Expertos abogan por adaptar la educación española a los nuevos retos de la empleabilidad del futuro

Una carrera profesional se inicia en el momento en el que escogemos la formación a cursar, pero si el 70% de las profesiones del futuro todavía no existen, ¿está la formación académica adaptada a las necesidades del futuro?

Ésta ha sido la premisa con la que expertos de referencia, en diversos ámbitos de la educación, han debatido en la mesa redonda ¿La educación española nos está preparando para el mundo que viene?", con el objetivo de profundizar en la situación actual de la educación, tanto en España como en Europa, y en cómo ésta revierte en términos de competencias y empleabilidad.

El evento, celebrado en el marco de la Feria de la Orientación, organizada por EF Education First en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, ha contado con la participación de Manuel Campo Vidal, periodista y presidente de Next Educación; Enio Ohmaye, Chief Experience Officer en EF Education First; Francisco López Rupérez, director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela y expresidente del Consejo Escolar del Estado y Ricardo Palomo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad CEU San Pablo.

Una de las principales conclusiones de los expertos ha sido la necesidad de adaptar la educación a los nuevos retos de la empleabilidad, ya que el modelo educativo español sé está quedando obsoleto, y hay que avanzar hacia un modelo de aprendizaje más creativo y menos memorístico.

Para ello, es básico formar al personal educativo para poder hacer frente a las nuevas necesidades del mercado laboral. Dominar una lengua extranjera al final de la enseñanza obligatoria, es otra de las asignaturas pendientes de la educación española.

Para Francisco López uno de los principales problemas es que se ha considerado la educación como una herramienta de debate político y no como un bien social que pretende lograr los desafíos del futuro. "Todas las habilidades cognitivas de alto nivel que exige la sociedad del futuro no las puedes poseer si no te has beneficiado de aprendizajes profundos. Es necesario aceptar que, junto con las actividades cognitivas están las no cognitivas, y estas últimas están enormemente valoradas en el mundo del empleo".

Actualmente, estamos en un momento excepcional de innovación, soportada fundamentalmente en innovación tecnológica, pero también por cambios en el modelo de aprendizaje. Ahora debemos buscar modelos de aprendizaje adaptados al siglo XXI.

Ricardo Palomo defiende que "la memoria no puede ser el único método de aprendizaje. El entorno nos obliga a pensar en personas que se adapten a entornos complejos y variables. En este sentido las competencias humanas (soft skills) deben ser más importantes. Capacidades como capacidad de trabajo en equipo, gestionar reuniones, evitar conflictos dentro del desarrollo de una actividad empresarial. El método memorístico tuvo su momento, pero ahora el momento es otro".

El conocimiento de una lengua extranjera, básico para la empleabilidad del futuro

Uno de los principales desafíos de la educación española es el del bajo nivel de inglés como gran obstáculo para la empleabilidad de un candidato a un puesto de trabajo de calidad. Sobre todo, en un mundo globalizado donde son multitud las compañías que usan el inglés como lengua corporativa.

Según Enio Ohmaye, "el problema parte de que el español se habla en muchos países. El hecho de que el español sea tan popular hace que sea menos atractivo conocer otros idiomas. Otro de los factores sería el hecho que España ya es un país multilingüe. Hay muchos colegios donde se parte de una base de dos idiomas e introducir un tercero es complicado".

"Mi consejo para los jóvenes es que vayan a vivir fuera, que estudien fuera y trabajen fuera. No solamente aprenderemos un idioma nuevo, sino que también aprenderemos una cultura nueva y van a mejorar nuestras posibilidades de empleabilidad", finaliza Ohmaye.

Para Manuel Campo Vidal "hoy día es incomprensible que una persona que sale de la universidad no pueda conocer otro idioma, ya que eso te da una minusvalía profesional realmente importante. Tanto la tecnología como los idiomas son absolutamente fundamentales".

El nivel de inglés de España sigue sin mejorar un año más y ocupa la 33ª posición dentro del ranking mundial, con una puntuación total de 540 puntos, según el informe EF EPI 2020. España mantiene una tendencia a la baja en su nivel de inglés desde 2014 y desde entonces se mantiene en un nivel medio de dominio de inglés, a la altura de países como Costa Rica o China. Desde hace 8 años el nivel de inglés de los españoles está estancado y no mejora, una situación preocupante y que evidencia al fracaso de las políticas educativas.

En opinión de Ricardo Palomo, "otro idioma adicional da una diferenciación. Las grandes compañías reciben miles de currículums donde es una máquina la que hace un primer procedimiento de criba. Esta criba busca un elemento diferenciador que va más allá del inglés. Así pues, un segundo idioma es realmente diferenciador".

Formar a los docentes para responder a esos retos

Otro de los principales retos que encara la educación en España son la mejora y el desarrollo de la profesión docente. "El problema que tenemos en España yace en los profesores. Todos los profesores deberían trabajar de lo que están enseñando. Es necesaria, pues, una auditoria educativa que desancle a todos los profesores que se limitan a transmitir los conceptos del libro. Si no desanclamos este sistema nunca se podrá alcanzar la excelencia", explica Manuel Campo Vidal.

En este mismo sentido se muestra Francisco López, que afirma que "es vital basar las políticas educativas en evidencias empíricas. El factor que más impacto tiene en el rendimiento de los alumnos es la calidad del profesorado. De manera que las políticas centradas en el profesorado (selección, formación, incentivos, promoción) deberían ser objeto prioritario de las políticas púbicas en el caso español".

Según Ricardo Palomo "se está buscando un aprendizaje mucho más experiencial. Los jóvenes aprenden de otra forma y demandan otra forma de atender. El profesor se convierte en un orientador del aprendizaje y deja de ser el oráculo que lo sabía todo en los años 80 y 90. Esto nos obliga a ser cada vez más creativos para utilizar cada vez más recursos para aprender. Nos encontramos pues en una época de transición, que como toda época de cambios genera incertidumbre y resistencia al cambio e incluso vértigo".

Más de 1.500 personas asisten a la Feria de Orientación

La Feria de la Orientación ha clausurado su edición con gran éxito y afluencia de público. Con más más de 1.500 asistentes, también ha contado con ponencias de expertos en materia de educación, internacionalidad y empleabilidad.

La jornada ha tenido por objetivo orientar a los jóvenes a conocer las necesidades del mañana y cómo formarse para ellas, de la mano de líderes en selección de personal (como Michael Page o HAys) emprendedores de éxito y empleadores de primer nivel.

A nivel de educación se han tratado temas tan diversos como por qué estudiar un año escolar en el extranjero, la importancia de que los niños viajen desde pequeños para un buen desarrollo personal y profesional, o si disponemos de la información necesaria para tomar la opción que nos encaminará a nuestro éxito profesional.

Y es que hoy más que nunca las empresas tienden a descentralizarse y a trabajar globalmente. Con relación a la empleabilidad se ha hablado sobre los nuevos nichos de empleabilidad: Comunicación, Digitalización y Economía Verde o sobre lo que se pide a los candidatos este 2022.

Finalmente, otro de los puntos clave de la feria ha sido la internacionalidad que va mucho más allá del dominio de lenguas extranjeras. Disponer de una red de contactos internacionales y el conocimiento de otras culturas es el valor diferencial que hará destacar tu perfil académico y profesional. De estos temas han debatido también durante la jornada y además se ha ofrecido un servicio de asesoramiento personalizado.

