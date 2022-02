Cursos y eventos gratuitos de IEBS para el mes de febrero

IEBS Business School, la escuela de negocios digital líder en formación online, ofrece formación gratuita semanal mediante seminarios, webinars, workshops y eventos con el objetivo de ayudar a los profesionales a desarrollar sus habilidades en el mundo de los negocios, la transformación digital y las nuevas profesiones digitales. Se trata de una iniciativa llevada a cabo con el objetivo de desarrollar la excelencia y la innovación. Además, todos los seminarios impartidos vienen con un diploma acreditativo para certificar el conocimiento obtenido.

Para ello, durante el mes de febrero se pondrán en marcha los siguientes seminarios y eventos:

- El modelo Marketplace en tu estrategia de negocio: Los marketplaces se han vuelto imparables. 7 de cada 10 productos que se venden online se compran a través de marketplaces y el 75% de los usuarios utilizan Amazon para descubrir nuevas marcas. Con estos datos, no es de extrañar que cada vez más, las empresas apuesten por estos nuevos canales de distribución online. A lo largo de este webinar, que se llevará a cabo el 1 de febrero, los alumnos aprenderán cómo empezar a vender en un marketplace y se compartirán las claves y oportunidades para poder internacionalizar un negocio a través de los mejores marketplaces mundiales.

- MOOC de Teletrabajo y Organización de equipos deslocalizados: El 10 de febrero y con una duración de 10 horas (dos semanas) se llevará a cabo este curso en el que los asistentes aprenderán todo lo necesario para organizar un equipo deslocalizado, gestión del tiempo y productividad y algunas herramientas que ayudan a gestionar el trabajo en equipo en la nube. Sin duda, el teletrabajo es una opción muy válida no sólo para afrontar la incertidumbre como la que estamos viviendo con el coronavirus, también para reducir costes, mejorar la conciliación y mejorar productividad, entre otras.

- The Next About Digital Leaders 2022: Afrontamos una situación nueva caracterizada por una crisis sanitaria que ha supuesto un punto de inflexión en la gestión empresarial. Los líderes han de prepararse para un mundo impredecible que exigirá a sus organizaciones la transformación cultural necesaria para atender al cambio y mayor liquidez en sus estructuras. Por esto, el 24 de febrero se llevará a cabo The Next About Digital Leaders, un evento online y gratuito aprender de líderes visionarios cómo han transformado con éxito sus organizaciones, cuáles son las habilidades que han requerido y las mejores prácticas en materia de transformación digital, gestión del cambio y organización y gestión de equipos.

Además, también se impartirán gratuitamente los siguientes webinars y talleres prácticos de la mano de grandes referentes del sector:

- Computación cuántica: Introducción y oportunidades de negocio (2 de febrero)

- Quiero ser Agile Coach: ¿por dónde empiezo? (3 de febrero)

- Cómo poner precio a tus servicios de Marketing Digital (9 de febrero)

- Métodos de valoración de inversiones: ¿invertir o no? (10 de febrero)

- Cómo Elaborar un Plan de formación para empleados (16 de febrero)

- Game-Management y Gestión de Personas: gamificación aplicado a procesos organizacionales (17 de febrero)

- Ciberseguridad: implantando la PSD2 (24 de febrero)

Estos eventos están dirigidos a profesionales que quieran iniciarse en uno de estos ámbitos o a expertos que quieran actualizar sus conocimientos o conocer nuevas prácticas para enriquecer su experiencia.