La formación techie será una obligación en las escuelas debido a su alta demanda

Los jóvenes ven la tecnología como sinónimo de desarrollo y progreso. Por ello, cada vez son más los que añaden formación "techie" y digital a su educación con el objetivo de poder aumentar sus posibilidades laborales. Por su parte, todas las empresas españolas, independientemente de su tamaño, se enfrentan al reto de la captación de talento digital, lo que supone que la formación techie se convertirá en una obligación en las escuelas con el fin de cubrir la demanda de perfiles digitales necesarios para impulsar y consolidar la transformación digital iniciada.

Según los últimos datos disponibles de Eurostat relativos al 2020, España es el país de la Unión Europea con la tasa de paro más elevada –del 37,7%– entre las franjas de edad de 15 a 24 años. Y es que los jóvenes tienen que hacer frente a un mercado laboral en constante cambio que requiere tener conocimiento actualizado casi en tiempo real debido al gran avance de la digitalización durante la pandemia. En este sentido, en la Unión Europea se estima que el 45% de los empleos en 2022 estarán relacionados con el ámbito digital y esta tendencia irá en aumento en los próximos años.

Pero ¿cuáles son los principales retos a los que la juventud debe hacer frente en su transición al mundo laboral? The Valley ha identificado los cinco desafíos a los que los jóvenes tienen que hacer frente para encontrar o crecer en su puesto de trabajo.

- Alinear la formación que reciben con lo que se demanda en el mercado: la transformación de los negocios y la automatización apuntan a la necesidad de crear nuevos perfiles profesionales que se adapten a las futuras demandas del mercado. Aunque en muchos casos esos perfiles son una incógnita, los expertos sí tienen clara la necesidad de un nuevo sistema educativo que aborde la formación en todos los tramos de edad. Los jóvenes deberán contar con agilidad en la toma de decisiones, anticipación en contextos digitales, mucha flexibilidad para la transformación ya que vivimos en continuo cambio, asumir riesgos y elemental tener influencia digital y creatividad. Además, en los procesos actuales de selección de personal, se le da tanta importancia a las hard skills como a las soft skills. Esto es debido a que cada vez es más importante para las organizaciones que sus empleados tengan esas habilidades que les permitan adaptarse mejor a la cultura de la organización. Aumentar el diálogo entre empresas e instituciones educativas para transmitir las necesidades del mercado laboral, sobre todo, digitales y tecnológicas, resulta cada vez más transcendental.

- Las PYMES demandan gente con experiencia: para las pequeñas y medianas empresas dedicar sus recursos a formar a gente joven puede no ser rentable por su alta inversión tanto económica como en tiempo. Por ello, suelen buscar a jóvenes que ya cuenten con entre tres y cinco años de experiencia. Una de las posibles soluciones sería mejorar la colaboración entre empresas y universidades o centros de formación para así poder establecer relaciones institucionales y articular la incorporación de alumnos en prácticas.

- Un mercado en constante cambio que necesita una actualización continua de los conocimientos: un título universitario era suficiente para conseguir un puesto de responsabilidad en empresa; en la actualidad ya no es suficiente y los empleadores buscan personas más preparadas, adaptadas a los nuevos tiempos y versátiles. The Valley está en continua actualización de sus formaciones. Es el caso de su Máster in Digital Business el cual busca formar a profesionales capacitados para enfrentarse a un entorno cambiante e incierto, con habilidades y competencias soft skills y capacidad para generar impacto positivo en la sociedad.

- Economía circular y sostenibilidad: todo esto es un modelo económico en pleno auge que generará puestos de trabajo y cambiará el panorama actual en todos los aspectos. Las iniciativas de desarrollo sostenible marcadas por los gobiernos y organismos internacionales crearán nuevos puestos de trabajo y, por ello, es fundamental que los futuros profesionales estén familiarizados con estos dos conceptos. El futuro está cada vez más cerca de empezar a sustituir la economía lineal, basada en un consumo cada vez mayor por otra circular, centrada en la reutilización de los recursos presentes en los residuos; un campo en el que cada vez hay un mayor número de oportunidades laborales.

- El acceso a la formación superior supone un coste: escuelas como The Valley han creado su propio Next Generation Plan, un programa que está formado por tres palancas para ayudar a la capacitación y la empleabilidad: becas a la excelencia, financiación y Flex Plan. Con las Becas a la Excelencia de The Valley se consigue ayudar a eliminar las barreras que impiden el acceso a la formación y al desarrollo profesional de determinados colectivos sociales. El objetivo de estas becas es eliminar uno de los principales obstáculos a la hora de acceder a la formación como es la parte económica y que así se puedan centrar en lo importante: crecer profesionalmente.