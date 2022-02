Cataluña plantea adaptar Selectividad en 2024 para que responda a un aprendizaje por competencias

Europa Press Barcelona

El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha planteado este lunes adaptar la Selectividad en 2024 para que responda al modelo de aprendizaje por competencias que la Generalitat quiere implantar en Bachillerato.

Lo ha explicado en una entrevista en Ràdio4 y La2 recogida por Europa Press, después de que 'El Periódico' haya publicado este lunes que el borrador en el que trabaja Educación prevé un aprendizaje "flexible, abierto, competencial y facilitador".

"Debemos ir avanzando para que esta transformación llegue también a las pruebas de acceso a la universidad", y ha avanzado que próximamente harán llegar el borrador a los centros para empezar a implantarlo en primero de Bachillerato el año que viene.

Ha defendido que los nuevos currículos, bajo el paraguas de la nueva ley de educación estatal, dan un "salto hacia delante" para profundizar en el aprendizaje por competencias con proyectos en los que los alumnos ponen en práctica conocimientos en trabajos en grupo.

El aprendizaje lingüístico "no varía" con el nuevo currículum, ha asegurado: los centros podrán adaptar el aprendizaje de las lenguas en función de su entorno sociolingüístico, como defiende el conseller que ya ocurría, para que los alumnos terminen la ESO dominando el catalán y el castellano.

Ha defendido que, con el nuevo modelo, las familias tendrán más información sobre la evolución de los alumnos trimestralmente con una evaluación "continua y significativa", y que no supondrá eliminar las especialidades.

SENTENCIA DEL 25%

Cambray ha dicho que esta semana la Generalitat emitirá un acuse de recibo de la sentencia que obliga a impartir un 25% de castellano en las aulas catalanas, y preguntado por si la cumplirá o no, ha contestado que darán "respuesta a la ley de educación de Catalunya".

Sobre si el Gobierno pedirá la ejecución, ha asegurado que han mantenido "conversaciones que se mantienen en el ámbito privado" y que corresponde al Ejecutivo decir si la pedirá o no.

También ha afirmado que en el grupo afectado por la sentencia en Canet de Mar (Barcelona) se está cumpliendo el 25% de castellano y que, como en otros centros con sentencias de este tipo, la Generalitat ha puesto a su disposición un profesor de refuerzo para facilitar la reorganización.

Además, ha asegurado que el departamento de Educación ha defendido a las familias que se oponían al 25% en el centro de Canet "en la máxima manera en la que los podía defender" y que su Conselleria siempre está al lado de la comunidad educativa.

Por otro lado, ha explicado que no habló con la familia del menor que pidió el 25% porque no lo vio oportuno, y ha añadido que, tras hablar con la escuela y la inspección, no le "consta ningún tipo de acoso".

CON MASCARILLA Y SIN TESTS

Cambray ha apostado por eliminar la mascarilla obligatoria en la escuela "tan pronto como sea posible", primero en los patios y luego en las aulas, aunque ha precisado que se trata de una decisión que corresponde a las autoridades sanitarias según la evolución de la pandemia.

Además, ha recordado que este febrero se eliminarán las cuarentenas para alumnos que tengan Covid-19 pero sean asintomáticos, y ha defendido que Catalunya fue la única comunidad que introdujo testeos masivos en las escuelas --que se eliminan desde este lunes--.