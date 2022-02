La formación en analítica, definitiva para impulsar la competitividad de las compañías españolas

Vivimos en un mundo hiperconectado, cada vez más. A estas alturas, pocos lo dudan. En nuestro día a día creamos, recibimos y hasta nos convertimos en datos. Pensemos en hábitos y rutinas: cuando escuchamos una canción en Spotify y pinchamos el botón de 'me gusta', estamos dando a conocer a nuestros gustos y preferencias, no solo con la plataforma, también con los contactos con los que estamos conectados. En base a nuestras pasiones, recibiremos una serie de sugerencias que fomentarán que sigamos escuchando música o podcasts similares.

Este es solamente un pequeño ejemplo común a la mayoría de nosotros que sirve para explicar cómo los datos se han convertido en una pieza sobre la que pivotan todos los ámbitos de nuestra sociedad y las compañías que en ella operan. De esta manera, entender los datos y aprovechar su valor resulta crucial para la estrategia de muchas organizaciones, independientemente de que sean públicas o privadas. Términos como Inteligencia Artificial o Machine Learning son parte de las competencias profesionales más demandadas en las vacantes ofertadas por las empresas. Roles que hace menos de una década prácticamente no existían ahora se encuentran en pleno apogeo. Y no, no se trata de un boom o moda transitoria.

Por otro lado, en la reconstrucción de la nueva economía digital, el ecosistema empresarial ya demanda líderes con capacidades de ejecución de proyectos que tengan como finalidad extraer de los datos el máximo conocimiento. Esto permite una mejora en la toma de decisiones, más informadas, maximizando el potencial del negocio. Esta nueva filosofía empresarial ha sido denominada como data driven. La innovación como ingrediente básico de la receta para lograr el éxito.

En este nuevo panorama que va a imperar en el mundo laboral durante los próximos años, el gran reto que plantea la transformación digital es simple: no dejar a nadie atrás. La solución a este desafío pasa por la formación, por la capacitación de los profesionales, actuales y futuros. Una educación inclusiva que potenciará nuestra economía y el posicionamiento de España como uno de los principales centros de talento a nivel internacional.

Como compañía pionera y asentada en el sector tecnológico, en SAS hace tiempo que detectamos la demanda de perfiles analíticos por parte de las compañías, independientemente de su sector y ubicación. Existen numerosas vacantes para cubrir roles centrados en business intelligence, data science o big data, pero todavía escasos profesionales capacitados para dar respuesta a esta necesidad. Además, cada vez se demanda más que estos perfiles con conocimiento técnico cuenten también como habilidades y cualidades como la curiosidad, pasión, responsabilidad y autenticidad.

Formar perfiles digitales es más que una necesidad, es ya una urgencia que tenemos como sociedad. El talento es el motor que nos va a hacer seguir avanzando como país y desde SAS queremos usar nuestro conocimiento como combustible para poder contribuir al desarrollo digital de los profesionales. Por ello, firmamos acuerdos de colaboración como el que hemos anunciado recientemente con la Universidad Politécnica de Valencia, o los ya existentes con la Complutense de Madrid, CEU San Pablo o Francisco de Vitoria, con el objetivo de dar una respuesta a la creciente demanda de perfiles analíticos y formar a los futuros profesionales de datos.

Elaborado por Adriana Rojas, responsable del programa académico de SAS en España