrición Antiaging y Ortomolecular en Clínica Omega Zeta de Barcelona; la Dra. María Victoria Fernández Ochando, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria con Máster en Medicina, Cirugía Cosmética y Medicina Biológica; el Dr. Marcelo Suárez, especialista en Clínica Médica y experto en conductas saludables, obesidad y cetosis; la Dra. Amalia Cantú, médico del Servicio de Nutrición Clínica del Hospital Ángeles del Pedregal y especializada en el área de obesidad, hígado graso y colon irritable, así como de investigación clínica; y Amalia Aldana, médico cirujana en la Universidad Autónoma de Sinaloa especializada en cuestiones de nutrición y dietética.

El Campus Ysonut Academy es un espacio virtual donde los profesionales de la salud pueden ampliar sus conocimientos sobre protocolos y productos macro y micronutricionales y acceder a formaciones que redunden en un mejor servicio para los pacientes. Con el fin de mejorar esta experiencia formativa virtual, Ysonut Academy ha iniciado 2022 renovando por completo su campus y lanzando un nuevo programa formativo. Esta plataforma permite a la comunidad de profesionales de la salud el acceso a todas sus formaciones online con diploma acreditativo.

En este sentido, El Doctor José Antonio Casermeiro, miembro del comité médico de Laboratorios Ysonut, asegura que "nuestra labor no es completa si no podemos compartir todos nuestros avances, dotando a los profesionales de la salud, no sólo de mejores protocolos y productos macro y micronutricionales basados en la evidencia científica, sino con un amplio formaciones exhaustivas que redunden en un mejor servicio para los pacientes."

En el Campus Virtual Ysonut Academy, las ventajas para el alumnado no son solo el acceso a programas y clases magistrales, impartidas por los mejores expertos y catedráticos del sector, sino que el profesional tiene la posibilidad de formarse a su ritmo sin presión ni límite de tiempo, pero con el apoyo de los laboratorios, facilitando la experiencia educativa a distancia.

