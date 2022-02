Feijóo aboga por mantener mascarillas en patios de colegios mientras no haya doble dosis y consultará al comité

Europa Press Santiago de Compostela

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se muestra partidario de que los niños mantengan las mascarillas en los recreos y patios de colegios mientras no tengan doble dosis de vacunación contra la covid, al tiempo que ve "dudas" sobre la legalidad de la decisión del Gobierno al entrar en "contradicción" con el protocolo educativo. De tal modo, consultará con el comité clínico gallego lo que se debe hacer si el Ejecutivo central no lo "clarifica".

A preguntas de los medios tras un acto en Santiago, Núñez Feijóo critica que la decisión del Gobierno de retirar mascarillas al aire libre en colegios --siempre que se pueda respetar la distancia de seguridad y no haya aglomeraciones-- "choca con el protocolo educativo que exige mascarilla en los recreos".

Si bien le parece "correcto" relajar el uso de mascarillas en exteriores, afea que "la interpretación que hace el Gobierno de su propia normativa contradice al protocolo educativo, que aprueba el Gobierno, de obligado cumplimiento para el conjunto del sistema educativo español".

Por ello, se pregunta "si la normativa del Gobierno viene a derogar de forma explícita el protocolo que exige mascarilla en los colegios cuando no se puede mantener la distancia de metro y medio". "Parece ser que la ministra de Educación, por las declaraciones que he oído, entiende que eso está derogado, pero desde luego el sistema educativo no ha concretado un nuevo protocolo", razona.

Núñez Feijóo reclama que se aclare qué hacer ante una situación de "cierta opacidad" y "de bastante improvisación". Así, se pedirá "información y propuesta" al comité clínico si el Gobierno "no clarifica" las preguntas de la Xunta y "va a seguir, de alguna forma, delegando las decisiones en las comunidades autónomas porque no quiere tomar decisión ni siquiera en el ámbito de sus competencias".

"Hemos perdido una ocasión de tener una ley clara que diga: queda derogado el protocolo del sistema educativo o no", se queja. "No lo sabemos", apostilla.

Consulta al comité clínico

De este modo, Feijóo indica que se va a: "Plantear en el supuesto de que sea legal la no exigencia de mascarilla en los colegios, cosa que tenemos dudas, si el comité clínico considera recomendable en los recreos, con espacios limitados, donde no se pueda mantener la distancia de metro y medio entre los alumnos, proseguir con las mascarillas al menos hasta que los alumnos de 5 a 12 años tengan la doble dosis de vacuna".

Remarca que lo que "interesa" es "la salud de los niños" y que se acaba de comenzar a poner la segunda dosis de vacunación a menores de 12 años.

"A la entrada de un colegio, donde entran 100 chavales a la vez, en un recreo con espacios limitados, donde estén jugando 100 o más chavales a la vez y no se pueda mantener la distancia de seguridad, ¿a esos niños que no están vacunados les sacamos la mascarilla por imperativo legal?", cuestiona. "Vamos a ver lo que dice el comité clínico gallego", dice, y así se trasladará a la comunidad educativa y padres.