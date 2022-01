Thomas Holl: "En Babbel complementamos la experiencia humana con la tecnología para ofrecer la mezcla perfecta de aprendizaje digital"

Carmen García Madrid

La educación online está ganando protagonismo. Desde hace un par de años, el e-learning está a la altura de la formación presencial. Aunque todavía queda mucho camino por recorrer y un sinfín de mejoras por hacer, hay aplicaciones como Babbel, una plataforma educativa para el aprendizaje de idiomas, que se centran en las herramientas más valiosas para ofrecer a los usuarios la mejor formación. Thomas Holl, CTO de Babbel, explica cómo se encuentra a día de hoy la educación telemática.

¿De qué forma valoraría la evolución de la educación online en los últimos años?

Como todo el mundo sabe, la pandemia ha supuesto la adaptación obligada a nuevos formatos de aprendizaje. Todos hemos aprendido algo de manera online, ya sea a hacer pan, a tocar la guitarra o a hablar o mejorar un segundo idioma, y a pesar del escepticismo inicial, casi dos años después, podemos decir que la experiencia ha sido positiva y que ha servido para acelerar sustancialmente el crecimiento del aprendizaje online.

En su evolución durante 20 años, la educación online ha conseguido posicionarse como la mejor opción de aprendizaje, ya que ha demostrado ser el sector más innovador y con mayor flexibilidad para adaptarse a las nuevas tecnologías. Además, con la generalización del teletrabajo, se ha ganado más tiempo en casa y se han flexibilizado los horarios, lo que ayuda a que más personas opten por la formación online para mejorar sus habilidades. Por tanto, estamos convencidos de que este formato ha llegado para quedarse.

Durante los próximos años será un sector con gran potencial de crecimiento. Según el reciente estudio "Digital Language Market Study" de OC&C Strategy and Analytics GmbH, se estima que el mercado mundial de aprendizaje de idiomas en 2019 ha sido de unos 50.000 millones de euros y se espera que crezca entre un 4 y un 11% hasta 2025, y que la mayor parte del crecimiento proceda de las soluciones online.

¿En qué puntos de mejora se ha centrado Babbel en esta última etapa?

Babbel está creando un ecosistema de productos y servicios que apoyan plenamente a nuestros alumnos y les ayudan a estudiar de forma eficaz, ofreciendo un camino de aprendizaje completo que satisface las necesidades de cada usuario en cada momento.

Así, en 2021 lanzamos Babbel Live, que ofrece clases en directo en grupos reducidos con profesores certificados y nació, precisamente, para satisfacer las necesidades de los usuarios de practicar la conversación y recibir comentarios de expertos. Otro ejemplo es Babbel Podcasts, que cumple con la necesidad de nuestros alumnos de poder estudiar sobre la marcha, durante el trayecto al trabajo o mientras cocinan o hacen footing. De hecho, los podcasts ya han sido descargados por millones de personas y se han convertido en un gran comienzo para iniciarse en el universo de Babbel, ya que son gratuitos. Los juegos de Babbel, Babbel Games, ayudan a los usuarios a introducir ejercicios diarios de vocabulario y ortografía en sus rutinas a través de contenidos divertidos e interactivos, lo cual es muy útil cuando uno está interesado en una experiencia de aprendizaje más relajada. Además, como creemos que el intercambio cultural es tan importante como aprender el idioma, hemos introducido Culture Bites, donde la gente puede aprender de forma rápida y divertida hechos y conocimientos sobre la cultura del nuevo idioma.

Lo mejor es que todas estas experiencias están conectadas entre sí por el método y el plan de estudios de Babbel. Cuantas más combinaciones utilices, más rápido progresarás. Ninguna otra aplicación en el mercado ofrece esta gama de formatos de aprendizaje de idiomas, todos ellos diseñados a partir de las necesidades y formas de aprendizaje.

¿Cómo se han adaptado estas plataformas a las nuevas circunstancias?

Desde 2007 hasta ahora, Babbel ha pasado de ser una aplicación con una sola función -una de las primeras aplicaciones para el aprendizaje de idiomas- a una plataforma mixta compuesta por: su aplicación principal, basada en una metodología de aprendizaje dirigida por expertos; las clases virtuales de Babbel Live con profesores cualificados; los galardonados Podcasts de Babbel, descargados ya por millones de personas; y Babbel for Business (B2B) que da servicio a clientes corporativos. Este es el resultado de la adaptación de Babbel a través del tiempo, las necesidades de los usuarios y el desarrollo de la tecnología. Creemos que el futuro del aprendizaje está en la variedad y la orientación, pero sin perder de vista el enfoque humano. Esta combinación ayuda a los alumnos a adquirir las habilidades lingüísticas deseadas y, en última instancia, cumple con nuestro propósito de crear un entendimiento mutuo a través del lenguaje.

Babbel Live, nuestra última estrella, nació a partir del feedback de nuestros usuarios de la aplicación. Mientras disfrutaban del ritmo de una plataforma de autoaprendizaje, echaban de menos la oportunidad de hablar con otra persona y la presencia de un profesor certificado. Así que vimos la oportunidad de satisfacer las necesidades de estos usuarios de forma virtual. Se lanzó por primera vez un producto beta en septiembre de 2020, lo que ayudó a validar la propuesta inicial con más de 5.000 usuarios. Luego se lanzó en Europa, en febrero de 2021. A finales de 2021, Babbel Live experimentó un aumento del 300% en las suscripciones y del 400% en los ingresos en comparación con el primer semestre del año. Actualmente, con decenas de miles de estudiantes, ofrece 15.000 clases cada mes, impartidas por cientos de profesores. Para, aproximadamente, el 25% de los alumnos de Babbel Live, la plataforma Live es el primer punto de contacto con Babbel, mientras que el 75% comienza con la aplicación y luego pasa a la función Live.

De este modo, Babbel se ha convertido en la aplicación más completa, con lecciones escritas, audición (audio y podcasts), memorización (sistema de repaso), reconocimiento de voz y conversación (Babbel Live).

¿Hasta qué punto cree que es importante seguir formándose en los idiomas?

Algunos pueden pensar que aprender un idioma sólo es útil para comunicarte cuando estás de vacaciones en el extranjero o como punto de referencia para su CV. Sin embargo, aprender un nuevo idioma no es sólo una habilidad transaccional, es una actividad que cambia la vida de la gente y una experiencia profundamente personal. Abre un sinfín de posibilidades, como mudarse al extranjero para conseguir un nuevo trabajo o conocer a una persona importante que no habla tu lengua materna, por nombrar algunas. También ayuda a reconectar con parientes lejanos, a integrarse con los lugareños o a comunicarse con los suegros. Un buen ejemplo es que dos de nuestros usuarios británicos, Dave y Carol Bottomley, aprendieron español con Babbel para la boda de su hijo con una española, para poder así conectar a un nivel más profundo con la familia política de la novia.

Además, un idioma es una mirada íntima a otra cultura y consigue ampliar nuestra comprensión de los valores y la historia de otros pueblos. Por lo tanto, los idiomas cambian la forma en que vemos a los demás, a otras culturas y, en última instancia, al mundo, y nos permiten crear una comprensión más profunda. Precisamente, esto coincide con el propósito de Babbel: "crear un entendimiento mutuo a través del lenguaje".

Otros aspectos importantes son la pasión y la alegría relacionadas con el hecho de hablar un nuevo idioma, así como los beneficios para la salud mental y física (desde el entrenamiento del cerebro y la mejora de la memoria hasta la satisfacción y la recompensa que se siente después de haber hecho algún progreso).

¿En qué se diferencia Babbel de otras aplicaciones similares?

Babbel es una combinación única de inteligencia artificial e inteligencia humana. Nuestro contenido de aprendizaje está diseñado por un equipo profesional de más de 180 lingüistas y se adapta específicamente a cada combinación de idiomas, asegurando que todas las lecciones contengan material de aprendizaje útil del mundo real. De este modo, los alumnos empiezan a mantener conversaciones reales lo antes posible. Así lo demuestran numerosos estudios realizados por investigadores de prestigiosas universidades como Yale, Michigan State University y City University of New York. Nuestros alumnos también comprueban la calidad de nuestro producto: permanecen con nosotros una media de 18 meses y tienden a volver, ya que actualmente vemos 1,5 suscripciones por alumno con una tendencia al alza.

Por último, cabe destacar que Babbel tiene un modelo de suscripción premium que nos ayuda a centrarnos en la calidad y la eficacia del aprendizaje. Nuestros usuarios no son el producto, como en la mayoría de los servicios gratuitos. La propia naturaleza del modelo de suscripción crea una alineación económica entre Babbel y nuestros clientes: si no aprenden, no pagarán por el servicio. Por lo tanto, nos interesa ofrecer la mejor experiencia de aprendizaje posible. Queremos que nuestros usuarios aprendan de manera real y efectiva y que no se queden con la aplicación como un juego divertido. Además, un modelo de suscripción premium garantiza un entorno de aprendizaje sin publicidad, lo cual es importante para nosotros.

En cuanto a las clases virtuales en directo, la empresa es capaz de contratar a algunos de los mejores profesores, gracias a su reputación de producto de alta calidad. Empujamos las fronteras de la innovación y siempre intentamos sacar lo mejor de la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Así que no somos ni totalmente humanos ni totalmente tecnológicos. Diría que eso es lo que nos hace muy atractivos para los profesores de aulas de tutoría en vivo.

Y como ya hemos mencionado, nuestro ecosistema de lecciones escritas, escucha, memorización, reconocimiento de voz y conversación nos convierte en la aplicación más completa.

¿Cuáles son las principales diferencias entre la educación online y presencial?

La brecha entre el aprendizaje online y las clases presenciales se redujo drásticamente con la creación de la educación virtual en directo. Ahora es posible aprovechar la mayoría de las ventajas de las clases presenciales -como las conversaciones en tiempo real con profesores y otros estudiantes reales- sin dejar de tener un horario de aprendizaje flexible y una movilidad total.

Nuestro catálogo de productos asegura poder atender el mayor número posible de estilos y necesidades de aprendizaje. Por ejemplo: si estás en una fase de tu vida en la que no tienes tiempo para formarte en un idioma, no podrías encontrar 15 minutos en tu día para encajar una lección aquí y allá. Sin embargo, quizás puedas dedicar una o dos horas a la semana, las clases en directo serían nuestra recomendación para aprovechar al máximo el tiempo y alcanzar el sueño de hablar en otra lengua.

No obstante, creemos en todas las formas de aprendizaje, incluidas las clases presenciales. Recomendamos probar todos los métodos para decidir cuál es el mejor para cada personalidad, ritmo de aprendizaje y disponibilidad de tiempo.

¿Considera que la figura del docente sigue teniendo la misma importancia hoy en día?

El papel de los profesores, así como la educación presencial, sigue siendo muy relevante y seguirá siendo importante en el futuro a pesar del crecimiento del aprendizaje en línea. Sin embargo, no se excluyen mutuamente; al contrario, pueden combinarse mediante las clases virtuales en directo.

De hecho, los alumnos aprecian la conexión humana y el feedback instantáneo del aprendizaje presencial, y al mismo tiempo la flexibilidad de la educación en línea. Lo hemos comprobado de primera mano con nuestros usuarios y por eso en 2021 lanzamos Babbel Live. De hecho, este servicio nació a partir de los comentarios de nuestros alumnos: aunque disfrutaban del ritmo de una aplicación de autoaprendizaje, echaban en falta la oportunidad de hablar con otra persona y recibir un feedback inmediato de un experto.

Sin embargo, en el futuro, los profesores tendrán que ser cada vez más atractivos mientras enseñan en un entorno digital para mantener la motivación. En Babbel, cada uno de los profesores certificados por Live es seleccionado y examinado para ofrecer inspiración en todos los temas y niveles de aprendizaje de idiomas. Al igual que los entrenadores de fitness tienen diferentes estilos para motivar, los profesores de Babbel Live aportan su propio "je ne sais quoi" a cada clase. Los candidatos pasan por un meticuloso proceso de evaluación en vídeo, simulaciones de clases y comprobaciones de conocimientos didácticos para asegurar que son adaptables, comunicativos y apasionados en su forma de enseñanza. Nos hemos esforzado mucho no sólo en la contratación de profesores, sino también en su formación y en sus evaluaciones.

¿Qué papel jugará la Inteligencia Artificial en el ámbito educativo?

Las tecnologías están democratizando el acceso a la educación. Por ejemplo, personas que nunca aprenderían un nuevo idioma ahora lo hacen de forma online. Hoy en día existe la posibilidad de aprender desde casa mientras se va al trabajo, por ejemplo. La flexibilidad y un camino de aprendizaje personalizado son la clave.

La Inteligencia Artificial ya está permitiendo la personalización del material educativo en función del historial de aprendizaje de cada persona. En un futuro próximo, esto permitirá a los profesores dedicar menos tiempo a evaluar a sus alumnos y más a eliminar los bloqueos del aprendizaje y hacer lo que mejor saben hacer los humanos: adaptarse a las necesidades a nivel emocional. Creo que, en lugar de centrarse en tareas administrativas y docentes de menor nivel, los educadores podrán pasar la mayor parte de su tiempo en un entorno similar al de un entrenador: conectando con sus alumnos y eliminando los obstáculos del aprendizaje. Con el apoyo de la tecnología, estos educadores establecerán objetivos y desarrollarán el potencial de sus alumnos.

En Babbel complementamos la experiencia humana con la tecnología de vanguardia para ofrecer la mezcla perfecta de aprendizaje digital, que prepara a nuestros alumnos a para enfrentarse a conversaciones reales. Algunos ejemplos son: el uso del aprendizaje automático para encontrar el momento y el método adecuados que den el empujón que el usuario necesita; el poder de nuestras recomendaciones personalizadas, así como nuestras herramientas de revisión; o el uso del procesamiento del lenguaje natural para mejorar nuestra retroalimentación.

De cara al futuro, el equipo de Babbel está estudiando específicamente cómo crear más integraciones entre sus diferentes plataformas, de modo que un profesor en Babbel Live pueda ver lo que un alumno ha aprendido en la aplicación entre clases, por ejemplo. Si a esto le añadimos los podcasts de Babbel, los juegos dentro de la aplicación y otros puntos de contacto, podemos decir que ofrecemos un ecosistema bastante rico y variado. La cuestión ahora es cómo Babbel puede reunir todo eso en una plataforma más cohesionada. Por el momento, los diferentes métodos de aprendizaje no tienen la ventaja de saber lo que un usuario acaba de hacer en su aplicación como el mismo usuario acaba de entrar en un aula Live. Estamos a punto de cambiar eso a través de la IA.

¿Cree que el sector educativo está preparado para introducir más tecnología?

La pandemia ha disparado el uso de recursos de aprendizaje en línea incluso entre las escuelas y universidades más conservadoras. Durante el primer cierre, millones de estudiantes se vieron afectados, ya que el sector educativo no estaba preparado para una repentina modernización de sus métodos de enseñanza. Ahora, muchos de los que eran escépticos se han dado cuenta de que funciona. Así, el año 2020 ha acelerado significativamente el inevitable auge del e-learning, algo que tendrá un impacto duradero. Babbel es un ejemplo de este creciente interés por el aprendizaje en línea. En ese momento, las descargas en España han aumentado un 232%.

Aunque Babbel ya formaba parte del llamado sector Edtech, su crecimiento también se disparó especialmente en los últimos 2 años. Uno de los negocios de mayor crecimiento de la compañía son sus clases virtuales, que amplían considerablemente el servicio de aprendizaje de idiomas a través de una app. Lanzado en 2021, Babbel Live experimentó un aumento del 300% en suscripciones y un aumento del 400% en los ingresos en la segunda mitad de 2021 en comparación con la primera mitad. Con decenas de miles de alumnos, el producto alberga ahora 15.000 clases al mes. Para alrededor del 25% de estos alumnos, la plataforma en vivo es el primer punto de contacto para estos usuarios, mientras que el 75% se inicia con la app.

En general, creo que el uso de las tecnologías de la información, la comunicación y la enseñanza en línea en el ámbito de la educación desempeñará cada vez más un papel crucial a la hora de proporcionar formas nuevas e innovadoras de apoyo a los profesores, los estudiantes y al proceso de aprendizaje en general.

