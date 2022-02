Menos del 30% de investigadores científicos del mundo son mujeres

Carmen García Madrid

Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado por la ONU en el año 2015 con el objetivo de lograr, cada año, una mayor participación e inclusión de las mujeres y las niñas en el mundo científico y tecnológico para poder, algún día, romper con la brecha de género. A pesar de que los datos mejoran cada año, todavía queda mucho camino por recorrer. Y es que, según la UNESCO, menos del 30% de investigadores científicos en el mundo son mujeres. En la Unión Europea, en datos de Eurostat de 2019, hay más de 6,3 millones de científicas e ingenieras, lo que representa el 41,1% del empleo total en el sector de la ciencia e ingeniería. España es uno de los países mejor posicionados en estas clasificaciones ya que el 49,3% de personas que se dedican a la ciencia e ingeniería en el país son mujeres. Otras de las regiones en las que hay más paridad entre mujeres y hombres en este campo son Noruega, Lituania y Dinamarca, donde hay más del 50% de presencia femenina entre científicos e ingenieros.

Este año se trabajará con el objetivo de conseguir que las mujeres y las niñas formen parte de la ciencia como agentes del cambio. De esta forma, el 11 de febrero lleva el tema: "Equidad, Diversidad e Inclusión: El agua nos une". El mundo entero es consciente del importante papel que tienen estas profesionales en su sector, pero no solo ahora, sino toda la historia que les acompaña y que merece ser contada. El papel de la mujer en la ciencia ha sido fundamental en el descubrimiento de grandes hallazgos en distintos campos como la medicina, la física o la tecnología, entre otros. El problema fue que, en muchos casos, sus trabajos fueron acreditados a hombres, en una época donde la mujer no era valorada ni considerada importante dentro de la sociedad. Entre las figuras más importantes tenemos a Marie Curie, primera mujer a la que se le reconoció su trabajo en el campo de la ciencia y se le otorgó el Premio Novel en Física y Química; Ada Lovelace, pionera en sistemas informáticos y programación de ordenadores o Margarita de Salas, científica española que descubrió importantes avances en el ADN humano.

Son numerosos los expertos que han ido revelando los motivos por los que la presencia femenina es tan escasa en este campo. Uno de los principales es la poca o casi nula referencia de modelos femeninos. Por otra parte, el apoyo familiar es fundamental y, en este sentido, mientras que un 35% de los padres esperan que sus hijos estudien un grado STEM, esa proporción baja al 12% cuando se trata de las expectativas que tienen respecto a sus hijas. Carmen Navacerrada, responsable CEB en Immune Technology Institute, apunta a que esta realidad de la falta de referentes "se puede observar en los centros de formación, tanto en el alumnado como en el profesorado, y que inmediatamente se replica en el ámbito laboral". Según un estudio lanzado el pasado año por la Organización de Estados Iberoamericanos, solo el 13% de estudiantes de carreras STEM relacionadas con sectores como la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas en España eran mujeres.

Lo cierto es que el mercado laboral se ha posicionado a favor de cerrar esta brecha de género, ya que se prevé que en los próximos años se generen cerca de 400.000 puestos de trabajo STEM en España, con mejores salarios y buenas perspectivas laborales y profesionales. Los estudios realizados sobre las necesidades futuras anuncian un crecimiento del 14% de las profesiones STEM. Para poder fomentar esta vocación, Carmen Navacerrada insiste en "la necesidad de destacar que el talento no entiende de géneros y es necesario derribar las barreras tecnológicas en cuestión de género para que la igualdad sea una realidad".

Gracias a la labor de instituciones como IMMUNE Technology Institute, mujeres como Natalia Muñiz se han decantado por la rama STEM. Para tomar esta decisión Natalia ha tenido de referentes a sus padres, ambos ingenieros. "Creo que si durante el colegio o el instituto se hiciesen más actividades o se impartieran más asignaturas dedicadas a estar profesiones tal vez darían menos miedo", apunta. A la hora de mandar un mensaje a una estudiante que quiera empezar en la rama STEM, Muñiz insiste: "Sobre todo que no se desanime si las demás chicas no escogen lo mismo o le dicen que va a ser la única mujer de la clase, es algo que puede pasar, pero no debería ser un factor que determine lo que vas a querer hacer en tu vida".

El Ministerio de Ciencia e Innovación conmemora este día con más de cien actividades para divulgar el trabajo de las investigadoras y dar a conocer referentes femeninos en la ciencia. Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación, participa hoy en el acto por el primer aniversario de la "Alianza Steam por el talento femenino. Niñas en pie de Ciencia" que organiza el propio ministerio. De hecho, el impulso a la igualdad de género en el sistema de ciencia e innovación es una de las prioridades de esta cartera, que ha puesto en marcha medidas para identificar y eliminar las desigualdades que persisten en estos ámbitos a través de estudios como el informe "Científicas en Cifras 2021". Actualmente está trabajando en nuevas acciones como la creación de un distintivo de igualdad de género en I+D+i o el diseño de un programa de mentorazgo con enfoque de género dirigido a jóvenes investigadoras.

Son muchas las instituciones que, durante estos días, han apostado por visibilizar la relevancia que tienen las mujeres en este ámbito. Así, un total de 33 investigadoras de la Universidad de Córdoba (UCO) recorren la provincia para compartir sus investigaciones con más de 1.000 escolares en el ciclo "Charlas 11F". Las investigadoras, según su área de conocimiento, abordarán el estudio de las energías renovables, la historia de las pintoras en la Edad Moderna, la gestión forestal, las cianobacterias marinas o la valoración de residuos agrícolas, entre otras temáticas.

El programa STEM TALENT GIRL, promovido por Fundación ASTI, ha lanzado la campaña "El #EfectoSTEM no para" con la intención de visibilizar todas las acciones, de particulares y empresas que han hecho el efecto STEM. Para participar solo hay que realizar una publicación en cualquiera de estas redes sociales (LinkedIN, Twitter, Instagram o Facebook), y utilizando el hashtag #EfectoSTEM, contar de forma breve como cada uno ayuda o contribuye a esta causa y se se quiere, subir una fotografía.

Desde Amazon también han querido darle a este día la importancia que merece y con el "Apprenticeship program" buscan candidatos graduados en mecatrónica y electromecánica industrial para en el futuro trabajar como futuros técnicos RME (Fiabilidad, Mantenimiento e Ingeniería). María Casasayas, responsable de este programa, manifiesta que: "Amazon es una compañía fuertemente comprometida con la diversidad y con la inclusión de la mujer en carreras STEM, por eso nos enorgullece que este programa sea motor de la diversidad en entornos tradicionalmente poco diversos".

Lucía Galve, aprendiz de ingeniería automática, es consciente de la "suerte" que "he tenido en mi vida de no encontrarme con mucha discriminación por ser mujer en ingeniería o ciencias, pero siempre me he enfrentado al síndrome del impostor". Galve le da mucha importancia a programas como los de Amazon "con una ratio de inclusión admirable y que ofrece una oportunidad increíble para mejorar como profesionales mientras continuamos formándonos".

Por su parte, la Universidad de Santiago (USC) elaboró un programa que lleva por título "Unha enxeñeira ou científica en cada cole" para visibilizar el trabajo de referentes femeninas en las disciplinas STEM. El programa fue desarrollado mediante un convenio de colaboración con el Concello de Santiago que permitirá ofrecer once talleres en línea a los centros educativos impartidos por investigadoras y docentes de la USC y el CESGA.

En este sentido, La Vanguardia y la Fundació Catalunya-La Pedrera han acordado redefinir el premio Vanguardia de la Ciencia para dar más visibilidad a las mujeres científicas. El premio, que ambas instituciones organizan conjuntamente desde 2011, nació con el objetivo de visibilizar la investigación de excelencia que se realiza en España. Once años después, ambas entidades han hecho un gran cambio: que las investigaciones candidatas estén lideradas por mujeres.

Finalmente, desde el programa Mind the Gap de la Fundación Botín llevan a cabo varios proyectos liderados por mujeres, como es "Life Length", que eestá desarrollando tests de diagnóstico basados en la longitud telomérica como biomarcador del envejecimiento y patologías como el cáncer. La tecnología en la que basa su actividad esta iniciativa surge de las investigaciones del laboratorio de la Dra. María Blasco, investigadora y directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.