La radio se reinventa como medio de educación para los desconectados

Más de 1.600 millones de alumnos en todo el mundo han visto interrumpida su educación desde que la pandemia llegó a nuestras vidas. La vuelta a la presencialidad en las aulas ha sido desigual alrededor del mundo y, en algunas partes de Latinoamérica, África y Asia, la normalidad se ha reinstaurado recientemente o está todavía pendiente. Los más vulnerables no pueden seguir las clases a distancia porque en casa no cuentan con dispositivos electrónicos o acceso a internet. El ingenio y la creatividad se convierten entonces en las herramientas para afrontar la brecha digital. Así, en pleno siglo XXI y más de 100 años después de su nacimiento, la radio se ha reinventado una vez más, pasando a ser la emisora de la educación en los lugares más remotos y con menos recursos del planeta.

ProFuturo es un programa de educación digital impulsado por Fundación Telefónica y Fundación "la Caixa" que busca reducir esa brecha digital y educativa. Desde su nacimiento en 2016, ha llegado a 40 países, beneficiado a 24,4 millones de alumnos y formado a más de 1,2 millones de docentes.

El entorno natural donde ProFuturo venía implementando su programa eran las escuelas, pero la crisis de la covid-19 hizo que tuviera que adaptarse para poder facilitar la enseñanza y el aprendizaje fuera de las aulas. Por eso, en abril de 2020, ProFuturo abrió su plataforma digital a escala mundial.

En cuestión de semanas, tras el cierre de los centros educativos, docentes y alumnos de diferentes partes del mundo ya estaban utilizando los recursos puestos a su disposición de forma gratuita a través de internet. En total, cerca de 600 unidades de aprendizaje y 1.600 horas de formación en diferentes materias básicas: Matemáticas, Lingüística, Ciencias, Tecnología, Ciudadanía...

Pero aún quedaba un reto pendiente: llevar la educación a los desconectados. La UNESCO señala que unos 826 millones de los alumnos que han permanecido fuera de las aulas debido a la pandemia no tienen acceso a un ordenador en sus casas. Alrededor de 706 millones no tienen acceso a internet y 56 millones viven en regiones no atendidas por las redes móviles.

Para superar estas barreras, ProFuturo adaptó sus metodologías y contenidos a nuevos formatos alternativos, con el objetivo de garantizar la continuidad de la educación de los estudiantes sin acceso a un ordenador, un smartphone o internet, principalmente en las zonas rurales. Lo que estos estudiantes y sus docentes sí que tenían al alcance era una radio. Su bajo coste y accesibilidad la convierten en uno de los medios de comunicación más democráticos del mundo. De modo que ProFuturo transformó sus contenidos educativos digitales en piezas adaptadas para difundir a través de las ondas radiofónicas.

Un caso de éxito en Brasil

Fruto de una alianza público-privada, el Departamento de Educación del Estado de Sergipe y el Instituto Paramitas se unieron a ProFuturo y la Fundação Telefônica Vivo para emitir por diferentes emisoras de radio locales cinco pódcast semanales de 22 minutos. Utilizando los personajes didácticos diseñados por ProFuturo —Drica, Abel y Joaquim— y añadiendo nuevos personajes con características locales, la serie educativa, titulada "Estude en Casa pelas Ondas do Aula Digital", incorpora elementos de la identidad y cultura de Sergipe, lo que facilita el vínculo con los más pequeños.

Los alumnos de 1.º a 5.º curso pudieron seguir las lecciones desde sus casas con la ayuda de unos cuadernos de aprendizaje impresos entregados por el proyecto, que eran complementarios a los audios. En una primera fase, estas clases radiofónicas llegaron a 146.000 alumnos de los 75 municipios del estado de Sergipe.

Isis Mota Rodrigues Dantas, una de las profesoras participantes, destaca que "el valor de la radio radica, precisamente, en que es un medio de comunicación popular". Como todos los alumnos tenían acceso a ella, era una apuesta segura y con garantías para que los pequeños pudieran seguir las clases.

Tras las valoraciones positivas recibidas por docentes y familias, el proyecto avanzará este 2022, con una versión 2.0. A partir de marzo, todos los archivos de audio y el material de apoyo estarán recogidos en una web abierta con la opción de descargarlos para poder ser utilizados offline.

Una serie de pódcast para los docentes de Nigeria

Otro lugar en el que la radio se ha convertido en la mejor aliada de la inclusión educativa es Nigeria, el país con la tasa de escolarización más baja del mundo (10,5 millones de niños y niñas están fuera del sistema educativo, según UNICEF). Sin embargo, el proyecto radiofónico de ProFuturo en este país tiene el foco en la comunidad docente, que también se beneficia del programa a través de cursos de desarrollo profesional que fomentan su apropiación tecnológica y les aportan metodologías para incluir la innovación en el aula.

Para seguir apoyando a los docentes sin acceso a internet o con conectividad limitada, se grabó una serie de pódcast que cubrían todos los módulos de la formación que ProFuturo ofrece en su plataforma digital. En formato MP3, se distribuyeron a través de WhatsApp, aunque podían ser descargados y escuchados offline. En diferentes zonas, un grupo local de antiguos alumnos del programa se encargó de narrar los contenidos, ya que el inglés hablado en cada región es diferente y era importante que tuviera la impronta local para conectar con la audiencia.

Los pódcast fueron consumidos por alrededor del 20 % de los docentes que accedieron a la formación de ProFuturo en 2020.