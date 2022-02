Lluís Serra Majem: "Queremos ser capaces de adecuar las titulaciones a las demandas existentes"

Carmen García Madrid

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) votó hace ya un año a favor del cambio y eligió a Lluís Serra Majem como rector, el quinto desde la creación de la institución académica. El catedrático de Salud Pública y Medicina preventiva hace historia al ser la primera vez en la ULPGC que un rector no es elegido para repetir un segundo mandato.

Su etapa como rector comenzó en un momento crítico para la sociedad, ¿cómo evaluaría la gestión de la universidad frente a la Covid-19?

Creo que la Universidad en general ha tenido muy poco apoyo y recursos de las Administraciones en todo este proceso frente a la covid-19. Hemos tenido que pasar de ser presenciales a online sin estar debidamente preparados. Otras etapas de la enseñanza han recibido apoyo para contrataciones de profesorado de refuerzo, aumento de aulas, y otras medidas (PCR, grupos burbuja..) para poder cubrir la presencialidad de los estudiantes. Sin embargo, no ha sido así en las universidades donde tenemos alumnos que han estado prácticamente dos años sin poder pisar las aulas. Esto me parece especialmente grave para los estudiantes de nuevo ingreso que no han podido mantener ningún contacto con sus profesores y compañeros.

Evidentemente ha funcionado la enseñanza híbrida, pero creo que no se han podido cumplir adecuadamente los objetivos docentes de las Universidades. Pienso que se podría haber tendido a una mayor presencialidad con las medidas adecuadas, con planes de contingencia, pero no se han dado facilidades.

¿Cuáles son los objetivos principales que se ha marcado como rector para esta etapa?

Tenemos un amplio programa de gobierno, con numerosos proyectos y objetivos, que incluso presentamos y registramos ante notario como un compromiso en serio con la comunidad universitaria. Queremos ser capaces de adecuar nuestras titulaciones a las demandas existentes, potenciar y mejorar la calidad de la docencia, multiplicar la investigación involucrando a todo el personal docente e investigador, potenciar y valorizar al personal de administración y servicios que son un elemento fundamental en la estructura universitaria, creando sinergias con el profesorado. Nuestros estudiantes son el epicentro de la Universidad, nuestra razón de ser y nuestra principal preocupación. También tenemos que mejorar nuestros procedimientos administrativos y de gestión, promoviendo la transformación digital y modernizando la administración. Y además, queremos que todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible impregnen la universidad. En suma, lograr una universidad de mayor calidad y proyección social.

¿Qué papel tiene la investigación en la ULPGC?

Una Universidad sin investigación no es universidad, es una academia. Sin duda la investigación es clave en la Universidad, no la única, desde luego, pero sí es imprescindible para alimentar el conocimiento y la capacitación de los docentes. El profesor universitario tiene que enseñar, que investigar y tiene también que ser capaz de transferir a la comunidad ese conocimiento, sobre todo en los momentos críticos. Lo hemos podido comprobar recientemente con el tema del coronavirus, y también, aquí en Canarias, con la erupción del Volcán en La Palma. En ambos casos, los docentes de la ULPGC han dado un paso adelante en el asesoramiento de las autoridades y también en la divulgación ante la sociedad.

¿Cuáles son las formaciones más populares de la universidad?

Si me pregunta por las titulaciones, no es lo mismo las más demandadas que las más numerosas en alumnado. Siempre las titulaciones más demandadas son las del área de la Salud: Medicina, Enfermería o Fisioterapia, pero las que cuentan con mayor número de alumnos son las de Jurídicas, Empresariales o Ciencias de la Educación. Nuestra universidad tiene una oferta muy variada de titulaciones en todas las áreas, con un gran núcleo de titulaciones técnicas como ingenierías, arquitectura o informática; otras áreas de Humanidades, de Salud, de Veterinaria, de Actividad Física y algunas titulaciones muy importantes por su proyección internacional como Ciencias del Mar o Turismo.

¿Cuál es su estrategia para atraer al alumnado a esta institución educativa?

La mejor estrategia es contar con titulaciones atractivas y también ampliar la oferta en las titulaciones más demandadas como son el caso de las ciencias de la salud, donde ya estamos trabajando con la Consejería de Sanidad. Nuestro Servicio de Información al Estudiante (SIE) hace una gran labor cada año con los estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional explicándoles durante su último curso las posibilidades que les ofrece la ULPGC. Pero también queremos hacer esa labor fuera de nuestro territorio en un continente cercano como es África y no olvidar las necesidades de la formación continuada y de los adultos mayores.

¿De qué forma visualiza el futuro de la ULPGC?

Yo visualizo dos escenarios posibles. En un escenario veo un futuro muy optimista con un Gobierno regional que apoya a las universidades públicas y permite una trasformación de las mismas con mejor y mayor dotación económica y mejoras estructurales y organizativas. Esta universidad fuerte va a liderar la transformación social que necesita el estado y la comunidad autónoma.

Si esto no sucede, será una universidad decadente, olvidada en la dejadez, lo que puede seguir favoreciendo el crecimiento de las universidades privadas, que generalmente no investigan y que además van a dificultar el acceso a la enseñanza superior de las personas con menores recursos económicos. Lo único que deseo es que no sea esta universidad la que se facilite desde los poderes públicos, y las intenciones legislativas del Gobierno de la Nación marcan la vía para el primero de los escenarios.