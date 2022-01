Abierta la convocatoria del Programa Mentores CYD 2022

Por octavo año consecutivo (y con un registro de 228 mentees y 88 mentores desde 2014), Fundación CYD convoca una nueva edición del Programa Mentores CYD; una iniciativa que pone en contacto a destacados estudiantes con los mejores directivos y empresarios de España para que los estudiantes, a punto de finalizar su carrera de grado, puedan tomar decisiones sobre su futuro, así como también identificar y potenciar las competencias necesarias para su éxito profesional.

Con el objetivo de seguir ampliando vínculos entre la universidad y la empresa, el Programa Mentores CYD ofrece a quienes estén estudiando el último año de su carrera de grado la posibilidad de vivir un proceso de mentorización junto a un profesional de renombre y años de experiencia. Fruto de los cambios que se están dando en el mercado laboral y en las relaciones que rigen la cultura organizacional de las empresas, este tipo de relaciones no solo trae beneficios para el futuro graduado sino también para los ejecutivos y directivos.

"Lo que más destaco es el autoconocimiento, identificar las fortalezas y debilidades para enfocar mejor el esfuerzo y que no sea en vano, no solo en lo profesional sino también en lo personal de cara a elegir el tipo de vida que quieres llevar a futuro. Es un ejercicio de empatía ya que es clave poder crear un ambiente de confianza donde compartir tus miedos e inquietudes con tu mentor", afirma Sara Guadián, mentee de la edición 2021.

¿En qué consiste el Programa Mentores CYD? Es una relación personal, one-to-one y win-win, donde el mentor actúa como oyente/confidente y anima al mentee a clarificar sus ideas, pensamientos y objetivos, ayudándolo a desarrollar estrategias para acercarse a sus objetivos en un entorno de confianza y empatía. "La confianza es fundamental. Es clave tener muy claros los objetivos, saber qué se pretende conseguir en cada una de las sesiones y el mentor más que dar soluciones intentar que el mentee encuentre sus propias respuestas y su camino a seguir", sostiene Carlos de la Iglesia, director de Comunicación y Desarrollo Corporativo de Microsoft.

En esta relación de mentoring el profesional está dispuesto a compartir sus conocimientos y a establecer un vínculo cercano con su mentee para que pueda desarrollarse, afrontar situaciones y decisiones complejas que impactarán en su vida profesional y personal. "Ayudar a los mentees me refresca enormemente, me permite seguir en conexión con una generación diferente a la mía y me hace sentir útil ya que el hecho de que alguien te escuche es una sensación de ayudar a quien está en el momento del inicio profesional", reconoce Manuel Ausaverri, director de Estrategia, Innovación y Sostenibilidad de Indra.

Durante todo un semestre, el mentor y el mentee comparten diversas sesiones y encuentros con el fin de trabajar juntos (y de manera recíproca) en la toma de decisiones personales y respecto a la carrera, los valores culturales e interpersonales, las oportunidades para generar redes de networking o desarrollar habilidades y competencias.

"El Programa Mentores CYD ha sido un gran complemento a la universidad ya que he podido desarrollar habilidades que la universidad no suele trabajarlas porque demandaría un trabajo muy individual y personalizado", reconoce Sergio López, mentee 2021.

Las empresas colaboradoras en este proyecto forman parte del Patronato de Fundación CYD (presidido por Ana Botín): Aqua Development Network, Boston Consulting Group, Pascual, Caser, Cámara de Comercio de España, Cuatrecasas, Fundación Antonio de Nebrija, EY, Goldman Sachs, Grupo Santander, Havas Media, Iberdrola, IBM, Indra, Microsoft, Prisa, Telefónica y Uría Menéndez. "El Programa Mentores CYD ayuda a los jóvenes a quitarse los miedos de arrojarse al precipicio del primer trabajo y entender cómo es el mundo laboral. Es ayudar a los jóvenes que están terminando sus años de estudio universitario, echarles una mano y orientarlos profesionalmente en un mundo tan cambiante y dinámico", argumenta Dionisio Uría, Director de Relaciones Externas de Uría Menéndez.

El plazo de inscripción para los interesados en la convocatoria 2022 empezó el 26 de enero y se extenderá hasta el 28 de febrero. Los candidatos deberán estar en el último curso de grado, tener buen expediente académico y ganas de crecer personal y profesionalmente. Pueden enviar su CV, datos de estudio y una carta de presentación en: https://www.fundacioncyd.org/mentores-cyd/

