La Comunidad de Madrid trabaja en una orden para hacer efectiva la eliminación de la mascarilla en el recreo

Europa Press Madrid

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha desgranado que trabajan en una orden, que espera que se emita hoy mismo, para hacer efectiva la eliminación de la mascarilla en el recreo.

Así lo ha indicado el consejero madrileño tras publicar el Boletín Oficial del Estado (BOE) la modificación del decreto por la que, a partir de mañana, las mascarillas ya no serán obligatorias en exteriores. El Gobierno de la Comunidad espera que dicha orden pueda estar lista para entrar en vigor mañana.

Ossorio ha sostenido que la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, sembró "la duda" con sus declaraciones y hoy han podido comprobar, con el documento, que "no hay ningún parecido entre lo que se dijo ayer en la rueda de prensa y la realidad". "Le diría al Gobierno que no haga ruedas de prensa contando cosas que luego no son porque se dijo que iba a haber una regulación de los recreos, de los patios, que no existe en el decreto", ha señalado.

Así, ha puesto el foco en que el decreto estatal lo que hace es "suprimir la distancia de 1,5 metros que era una regla que llevaba rigiendo mucho tiempo en exteriores" y solo se mantiene "cuando se está sentado en eventos multitudinarios y en los buques".

Para aplicarlo en los centros educativos, Ossorio ha desgranado que la Consejería de Sanidad "está trabajando en dictar una orden" y ha recordado que esto era lo que la Comunidad quería "desde el primer momento".

"Dictamos una orden en virtud de la cual se eliminaban las mascarillas en los recreos pero teníamos el problema de que existía una ley estatal anterior que exigía una distancia de 1,5 metros y, además, decía que si había aglomeraciones había que llevar mascarilla. Por tanto, cuando nosotros regulamos que no hubiera mascarilla en los recreos, tuvimos que respetar esas dos cosas", ha dicho.

Relacionados Más Madrid pide que la Comunidad asuma el mantenimiento de los centros educativos