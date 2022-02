La incorporación de las mujeres a las profesiones STEM es crucial para el progreso del país

En el marco de la Semana de la Educación Emprendedora, Samsung Electronics Iberia S.A.U ha celebrado el jueves 27 de enero una mesa redonda donde ha puesto en valor, desde una perspectiva académica, laboral y social, la importancia de la presencia de la mujer en el ámbito tecnológico y del emprendimiento. Este coloquio ha contado con la participación de Sara Gómez, profesora de la UPM y directora del Proyecto Mujer e Ingeniería de RAI; Miguel Ángel Ruiz, Head of Brand and Innovation de Samsung; Lorena Jiménez alumna de Samsung Innovation Campus y Susana Pascual, CEO de Pixelshub.

Este encuentro, moderado por David Cierco, director de Fundación Alianza Digital, ha iniciado poniendo sobre la mesa la ínfima presencia de la mujer en las carreras STEM. La profesora Sara Gómez precisó que la tendencia para los últimos años no es buena. Incluso, se agudizará en la ingeniería informática en donde en los años 80, cuando era una licenciatura, había un 40% de mujeres, en este momento, en algunos centros, la presencia de mujeres no llega a un 10%. Además, señaló que esta situación surge de un problema estructural, en el que la educación cumple un roll muy importante para revertir esta tendencia desde los primeros años escolares.

Como emprendedora, Susana Pascual ha señalado que su equipo de trabajo es principalmente masculino, debido a que, si bien la oferta laboral es muy amplia, hay muy poco talento femenino con conocimientos de ingeniería informática. "Mi responsabilidad como mujer y emprendedora es visibilizar a las personas como yo que están detrás de la tecnología. Comunicar nuestros roles y demostrar que se puede". Además, recuerda que "todas tenemos la labor de informarnos sobre las nuevas tendencias del futuro porque hoy vivimos en un mundo digitalizado".

Una tecnología con impacto

Durante el evento 'Mujeres, emprendiendo en digital' también se ha destacado cómo la tecnología, después de la medicina, se ha puesto al servicio y mejora de la calidad de vida de las personas. Miguel Ángel Ruiz, Head of Brand Strategy and Innovation de Samsung Iberia, señaló que "es importante buscar un impacto social a través de la tecnología. Por esa razón, en Samsung fomentamos el emprendimiento a través de los programas Samsung Innovation Campus y Samsung DesArrolladoras dentro de nuestra estrategia 'Tecnología con propósito' con los que han formado a más de 3.000 mujeres españolas impulsando el talento en las profesiones STEM y preparándolas para las profesiones más demandadas".

Lorena Jiménez fue una de las beneficiadas del programa formativo Samsung Innovation Campus, una edición exclusiva para mujeres, que ofrece a los jóvenes la oportunidad de impulsar su aprendizaje y mejorar su empleabilidad. Lorena finalizó con éxito el curso de Samsung Innovation Campus en Inteligencia Artificial y el curso de introducción al desarrollo web de Samsung DesArrolladoras. Ha reenfocado su carrera profesional, ya que empezó estudiando magisterio, y ahora trabaja para Vantea SMART, una empresa italiana de Tecnología, en la realización de e-commerce y para la que forma parte del equipo de backend con microservicios, usando tecnologías como spring boot con java. Una profesión en la que actualmente se siente muy a gusto, pero de la que tuvo muy poca información, de lo contrario hubiera iniciado en el mundo de la tecnología mucho antes.

Este encuentro finalizó con una reflexión de cada uno de los participantes. Sara Gómez hace hincapié en que "el futuro tecnológico no será si no están también las mujeres. Las tecnologías de hoy y las que están por venir deben estar diseñadas por hombres y mujeres de forma igualitaria". Susana Pascual incidió en la importancia de ser valientes e inquietos por nosotros mismos ya que "cada uno tiene la responsabilidad de buscar su futuro en sí mismo". Por su parte, Lorena Jiménez resaltó que "el talento no tiene género". Mientras que Miguel Ángel Ruiz remarcó el papel clave de las mujeres y concluyó que "la sociedad se va a beneficiar más de lo que nos aportan las mujeres".