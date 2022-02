GSK y STEM Talent Girl acercan la innovación a las más jóvenes celebrando un taller virtual sobre anticuerpos monoclonales y farmacocinética

GSK España mantiene un amplio compromiso con la igualdad, que se combina con el desarrollo de las vocaciones STEM en niñas y chicas más allá de la propia organización, motivo por el cual colaboran desde 2018 con STEM Talent Girl, un proyecto que persigue este mismo fin. En el marco de esta colaboración y de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la compañía ha querido acercar su ciencia a las alumnas que participan en STEM Talent Girl con el taller virtual 'La innovación en la industria farmacéutica: anticuerpos monoclonales y farmacocinética', en el que las chicas han podido conocer más sobre cómo se aplica la innovación en una compañía farmacéutica.

El taller '"La innovación en la industria farmacéutica: anticuerpos monoclonales y farmacocinética" tuvo lugar ayer miércoles 9 de febrero, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Las mujeres investigadoras que impartieron el taller fueron María G Gómez Lorenzo, Scientific Leader en el área de Global Health y Marisa Martínez-Martínez, Discovery DMPK Tres Cantos Director, ambas trabajadoras del centro DDW (Diseases of the Developping World) de GSK España, el único centro privado del país especializado en las enfermedades que afectan a países en desarrollo.

María G Gómez Lorenzo, Scientific Leader en el área de Global Health, fue la encargada de acercar a las jóvenes el concepto de "anticuerpos monoclonales", los cuales constituyen una de las "nuevas estrategias terapéuticas para tratar enfermedades infecciosas". Por su parte, Marisa Martínez-Martínez, Discovery DMPK Tres Cantos Director expuso el papel de la farmacocinética o DMPK (Drug Metabolism and Pharmacokinetics) en el proceso de investigación de los nuevos fármacos. Para María G Gómez Lorenzo "acercar el trabajo de investigación que llevamos a cabo día a día en el centro de I+D supone una gran satisfacción; ya que en última instancia es la forma más directa de recordar a esas posibles futuras investigadoras que nuestra innovación tiene un efecto muy positivo en los pacientes". Marisa Martínez-Martínez, por su parte, reiteraba "la importancia que tiene hacer llegar a las jóvenes la gran capacidad que tiene la ciencia de hacernos avanzar como sociedad, algo que en este contexto pandémico tenemos más presente que nunca" y añadía "compartir con ellas la ciencia que hay detrás de los fármacos es enseñarles la verdadera "magia" que contiene la investigación".

Por su parte, el director general de la Fundación ASTI, Roberto Ranz, destaca "la importancia de visibilizar mujeres que trabajan en el ámbito de la investigación científica como ejemplos a seguir para las alumnas de nuestro programa STEM Talent Girl. Los referentes son clave para la decisión que tomarán las jóvenes a la hora de estudiar una carrera STEM".

Desde el año 2015, promovido por la Organización de Naciones Unidas, cada 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, como forma de reivindicar el papel de las mujeres en el ámbito científico, un objetivo acogido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

GSK España es una compañía ampliamente comprometida con la igualdad, así como con la sostenibilidad, y por ello los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible guían su actividad, siendo el ODS 5 de gran importancia para el rumbo de la organización, como muestran cifras como el 64% de investigadoras que forman parte de su centro de I+D Diseases of the Developing World (DDW). En esta misma línea, STEM Talent Girl sostiene este mismo compromiso, especialmente con los ODS 4 y 5, como muestra su reconocimiento como finalista de la II Edición de los Reconocimientos go!ODS y el desarrollo de su actividad dentro del movimiento global Tech for Good, Science For Good.